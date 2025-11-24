Edit Profile
    Jeetu Kamal: ‘১০ টাকা পাঠিয়ে দেবেন,যতটা সামর্থ্য…’, অনুরাগীদের কাছে কেন এমন আবেদন জিতুর?

    Jeetu Kamal: দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে ঝামেলার জেরে চর্চায়। লাইভে এসে হঠাৎ কেন এই কথা জিতুর মুখে?

    Published on: Nov 24, 2025 11:55 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    সোশ্যাল মিডিয়ায় গত কয়েকদিন ধরে আলোচনা কেন্দ্রবিন্দুতে জিতু কমল। জি বাংলার চিরদিনই তুমি যে আমারের আর্য সিংহ রায় হিসাবে জিতু যে ভালোবাসা পেয়েছেন তা সত্যিই বিরল। ইন্ডাস্ট্রিতে দেড় দশকেরও বেশি সময় কাজ করেছেন, ছোটপর্দা-বড়পর্দায় অভিনয় করেছেন। কিন্তু এএসআর চরিত্রটা জিতুর কেরিয়ারের একটা মাইলফলক হয়ে থাকবে ‘অপারাজিত’-র পর।

    ‘১০ টাকা পাঠিয়ে দেবেন,যতটা সামর্থ্য…’, অনুরাগীদের কাছে কেন এমন আবেদন জিতুর?
    সম্প্রতি সিরিয়ালের নায়িকা দিতিপ্রিয়া রায়ের সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে টক অফ দ্য টাউন তিনি। সিরিয়াল থেকে সরে দাঁড়ানোর পর ইউটার্ন নিয়ে ফিরেছেন নায়ক, ওদিকে বেঁকে বসেছেন নায়িকা। দিতিপ্রিয়া এই সিরিয়ালের অংশ থাকবেন কিনা, আদৌ এই সিরিয়াল চ্যানেল আর এগিয়ে নিয়ে যাবে কিনা- অনেক প্রশ্নচিহ্ন দর্শক মনে। এর মাঝেই সোশ্যালে ভাইরাল হয়েছে জিতুর এক ভিডিয়ো।

    বিতর্কের মাঝে সম্প্রতি ইউটিউব লাইভে এসেছিলেন জিতু। ফ্য়ানেদের সঙ্গে নিখাদ আড্ডা দিতে। অনুরাগীদের পাঠানো চিঠি পাঠ করেন নায়ক। সঙ্গে তাঁর আর্জি, তাঁকে যেন প্রতিদিন দামী গিফট না পাঠায় অনুরাগীরা। কারণ সেইসব উপহারের বেশিরভাগটাই তাকে তোলা থাকে। জিতু বলেন, ‘যদি খুবই দেওয়ার (গিফট) ইচ্ছে হয়, তাহলে চিঠির সঙ্গে ১০টাকা বা একটা ৫টাকার কয়েন পাঠিয়ে গেবেন। যতটা তোমার সামর্থ্য, আমি যাদের সঙ্গে কাজ করি তাদের হাতে তুলে দেব। এইগুলো ওই উপরের গিফটের বাক্সে উঠে যাবে। এগুলো আমার কাজে লাগবে, হয়ত কোনওদিন লাগবে। এমন নয়, কাজে লাগবে না। তবে এগুলো আমার কাছে আছে’।

    গত ২০শে নভেম্বর মধ্যরাতে জিতু নিজের কামব্যাকের খবর জানিয়ে লেখেন, '২০০৮ থেকে আমি ক্যামেরার সামনে কাজ শুরু করি। ২০০৮ থেকে আজ ২০২৫ এর শেষ লগ্ন পর্যন্ত আমি যতটুক প্রতিষ্ঠা পেয়েছি তার ৮০% ক্রেডিট আমাদের টেকনিশিয়ান দাদা-বন্ধুদের। বাড়িয়ে বলছি না বা বিনয় দেখাচ্ছি না। সেটা আমার ফ্লোরে এসে টেকনিশিয়ানদের জিজ্ঞেস করুন। বিশেষত, টিভির কাজে কোনও কোনও চরিত্র ব্যাপকভাবে মানুষের মনে জায়গা করে নেয় আর সেখানে মহিলা চরিত্র-এর সংখ্যাই বেশি। কিছু কিছু ব্যতিক্রম পুরুষ চরিত্র তৈরি হয় যেমন- সাধক বামাক্ষ্যাপা, অরণ্য সিংহ রায়, মল্লার সেন ইত্যাদি।

    তেমনি,জি বাংলা এবং এস ভি এফ এর প্রযোজনায় এবং অমিত সেনগুপ্তর পরিচালনায় ‘আর্য সিংহ রয়’ এই চরিত্রটি বহুদিন বাদে পুরুষ চরিত্র হিসেবে দারুণ ভাবে জায়গা করে নিয়েছে মানুষের মনে। এর পুরো ক্রেডিট তো লেখক, প্রযোজক,পরিচালকের আর সর্বোপরি আমার ভগবান দর্শক এর।'

    তিনি আরও লেখেন, ‘যাইহোক ভনিতা না করে বলি, শুধুমাত্র আমার টেকনিশিয়ানস এবং আমার ভগবান দর্শকদের কথা মাথায় রেখে আমি আবারও চিরদিনই তুমি যে আমার প্রজেক্টটিতে জয়েন করতে বাধ্য হলাম। আশা রাখি আর কোনও অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটবে না। একই ভাবে আবারও সুন্দরভাবে আপনাদের মনোরঞ্জন করবো বলে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হলাম। হ্যাঁ আমি আবার কল টাইম পেয়েছি।’

