‘পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হবে…’! সেটে খারাপ ব্যবহার, সিনেমা থেকে বাদ পড়লেন জীতু কমল

‘পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হবে…’! সেটে খারাপ ব্যবহার, সিনেমা থেকে বাদ পড়লেন জীতু কমল
‘এরাও মানুষ দ্য সার্চ উইদিন’ থেকে বাদ পড়লেন অভিনেতা জীতু কমল। শ্যুটিং সেটে স্পট বয় থেকে শুরু করে ফ্লোরের অন্য কর্মীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে।
ফের বিতর্কে অভিনেতা জীতু কমল। এর আগে তাঁর নিজের ধারাবাহিক ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’-এর সেটে সহ-অভিনেত্রীর সঙ্গে ‘বিরূপ ব্যবহারের’ অভিযোগ উঠেছিল। এবার তো সিনেমা থেকে বাদ পড়লেন জীতু মাঝপথে। ‘এরাও মানুষ দ্য সার্চ উইদিন’-এর সেটে ঘটেছে এহেন কাণ্ড। ছবির পরিচালক সাই প্রকাশ লাহিড়ি স্পষ্ট করেছেন যে, জিতুকে নিয়ে প্রথমদিন থেকেই কাজ করতে সমস্যা হচ্ছিল। তবে শ্যুটের শেষ দিনে এসে পরিস্থিতি চরমে ওঠে। এদিকে বারবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও, হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার তরফে ফোনে ধরা যায়নি জীতুকে।
কী অভিযোগ জীতুর নামে?
পরিচালকের দাবি, ছবির কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই জীতুর সঙ্গে কাজ করা কঠিন হয়ে উঠেছিল তাঁর পক্ষে। ইউনিটের বিভিন্ন সদস্য—স্পট বয় থেকে শুরু করে ফ্লোরের অন্য কর্মীদের সঙ্গেও নাকি তাঁর ব্যবহার নিয়ে বারবার অভিযোগ উঠছিল।
এদিকে শুটিং শেষ হতে যখন মাত্র দু’দিন বাকি, সেই সময় অভিনেতা নাকি প্রযোজনা সংস্থাকে জানান, তিনি ওই দু’দিনে ১০ ঘণ্টার বেশি শুটিং করতে পারবেন না। কারণ তিনি মায়ের সঙ্গে বসে একটি চ্যানেলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান দেখবেন। চুক্তিপত্রে যদিও কাজের সময় নিয়ে এরকম কিছু উল্লেখই ছিল না।
বাড়তি সময়ের জন্য বাড়তি পারিশ্রমিকের দাবি
বিষয়টি নিয়ে পরিচালক আলোচনা করার উদ্যোগ নিলে জীতু শর্ত দেন, যদি ১০ ঘণ্টার অতিরিক্ত এক ঘণ্টা কাজ করতে হয়, তবে সেই সময়ের জন্য এক দিনের পারিশ্রমিক অতিরিক্ত দিতে হবে। নির্মাতাদের বক্তব্য, মাত্র এক ঘণ্টার জন্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে সেই দিনের শুটিং কার্যত ভেস্তে যায়।
শেষ দিনেও থামল না বিতর্ক
সোমবার দিন কলকাতায় ছবির শেষ শিডিউলের শুটিং ছিল। কিন্তু সেদিনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল না। অভিযোগ, সেটে এসে মেকআপ করতেও আপত্তি জানান অভিনেতা। তাঁর শর্ত ছিল—সহ-অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় যতদিন আসবেন না, তিনি মেকআপে বসবেন না। এদিকে ইউনিটে সেদিন মাত্র একজন মেকআপ আর্টিস্ট ছিলেন। তাই কাজ যাতে দেরি না হয়, সেই কারণে অভিনেতাকে বারবার প্রস্তুত থাকতে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি নানা অজুহাতে তা পিছিয়ে দিতে থাকেন বলে দাবি পরিচালকের।
নাটকীয় মোড়
পরিস্থিতি সামাল দিতে ইউনিটের কয়েকজন সদস্য অভিনেতার ভ্যানে গিয়ে কথা বলেন। সেখানে একজন সহকারী পরিচালক তাঁকে শুটিং শুরু করার অনুরোধ করেন। অভিযোগ, সেই সময় জীতু নাকি হঠাৎ বলেন—প্রথমে তাঁর ‘পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে’। পরিচালকের দাবি, এরপরই অভিনেতা নিজে থেকেই সেট ছেড়ে বেরিয়ে যান।
চুক্তি বাতিল, বন্ধ প্রচারের কাজও
এই ঘটনার পর নির্মাতারা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে জীতুকে ছবিটি থেকে বাদ দেন। তাঁর সঙ্গে করা চুক্তিও বাতিল করা হয়। ছবির প্রচারের জন্য যে ১৫টি আলাদা তারিখ নির্ধারিত ছিল এবং সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের যে চুক্তি করা হয়েছিল, সেগুলিও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। প্রযোজনা সংস্থার দাবি, ইতিমধ্যেই জীতুকে প্রায় ১২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। ডাবিংয়ের জন্য আরও ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পাওয়ার কথা ছিল। চুক্তি বাতিলের নোটিসে সেই অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রসঙ্গও উল্লেখ করা হয়েছে।
ক্ষুব্ধ শ্রাবন্তী, টিমের পাশে অভিনেত্রী
খবর, এই ঘটনার জেরে ক্ষুব্ধ ছবির নায়িকা শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ও। তিনি নাকি গোটা ইউনিটের সঙ্গেই রয়েছেন বলে জানিয়েছেন। ইউনিটের আরও কয়েকজন সদস্যের অভিযোগ, অভিনেতা শুধু সহকর্মীদের সঙ্গেই নয়, পরিচালক ও প্রযোজকদের সঙ্গে ‘অশালীন ভাষা’ ব্যবহার করেছেন। পরিচালকের তরফে আরও জানানো হয় যে, জীতুর সময়সূচি সংক্রান্ত সমস্যার কারণেই ছবির শুটিং গত বছরের অক্টোবরের বদলে এই বছর মার্চে করা হয়েছিল।
অধরা জীতু
পরিচালকের এই অভিযোগ সামনে আসতেই, হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার তরফে যোগাযোগ করা হয়েছিল জীতুর সঙ্গে। তবে অভিনেতা ফোন কেটে দিয়েছেন। তাই তাঁর তরফের বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।