Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    জিৎ-এর কাঁধে চেপে বসছে রোনভ! দোল খেলার ফোটো দিলেন মোহনা, কত বড় হল মেয়ে নবন্যা?

    পরিবারের দোল খেলার ছবি দিলেন জিৎ-পত্নী মোহনা। মিষ্টি রোনভ জিতল নেটপাড়ার মন। সঙ্গে নজর কাড়ল তাঁদের মেয়ে নবন্যাও। 

    Published on: Mar 04, 2026 9:42 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কখনোই সেভাবে লাইমলাইটে আসেন না জিৎ-পত্নী মোহনা মদনানি। যদিও তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল পাবলিক। তবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবারের ছবি আসে মোহনার পেজ থেকে। এবার যেন সপরিবারে রং খেলার ছবি দিলেন।

    জিৎ-নবন্যা।
    জিৎ-নবন্যা।

    জিন্সের উপর কুর্তি পরেছেন মোহনা। সঙ্গে ওড়না। চোখে সানগ্লাস। জিতের কোলে ছেলে রোনভ। বাবার সামনে দাঁড়িয়ে ভিকট্রি সাইন দিয়ে পোজ দিয়েছেন নবন্যা। একটা ফোটোতে আবার দেখা গেল যে মা-বাবার ঘাড়ে চেপেছে রোনভ। জিতের পরিবারের ছবি আসতেই ভালোবাসায় ভরালেন তাঁর ভক্তরা।

    আরও পড়ুন: রাস্তাতেই বমি ‘বালিক বধূ’ অভিকার, সামলাতে ব্যস্ত বর! বিয়ের ৫ মাসেই গর্ভবতী? নাকি সবটাই নাটক, কটাক্ষ নেটপাড়ার

    একটি কমেন্টে লেখা, ‘হ্যাপি হোলি জিৎদা আর বউদি’। আরেকজন লেখেন, ‘কিউটিপাই! গোটা পরিবার পিকচার পারফেক্ট’। অন্যজন লেখেন, ‘নবন্যা কত্ত বড় হয়ে গিয়েছে’!

    আরও পড়ুন: নিজেকে ‘বদলে নিতে’ বড় পদক্ষেপ মানসীর! কী করলেন ১ম বাঙালি ইন্ডিয়ান আইডল বিজেতা?

    দেখুন মোহনার পোস্ট:

    কোনও নায়িকা নয়, বাবা-মা'র পছন্দ করা পাত্রীকে বিয়ে করেছিলেন জিৎ। ২০১১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ২০১২ সালে জন্ম হয় নবন্যার। আর মেয়ের যখন বয়স ১১ বছর, ২০২৩ সালে পুত্র সন্তানের বাবা হন জিৎ। জন্ম হয় রোনভের। পেশায় স্কুল শিক্ষিকা মোহনা খুব সুন্দর করে সামলেছেন জিতের সংসার। পরিবার অন্ত প্রাণ অভিনেতাও কাজের বাইরে যেটুকু সময় তা পরিবারকেই দেন। কদিন আগে ‘ওম জয় জগদীশ হরে’ ভজন রেকর্ড করেন মোহনা। যা মুক্তি পায় গ্রাসরুট জ্যোতি-র ইউটিউব চ্যানেলে।

    আরও পড়ুন: বিয়ের বয়স মাত্র দেড় বছর! একত্রে সুখবর দিলেন রুবেল-শ্বেতা, শুভেচ্ছা দিল নেটপাড়া

    কাজের সূত্রে, জিৎকে এরপর দেখা যাবে কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত ছবিতে। জিৎ অনন্ত সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন টোটা রায়চৌধুরীও। অনন্ত সিং-এর জীবনী এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরবে এই সিনেমা, যা ব্রিটিশ সরকার এবং সাধারণ মানুষের চোখে তাকে একদিকে বিপ্লবী, অন্যদিকে ডাকাত হিসেবে উপস্থাপন করেছিল।

    ২০২৬ সালের পুজোয় মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল সিনেমাটির। এছাড়া বাংলাদেশী পরিচালক রায়হান রাফির পরিচালনায় 'লায়ন' ছবির শুটিং জলদি শুরু হতে পারে বলে খবর রয়েছে। সঙ্গে বেঙ্গল চ্যাপ্টারের সাফল্যের পর জিতের হিন্দি সিনেমায় কাজ করারও গুঞ্জন তৈরি হয়েছে।

    News/Entertainment/জিৎ-এর কাঁধে চেপে বসছে রোনভ! দোল খেলার ফোটো দিলেন মোহনা, কত বড় হল মেয়ে নবন্যা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes