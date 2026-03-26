    Shirin Paul-Jeet Sundor: ‘আয় বানিয়ে ফেলি..’, শিরিনের জন্মদিনে বিশেষ প্রস্তাব প্রেমিক জিৎ সুন্দরের, এল জবাব

    চিরদিনই তুমি যে আমারের সুবাদে এখন পরিচিত নাম শিরিন পাল। দিতিপ্রিয়া রায়ের বদলি হিসাবে কেরিয়ার শুরু করা এই নায়িকা এখন সবার প্রিয় পাত্রী। ঝাড়গ্রামের মেয়ে শিরিনের জন্মদিন বৃহস্পতিবার। এল আদুরে শুভেচ্ছা প্রেমিকের তরফে।

    Mar 26, 2026, 21:29:25 IST
    By Priyanka Mukherjee
    গ্ল্যামার জগত, লাইট, ক্যামেরা আর স্ক্রিপ্টের হাড়ভাঙা খাটুনি—এই সবকিছুর বাইরেও এক প্রশান্তির জগত থাকে। ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’-এর অপর্ণা অর্থাৎ শিরিন পাল-এর জন্মদিনে তাঁর প্রেমিক অভিনেতা জিৎ সুন্দর ঠিক তেমনই এক জগতের চাবিকাঠি উপহার দিলেন। তাঁর এই শুভেচ্ছা বার্তাটি স্রেফ কিছু শব্দ নয়, বরং এক শান্ত, ধীর এবং কাব্যিক জীবনের আর্জি। থিয়েটারের সূত্রে গাঁথা তাঁদের প্রেমের গল্প। থিয়েটারের একটি ছবি শেয়ার করেই এসেছে শুভেচ্ছাবার্তা। আরও পড়ুন-কাবাব মে হাড্ডি! গঙ্গাপারে শিরিন-জিতের ডেটেও সঙ্গী জীতু,প্রেমিক বলছে নায়ক নাকি নায়িকার ভাই

    বটতলায় শাস্তি আর ব্যাগে সমুদ্র:

    জিৎ সুন্দর এমন এক পৃথিবী চেয়েছেন যেখানে শালিকেরা সবসময় জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়াবে। মানুষের যান্ত্রিকতা কমানোর জন্য তাঁর অভিনব প্রস্তাব—কেউ যদি গাড়ির হর্নে চাপ দেয়, তাকে বাধ্যতামূলকভাবে এক বিরাট বটগাছের তলায় এক ঘণ্টা চুপ করে বসে হাওয়া খেতে হবে! এখানেই শেষ নয়, জিতের কল্পনায় প্রত্যেকের বাড়ির সামনে থাকবে একটি নদী, আর ব্যাগের ভিতরে থাকবে সমুদ্র।

    পুলিশ এসে বাড়ি থেকে বের করবে পাখিদের ডাক শুনতে:

    সবচেয়ে অদ্ভুত এবং সুন্দর কল্পনা হলো—পাড়ায় পাড়ায় বিকেল হলেই পুলিশ এসে লোকজনদের জোর করে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাবে, কিন্তু গ্রেফতার করতে নয়, স্রেফ পাখিদের ডাক শোনাতে! সেই পৃথিবীতে নির্দ্বিধায় আকাশে তাকালেই দেখা যাবে তারা। মানুষ 'তাড়াহুড়ো' শব্দটাই ভুলে যাবে অবিকল্পতভাবে। শব্দের বেড়ির চাবি থাকবে আমাদেরই হাতে, আমরা নিজেদের ইচ্ছেমতো সেই বেড়ি পরব আর খুলব।

    আলকাপের ঘরে থিয়েটার আর ডুলুংএ পিকনিক:

    জিতের কল্পনার জগতে রোজ আলকাপের ঘরে ভাত বেড়ে জমজমাটি থিয়েটার হবে একসাথে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে কবিতা পড়া হবে। আর প্রতি মাসে ডুলুং নদীতে বসন্তকালীন পিকনিক করা যাবে। প্রেমিকা শিরিনের জন্য জিতের এই 'বিষাদমাখানো সুন্দর' পৃথিবীই হলো শ্রেষ্ঠ জন্মদিনের উপহার। সবশেষে প্রেমিকা শিরিনকে তাঁর প্রশ্ন, ‘(এইরকম একটা পৃথিবী) শিরিন আয় বানিয়ে ফেলি?’

    এমন কাব্যিক শুভেচ্ছার জবাব এসেছে প্রেমিকার তরফেও। বার্থ ডে গার্ল শিরিন লেখেন, ‘এরকম করে বললে মনে কি সহজ এমন একটা পৃথিবী বানানো! মনে হয় বানিয়ে ফেলাই যায়...’।

    জন্মদিনে শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসছেন শিরিন। তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন চিরদিনই তুমি যে আমারের নায়ক জীতু কমলও। দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল আদায় কাঁচকলায়, তবে নতুন অপর্ণার সঙ্গে জীতুর বন্ধুত্ব নিবিড়। শিরিনের বয়ফ্রেন্ড জিৎ সুন্দরের সঙ্গেও রয়েছে জীতুর সখ্যতা।

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

