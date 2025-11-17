জিতু-দিতিপ্রিয়ার সমস্যা মেটাতে তিন ঘন্টা মিটিং প্রযোজনা সংস্থার, বরফ গলল কী?

সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে এখন শুধুই জিতু কমল এবং দিতিপ্রিয়া রায়ের সমস্যার কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রথম হয়তো কোনও ধারাবাহিকে মুখ্য অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে এত সমস্যা তৈরি হয়েছে। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পরেই জিতু ফিরে গিয়েছিলেন কাজে, কিন্তু তারপরেই শুনতে পাওয়া গিয়েছিল দিতিপ্রিয়া নাকি একেবারেই কাজ করতে চান না অভিনেতার বিপরীতে।
দিতিপ্রিয়া এই বক্তব্যটি যদিও নিজের মুখে স্বীকার করেননি কিন্তু খবরটি চাউর হয়ে যেতেই সকলে অভিনেত্রীকে সিরিয়াল থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান। ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিকটি যে শুধুমাত্র জিতুর জন্যই এত জনপ্রিয় হয়েছে সে কথাও বারবার দাবি করেছেন দর্শকরা।
কিন্তু একা অভিনেতাকে নিয়ে তো একটি সিরিয়াল চালানো যায় না, তাই জিতু দিতিপ্রিয়ার সমস্যা মেটাতে মাঠে নেমে ছিলেন প্রযোজনা সংস্থা। এসভিএফ-এর অফিসে আজ অর্থাৎ ১৭ নভেম্বর আয়োজন করা হয়েছিল একটি মিটিং-এর যেখানে মুখোমুখি বসে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার কথা হয়েছিল।
সূত্র অনুযায়ী জানা গিয়েছে, এই দিন প্রায় তিন ঘন্টা ধরে মিটিং চলেছে। সময় মতো মিটিংয়ে হাজির হয়েছিলেন দুজনেই। কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করেও কোনও সমাধান পাওয়া যায়নি। কোনও সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়নি এই দিন।
সূত্র অনুযায়ী আরও জানা গিয়েছে, যেহেতু প্রধান দুই তারকার মধ্যে কোনও সমস্যার সমাধান হয়নি তাই আগামী দিনে এই ধারাবাহিকের কি ভবিষ্যৎ হতে চলেছে সেটাও এখন অন্ধকারে। কিন্তু এইভাবে চলতে থাকলে টিআরপির দিক থেকে অনেকটাই নেমে যাবে ধারাবাহিকটি, ফলে আখেরে ক্ষতি হবে সকলেরই।
প্রসঙ্গত, জিতু ও দিতিপ্রিয়ার মধ্যে সমস্যা প্রথম তৈরি হয় যখন দিতিপ্রিয়া জিতুর বিরুদ্ধে বেশ কিছু গম্ভীর অভিযোগ এনেছিলেন। কিন্তু জিতুও চুপ করে থাকার পাত্র নয়। তিনিও প্রমাণসহ বেশ কিছু স্ক্রিনশট সবার সামনে এনেছিলেন, যার ফলে অনেক ধোঁয়াশা পরিষ্কার হয়ে যায়।
যদিও পরবর্তীকালে জিতু জানিয়েছিলেন সবকিছু ঠিক হয়ে গিয়েছে। ভুল বোঝাবুঝি যা ছিল তা মিটে গিয়েছে। আবার একসঙ্গে কাজ করছেন তাঁরা। কিন্তু জিতুর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকে আবার তৈরি হয় সমস্যা। এখন দিতিপ্রিয়া নাকি ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে জিতুর সঙ্গে অভিনয় করতে চান না। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই বক্তব্য জিতুর কাছে ভীষণ অপমানের এবং অসম্মানের।
কিন্তু এত অসম্মানিত হওয়ার পরেও তিনি শুধু দর্শকদের কথা মাথায় রেখে সঠিক সময়ে ফিরেছেন কাজে। এরপরই প্রযোজনা সংস্থা জানিয়েছিলেন যে তাঁদের মধ্যস্থতায় সবকিছু সমাধান করার চেষ্টা করা হবে কিন্তু সেটাও এখন অন্ধকারে।
