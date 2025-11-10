Jeetendra: জারিনের স্মরণসভায় দুর্ঘটনার কবলে জিতেন্দ্র! হুমড়ি খেয়ে পড়লেন বর্ষীয়ান নায়ক, এখন কেমন আছেন?

প্রবীণ অভিনেতা সঞ্জয় খানের স্ত্রী জারিন খান গত ৭ই নভেম্বর প্রয়াত হন। হিন্দু রীতিনীতি মেনে মায়ের শেষকৃত্য করেন পুত্র জায়েদ খান। সোমবার মুম্বইয়ের জেডব্লিউ ম্যারিয়টে জারিনের স্মরণে একটি প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই আচমকা ঘটল দুর্ঘটনা। দীর্ঘদিনের পুরোনো বন্ধুকে স্মরণ করতে হাজির হয়েছিলেন জিতেন্দ্র। গাড়ি থেকে নেমে ভিতর ঢুকবার সময় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান বর্ষীয়ান অভিনেতা।
সামনে সিঁড়ি ছিল খেয়াল করেননি প্রবীণ অভিনেতা। হোঁচট খেয়ে পড়ে যান। তাঁকে সামলাতে দৌড়ে আসেন আশেপাশের লোকজন। খানিক অপ্রস্তুতি পড়ে যান জিতেন্দ্র নিজেও। তবে সৌভাগ্যের ব্যাপার বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি।
জিতেন্দ্র এরপর নিজের পায়ে হেঁটেই ভিতরে ঢোকেন, এবং প্রার্থনাসভা শেষে বেরিয়ে যান। যা দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন ভক্তরা। এদিনে স্মরণসভায় হাজির ছিলেন রানি মুখোপাধ্যায় এবং ফারদিন খান সহ বেশ কয়েকজন বলিউড তারকা। জায়েদ খান আগলে থাকলেন আব্বা সঞ্জয় খানকে। জারিন খানের প্রার্থনা সভার বেশ কয়েকটি ভিডিও অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে একটিতে জায়েদকে তার বাবা সঞ্জয়ের সঙ্গে স্মরণসভায় প্রবেশ করতে দেখা যায়। তিনি তার বাবাকে গাড়ি থেকে নামতে সহায়তা করেছিলেন এবং ভিতরে যাওয়ার সময় তার হাত ধরে রেখেছিলেন। বাবা-পুত্র জুটিও পাপারাৎজিদের হাতজোড় করে শুভেচ্ছা জানান। সুজান খান এবং সিমোন অরোরাকে তাদের অনুসরণ করতে দেখা গেছে।
হৃতিক রোশন তার বান্ধবী সাবা আজাদের সাথে প্রাক্তন শাশুড়ির প্রার্থনা সভায় পৌঁছেছিলেন এবং মিডিয়ার সাথে কোনও কথা বলেননি। জায়েদের চাচাতো ভাই ফারদিন খানকে তার মায়ের সঙ্গে আসতে দেখা গেছে। অর্পিতা খান ও হেলেনকে নিয়ে জারিনের স্মরণসভায় আসেন সেলিম খান। মালাইকা অরোরা, জ্যাকি শ্রফ,জারিন খানও পৌঁছেছিলেন এদিন।