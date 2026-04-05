Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত' মুক্তির আগে তিরুপতি মন্দিরে আশীর্বাদ নিতে গেলেন জিৎ! সঙ্গে কে ছিলেন জানেন?

    গত বছর থেকেই শোনা যাচ্ছিল জিৎ এবার তাঁর নতুন ছবি 'কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত'-এ একেবারে ভিন্ন অবতারে ধরা দেবেন। ২৭ মে মুক্তি পেতে চলেছে নায়কের ছবি। তাঁর আগে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। আর এবার ছবি মুক্তির আগে তিরুপতি বালাজি মন্দিরে আশীর্বাদ নিতে গেলেন জিৎ।

    Apr 5, 2026, 12:33:07 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গত বছর থেকেই শোনা যাচ্ছিল জিৎ এবার তাঁর নতুন ছবি ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’-এ একেবারে ভিন্ন অবতারে ধরা দেবেন। এক নয়, বরং একাধিক লুকে নজর কাড়বেন তিনি। কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে ছবির টিজার ও পোস্টার। ২৭ মে মুক্তি পেতে চলেছে। নায়কের ছবি। তাঁর আগে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। আর এবার ছবি মুক্তির আগে তিরুপতি বালাজি মন্দিরে আশীর্বাদ নিতে গেলেন জিৎ।

    শনিবার রাতে জিৎ তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে মন্দির থেকে বেশ কিছু ছবি ভাগ করে নেন। সেখানে সাদা স্লেফ সুতোর কাজ পাঞ্জাবি ও সাদা পাজামায় দেখা মেলে নায়কের। কপালে ছিল তিলক। দু'হাত জোর করে ছবিতে তাঁকে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এই ছবিটি পোস্ট করেন তিনি লেখেন, ‘গোবিন্দ, গোবিন্দ।’ তবে এই ছবি ছাড়াও নায়ক আরও একটি ছবি পোস্ট করেন। সেখানে দেখা যায় তাঁর সঙ্গে তাঁর ছবি ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’-এর পরিচালক পথিকৃৎ বসুকে দেখা যায়। পথিকৃৎ নীল পাঞ্জাবিতে ধরা দিয়েছিলেন।

    প্রসঙ্গত, ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’ ছবিতে অনন্ত সিংহ-র চরিত্রে অভিনয় করছেন জিত্‍। অ্যাকশন দৃশ্যে ঠাসা এই সিনেমা। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের অন্যতম নায়ক এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিবিদ ছিলেন অনন্ত।

    ১৯০৩ সালের ১ ডিসেম্বর তিনি চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি মাস্টারদা সূর্য সেনের সংস্পর্শে আসেন। অচিরেই তিনি সূর্য সেনের একজন ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলায় অনন্ত সেনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি চলচ্চিত্র ও মোটর গাড়ির ব্যবসা করেছিলেন। তার প্রযোজিত অন্যতম জনপ্রিয় চলচ্চিত্র ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত ‘যমালয়ে জীবন্ত মানুষ’।

    শোনা যায় তিনি নকশালপন্থী দল গঠন করেছিলেন। ১৯৬০ সালের কলকাতায় ধারাবাহিক ব্যাংক ডাকাতির অভিযোগে তাঁকে ঝাড়খণ্ডের জদুগড় থেকে গ্রেফতার করা হয় ও তাঁকে ফের আট বছর কারাগারে থাকতে হয়। শোনা যায়, এই ডাকতির টাকা তিনি বাংলার অসহায় মানুষদের সাহায্যের কাজে লাগিয়েছিলেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৭৯ সালের ২৫ জানুয়ারি অনন্ত সিং মৃত্যুবরণ করেন।

    ছবিটি প্রযোজনা করেছেন নন্দী মুভিজ ও জিতের প্রযোজনা সংস্থা জিৎ ফিল্ম ওয়ার্ক। ছবিটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন পথিকৃৎ বসু। ছবিটি চলতি বছরের ২৭ মে মুক্তি পেতে চলেছে।

    Home/Entertainment/‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’ মুক্তির আগে তিরুপতি মন্দিরে আশীর্বাদ নিতে গেলেন জিৎ! সঙ্গে কে ছিলেন জানেন?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes