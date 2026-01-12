Jeetu-Shirin: ‘টক্সিক মানুষের মতো…’! আর্য জীতুকে নিয়ে বলল নতুন অপর্ণা! দিতিপ্রিয়ার মতো শিরিনের সঙ্গেও লাগল ঝামেলা?

Jeetu-Shirin: ‘টক্সিক মানুষের মতো…’! আর্য জীতুকে নিয়ে বলল নতুন অপর্ণা! দিতিপ্রিয়ার মতো শিরিনের সঙ্গেও লাগল ঝামেলা?
দিতিপ্রিয়া ধারাবাহিক ছেড়ে দেন, সেই জায়গায় আসেন শিরিন পাল। ইতিমধ্যেই জীতু-শিরিনের কেমিস্ট্রি মন কেড়ে নিয়েছে দর্শকদের।
একটা সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ঝড় তুলে দিয়েছিল চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিক। বিশেষ করে নায়ক জীতু কমলের সঙ্গে, ধারাবাহিকের প্রথম নায়িকা দিতিপ্রিয়া রায়ের ঝামেলা। তারপর দিতিপ্রিয়া ধারাবাহিক ছেড়ে দেন, সেই জায়গায় আসেন শিরিন পাল। যদি বিগত কয়েকদিন ধরেই, ধারাবাহিকের টিআরপি বেশ কম আসছে। তবে তাতে অবশ্য জীতু ভক্তদের উৎসাহে কোনো খামতি দেখা যায়নি। এরই মাঝে, সোমবার লাইভে এলেন জীতু-শিরিন। কী নিয়ে কথা হল দুজনের মাঝে?
জীতুকে লািভের একটি অংশে বলতে শোনা যায়, ‘নতুন একটা এপিসোড এসেছে, যেখানে আমাকে চিৎকার করে বলতে হয়েছে, 'কেন এমন বলছ'? (এরপর শিরিনের দিকে ঘুরে) তুমি কি সিনটা করতে ভয় পেয়েছ?’ যাতে পাশে বসে থাকা শিরিন বলেন, ‘না, না কেন ভয় পাব, জানি তো ওটা অভিনয়’!
তবে জীতু এরপর নিজস্ব ছন্দেই শিরিনের সঙ্গে মস্করা জারি রেখে বলে ওঠেন, ‘এই তো বললে একটা টক্সিক মানুষের মতো, আমি প্চণ্ড ভয় পেয়েছিলাম। ক্যামেরার সামনে একটাও সত্যি কথা বলছে না।’ শিরিন যাতে বলেন, ‘আরে আমি বলতে চেয়েছি ওই ব্যবহরটা আর্য সুলভ নয়!’
চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিকটি শুরুর দিকে বেশ ভালোই টিআরপি আনছিল। বলা চলে, দিতিপ্রিয়া যাওয়ার পর থেকেই বেশ পতন দেখা গিয়েছে রেটিংয়ে। বারবার লক্ষ্মী ঝাঁপি-র কাছে হারাচ্ছে স্লট।
ধারাবাহিক ছাড়ার আগে জীতুর নামে অভিযোগের পাহাড় এনেছিলেন দিতিপ্রিয়া। দাবি করেছলেন, জীতুর ব্যবহার, তাঁর পাঠানো হোয়াটসঅ্য়াপ ম্যাসেজে বিড়ম্বনায় ফেলেছে তাঁকে। ইয়ার্কিতে ‘অপ্রস্তুত’ হতে হয়েছে, তা সে ডাক্তার দেখাতে যাব প্রশ্নে ‘প্রেগন্যান্ট নাকি’ জিজ্ঞাসা হোক, অথবা এআই দিয়ে বানানো চুমুর ভিডিয়ো। সব মিলিয়ে বিতর্ক এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, জীতু ও দিতিপ্রিয়া একসঙ্গে কোনো শটও দিচ্ছিলেন না শেষ কটা দিন। বডি ডবল দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছিল।
এরপর দিদিপ্রিয়া ধারাবাহিক ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর, চিরদিনই তুমি যে আমার-এর গল্পে এসে নানা নাটকীয় মোড়। তা সে রাজনন্দিনী-র ভূত হয়ে ফিরে আসা হোক, অপর্ণার বারবার পুরনো স্মৃতি মনে পড়া, বা আর্য-অপর্ণার বিয়ে। তবে সব কিছু সত্ত্বেও কামব্যাক করতে পারেনি টিআরপিতে। কিন্তু জীতু-ভক্তদের মনে ভরসা, তাঁদের পছন্দের নায়ক কামব্যাক করবেনই!