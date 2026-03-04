জিৎ-এর কাঁধে চেপে বসছে রোনভ! দোল খেলার ফোটো দিলেন মোহনা, কত বড় হল মেয়ে নবন্যা?

জিৎ-এর কাঁধে চেপে বসছে রোনভ! দোল খেলার ফোটো দিলেন মোহনা, কত বড় হল মেয়ে নবন্যা?
পরিবারের দোল খেলার ছবি দিলেন জিৎ-পত্নী মোহনা। মিষ্টি রোনভ জিতল নেটপাড়ার মন। সঙ্গে নজর কাড়ল তাঁদের মেয়ে নবন্যাও।
কখনোই সেভাবে লাইমলাইটে আসেন না জিৎ-পত্নী মোহনা মদনানি। যদিও তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল পাবলিক। তবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবারের ছবি আসে মোহনার পেজ থেকে। এবার যেন সপরিবারে রং খেলার ছবি দিলেন।
জিন্সের উপর কুর্তি পরেছেন মোহনা। সঙ্গে ওড়না। চোখে সানগ্লাস। জিতের কোলে ছেলে রোনভ। বাবার সামনে দাঁড়িয়ে ভিকট্রি সাইন দিয়ে পোজ দিয়েছেন নবন্যা। একটা ফোটোতে আবার দেখা গেল যে মা-বাবার ঘাড়ে চেপেছে রোনভ। জিতের পরিবারের ছবি আসতেই ভালোবাসায় ভরালেন তাঁর ভক্তরা।
একটি কমেন্টে লেখা, ‘হ্যাপি হোলি জিৎদা আর বউদি’। আরেকজন লেখেন, ‘কিউটিপাই! গোটা পরিবার পিকচার পারফেক্ট’। অন্যজন লেখেন, ‘নবন্যা কত্ত বড় হয়ে গিয়েছে’!
দেখুন মোহনার পোস্ট:
কোনও নায়িকা নয়, বাবা-মা'র পছন্দ করা পাত্রীকে বিয়ে করেছিলেন জিৎ। ২০১১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ২০১২ সালে জন্ম হয় নবন্যার। আর মেয়ের যখন বয়স ১১ বছর, ২০২৩ সালে পুত্র সন্তানের বাবা হন জিৎ। জন্ম হয় রোনভের। পেশায় স্কুল শিক্ষিকা মোহনা খুব সুন্দর করে সামলেছেন জিতের সংসার। পরিবার অন্ত প্রাণ অভিনেতাও কাজের বাইরে যেটুকু সময় তা পরিবারকেই দেন। কদিন আগে ‘ওম জয় জগদীশ হরে’ ভজন রেকর্ড করেন মোহনা। যা মুক্তি পায় গ্রাসরুট জ্যোতি-র ইউটিউব চ্যানেলে।
কাজের সূত্রে, জিৎকে এরপর দেখা যাবে কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত ছবিতে। জিৎ অনন্ত সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন টোটা রায়চৌধুরীও। অনন্ত সিং-এর জীবনী এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরবে এই সিনেমা, যা ব্রিটিশ সরকার এবং সাধারণ মানুষের চোখে তাকে একদিকে বিপ্লবী, অন্যদিকে ডাকাত হিসেবে উপস্থাপন করেছিল।
২০২৬ সালের পুজোয় মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল সিনেমাটির। এছাড়া বাংলাদেশী পরিচালক রায়হান রাফির পরিচালনায় 'লায়ন' ছবির শুটিং জলদি শুরু হতে পারে বলে খবর রয়েছে। সঙ্গে বেঙ্গল চ্যাপ্টারের সাফল্যের পর জিতের হিন্দি সিনেমায় কাজ করারও গুঞ্জন তৈরি হয়েছে।