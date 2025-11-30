Jeet Birthday: 'বলেছিল অন্য় কাউকে দিয়ে আমার ডাবিং করাবে',জিতের গলা কেন বদলাতে চান সাথী প্রযোজক?

Jeet Birthday: 'বলেছিল অন্য় কাউকে দিয়ে আমার ডাবিং করাবে',জিতের গলা কেন বদলাতে চান সাথী প্রযোজক?
কথায় অবাঙালি টান। জিৎ-কে দিয়ে তাঁর প্রথম বাংলা ছবি সাথীর ডাবিং করাতে চায়নি প্রযোজনা সংস্থা। তারপর কী ঘটেছিল?
জিতেন্দ্র মাদনানি, বাংলা ইন্ডাস্ট্রির অতি পরিচিত নাম। যদিও সকলে তাঁকে জিৎ নামেই চেনে। দেখতে দেখতে টলিগঞ্জে ২১ বছর পার করে ফেলেছেন অভিনেতা। ২০০২ সালে মুক্তি পেয়েছিল ‘সাথী’। আর এই ছবির সঙ্গে বাংলা ইন্ডাস্ট্রি পেয়েছিল তাঁদের নেক্সট সুপারস্টারকে। কিন্তু জিতের কেরিয়ারের শুরুর সফরটা ততটাও মসৃণ ছিল না। লম্বা সময় মুম্বইতে স্ট্রাগল করেছেন জিৎ, এরপর টলিপাড়ায় এসে বড় ব্রেক পান শ্রীকান্ত মোহতার ছবিতে। আজ জিতের ৪৭তম জন্মদিন।
সিন্ধি পরিবারের ছেলে জিৎ। বাংলা বুঝতে পারলেও সরগরভাবে বাংলা বলতে পারতেন না, তাঁর উচ্চারণে অবাঙালি টান ছিল বিস্তর। তাই শ্যুটিং চলাকালীনই প্রযোজক-পরিচালক স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন এই ছবির ডাবিং জিৎ করতে পারবেন না। তবে হাল ছাড়েননি টলিপাড়ার সুলতান। কী ঘটেছিল? সেই কাহিনি ঋতুপর্ণ ঘোষের টক শো-তে এসে শুনেয়েছিলেন জিৎ।
‘ঘোষ অ্যান্ড কোম্পানি’-তে জিৎ বলেছিলেন, ‘প্রথমেই হরদা (হরনাথ চক্রবর্তী), মনি-শ্রীকান্ত (মহেন্দ্র সোনি, শ্রীকান্ত মোহতা) বলেছিল অন্য কাউকে দিয়ে তাঁরা এই ছবির জন্য ডাবিং করাতে চান। আমি একটা চান্স চেয়ে নিয়েছিলাম। বলেছিলাম, আমাকে একদিন সুযোগ চেয়ে নিয়েছিলাম। একদিন আমাকে চান্স দিও, না পারলে অন্য কাউকে দিয়ে করিও। এরপর ডাবিং স্টুডিওতে গিয়ে আমি ফলো করি অন্যদের। শ্যুটিং শেষ হওয়ার পর আর ডাবিং-এর মাঝে আমি বাংলা খবরের কাগজ নিয়ে পড়তাম আর সেটা রেকর্ড করতাম। আমি নিজেই শুরুতে যখন শুনছি মনে হচ্ছে, এটা বাঙালির গলা নয়। এরপর সেই চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকি।’
কীভাবে বুঝলেন জিৎ অগ্নিপরীক্ষায় পাশ করে গিয়েছেন? অভিনেতা বলেন, ‘আমি তো জয়েন্ট পরিবারে বড় হয়েছি। আমার জেঠু একদিন এসে বললেন, বা়ড়িতে বাংলা খবর কে শুনছে? তখন বুঝলাম যাক আমি তাহলে সফল।' তবে সেই অভ্যাস তখনও ছাড়েননি জিৎ। অভিনেতার কথায়, সময় পেলেই বাড়িতে জোরে উচ্চারণ করে বাংলা বই বা খবরের কাগজ পড়েন তিনি। এই প্রয়াস ভবিষ্যতেও চালিয়ে যেতে চান।
গ্ল্যামার দুনিয়ার চাকচিক্য দেখে মুগ্ধ হন অনেকে। কিন্তু তারকাদের সাফল্যের পিছনে থাকে লম্বা স্ট্রাগল। মুম্বইয়ে অভিনয়ে শিকে ছেঁড়বার অপেক্ষায় থাকাকালীনই একটি দক্ষিণী ছবিতে অভিনয় করেছিলেন জিৎ, সেটি একেবারেই চলেনি। কিন্তু ‘সাথী’ বদলে দেয় জিতের ভাগ্য। এরপর আর ফিরে থাকাননি অভিনেতা। দু-দশক ধরে টলিউডের সুপারস্টার তিনি।
বক্স অফিসে জিৎ-এর আগামী রিলিজ কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত। স্বাধীনতা সংগ্রামী অনন্ত সিংহের জীবনকে ঘিরেই তৈরি হচ্ছে জিতের এই ছবি।