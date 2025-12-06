কেউ ‘লেডি সুপারস্টার’ তো কেউ ‘মেগাস্টার’, ‘কে দেয় এমন নাম…’? প্রশ্ন রাখলেন জিৎ

বর্তমান সময়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা শুধুমাত্র তারকা নন, কেউ ‘মেগাস্টার’, কেউ ‘লেডি সুপারস্টার’ কেউ আবার কেউ ‘অডিয়েন্স স্টার’। একটা সময় এই তকমা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠেছিল জোর বিতর্ক। ‘ধুমকেতু’ মুক্তির কিছু সময় পর এই মেগাস্টার এবং লেডিস সুপারস্টার তকমা নিয়ে কটাক্ষের বন্যা বয়ে গিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে।
এই সমস্ত তর্ক বিতর্কের মধ্যেই যখন অভিনেতা জিৎকে ‘সুপারস্টার’ বলে সম্মোধন করা হয়, তখন এই তকমা নিয়ে খোলাখুলি কথা বলেন জিৎ। সম্প্রতি আনন্দলোকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে জিৎ জানান, তিনি এই বাড়তি তকমা নেওয়া বা দেওয়া কোনওটাই পছন্দ করেন না।
আনন্দলোকের তরফ থেকে যখন জিৎকে প্রশ্ন করা হয়, তারকাদের সুপারস্টার অথবা মেগাস্টার তকমা কে দেয়, উত্তরে অভিনেতা পাল্টা জবাব দিয়ে বলেন, ‘আমি তো জানি না কে দেয়, যদি তোমরা জানো তাহলে বল। তবে আমার কাছে এই তকমা কোনও বড় ব্যাপার নয় আমার কাছে বড় কথা হলো আমি কতটা ভালো কাজ করতে পারব এবং দর্শকদের মনে জায়গা করে নিতে পারব।’
জিৎ আরও বলেন, ‘তবে আমার এটাও মনে হয় এই মেগাস্টার বা লেডিস সুপারস্টার এগুলি যদি কাউকে তার জনপ্রিয়তা সেলিব্রেট করতে সাহায্য করে তাতে কোনও অসুবিধা থাকার কথা নয়। যদি এই তকমা তাঁরা নিজেরাও নিজেদের দেন, তাতেও আমি এটাই মনে করি যে দর্শকরা যখন সেটাকে সমর্থন করছেন, তাহলে এটা নিয়ে আলাদাভাবে সমস্যা থাকার কোনও কথা আছে বলে আমার মনে হয় না।’
প্রসঙ্গত, বহুদিন পর আবার বড় পর্দায় ফিরতে চলেছেন জিৎ। ‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’ ছবিতে অনন্ত সিংহ নামের এক বিপ্লবীর চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে যে ছবির প্রথম লুক, ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে ছবির গল্প, গান এবং ট্রেলার। আপাতত বহুদিন পর বড় পর্দায় প্রিয় অভিনেতাকে অন্যরকম একটি চরিত্র দেখার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন ভক্তরা।
