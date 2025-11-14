Edit Profile
    Jeetu-Ditipiya Row: ‘দিতিপ্রিয়া রায় আমার সঙ্গে শর্ট দিতে রাজি নন…আমি খুব খারাপ মানুষ’, বিস্ফোরক জিতু

    Jeetu-Ditipiya Row: ‘আপনি চাইলে ছেড়ে দিতেও পারেন’, জিতুকে মৌখিকভাবে জানিয়েছে প্রযোজনা সংস্থা। আমার কি কোন আত্মসম্মান নেই? পালটা প্রশ্ন জিতুর। 

    Published on: Nov 14, 2025 8:44 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    শুক্রবার দিনভর চাপা উত্তেজনা। সাংবাদিকদের ফোন ধরেননি জিতু। অবশেষে সন্ধ্যায় বোমা ফাটালেন চিরদিনই তুমি যে আমারের নায়ক। এদিন দুপুর বেলাতেই শোনা গিয়েছিল জিতু-দিতিপ্রিয়ার দ্বন্দ্বের জেরে কার্যত বন্ধের মুখে জি বাংলার জনপ্রিয় মেগা। সেই গুজব যে মিথ্যা নয়, তা জানিয়ে দিলেন জিতু।

    এখনও পুরোপুরি সুস্থ হননি অভিনেতা। ফুসফুসে সংক্রমণ রয়েছে। এর মাঝেই সহ-অভিনেত্রীর অভিযোগে বিদ্ধ পর্দার আর্য সিংহ রায়। শোনা গিয়েছিল, জিতুর সঙ্গে রোম্যান্টিক সিন করতে আপত্তি করেছেন দিতিপ্রিয়া। ফেসবুক পোস্টে সবটা পরিষ্কার করে দিলেন নায়ক নিজেই।

    জিতু লেখেন, ‘আমি ঘরের কথা বাইরে নিয়ে যেতে পছন্দ করি না। তাই হয়তো মিডিয়ার বন্ধুদের ফোন আমি তুলতে পারি না যখন কোন অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে হয়। কিন্তু,বললে তো সত্যি বলব! মিথ্যে কেন বলব?? মিথ্যে বলার থেকে না বলাই ভালো। হ্যাঁ,আমার সহ অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া রায় আমার সঙ্গে শর্ট দিতে রাজি নন।’

    জিতুর বয়ানে দিতিপ্রিয়ার অভিযোগ, ‘আমি (জিতু) খুব খারাপ একজন মানুষ, মহিলা অভিনেতাদের সাথে অভিনয় করার যোগ্য নই, শরীর খারাপের মিথ্যে নাটক করছি। তা নাহলে ১০ ঘণ্টা কাজ করছে কী করে হসপিটাল থেকে ফিরে।’ এই সব অভিযোগের কথা প্রযোজনা সংস্থা মারফত জানতে পেরেছেন জিতু।

    শুধু তাই নয়, দিতিপ্রিয়া বরবারই নির্দিষ্ট প্রযোজনা সংস্থার ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত। জিতুর দাবি, তাঁকে নাকি ক্রিয়েটিভ টিমের তরফে সিরিয়াল ছেড়ে দেওয়ার কথাও আকারে ইঙ্গিতে বলে দেওয়া হয়েছে। তিনি লিখেছেন, ‘সেই প্রোডাকশনের দু-তিনজন(এই সিরিয়ালটি সৃজনেরশীলতার দায়িত্বে রয়েছেন) এটাকে সহমত জানিয়ে বলেছেন যে আপনি (জিতু) চাইলে ছেড়ে দিতেও পারেন।’

    অভিনেতা বলেন, 'ওপরের সবকটা অভিযোগই কিন্তু মৌখিক ভাবে আমাকে জানানো হয়েছে। এবার সত্যিই আমি নিজেই প্রশ্নের মুখে পড়েছি, আমার কি কোন আত্মসম্মান নেই?? তাই আমিও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম। আমার কারুর প্রতি বিশেষ কোনও অভিযোগ নেই।'

    সবশেষে অভিনেতার সংযোজন, ‘আগে বলুন আপনি ইন্টারভিউতে আগের মতোই মিথ্যে কথা বলেছেন, নইলে ডামি ব্যবহার করতে হচ্ছে কেন? আগে সৎ হতে হবে তারপর অভিনেতা, ষ্টার, সুপারস্টার, মেগাস্টার হবেন’।

    সিরিয়াল পাড়ায় এমন ঘটনা কার্যত নজিরবিহীন। এর আগেও হিট মেগার নায়ক-নায়িকার মনোমালিন্য হয়েছে। তবে পরিস্থিতি এমনভাবে হাতের বাইরে যায়নি। সত্যি কি চিরদিনই তুমি যে আমার থেকে সরে দাঁড়াবেন জিতু? জিতু সিরিয়াল ছাড়লে আদৌ দর্শক এই মেগার সঙ্গে জুড়ে থাকবেন? জিতুর অভিযোগের পালটা কী জবাব দেবেন দিতিপ্রিয়া? সেটাই এখন দেখবার। আপতত নায়িকা স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই বিষয় নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চান না।

