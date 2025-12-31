শেষবেলায় সঙ্গে শুধুই বাঁশ! বর্ষশেষে মজার ছলে আত্ম উপলব্ধি জীতুর

শেষবেলায় সঙ্গে শুধুই বাঁশ! বর্ষশেষে মজার ছলে আত্ম উপলব্ধি জীতুর
একদিকে তিনি যেমন অডিয়েন্স স্টার, তেমন অন্যদিকে একের পর এক সমস্যা, সব মিলিয়ে এই বছরে অনেকটা সময় খবরের শিরোনাম জুড়েছিলেন জীতু কমল। তাই বছর শেষে মজার ছলে কিছু ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, বাঁশ-বেড়িয়া লইয়া, বছর শেষ করিলাম।
একদিকে তিনি যেমন অডিয়েন্স স্টার, তেমন অন্যদিকে একের পর এক সমস্যা, সব মিলিয়ে এই বছরে অনেকটা সময় খবরের শিরোনাম জুড়েছিলেন জীতু কমল। তাই বছর শেষে মজার ছলে কিছু ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, ‘বাঁশ-বেড়িয়া লইয়া, বছর শেষ করিলাম।’
লেখাটা ভালো করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন, অভিনেতা কিন্তু বাঁশবেড়িয়া নয় বরং বাঁশ গাছের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ সারাটা বছর শুধু মানুষের উপকার করতে গিয়ে তিনি নিজের অপকার করে গিয়েছেন। যদিও এই ব্যাপারটা শুধুমাত্র অভিনেতার ক্ষেত্রে নয়, সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
আরও পড়ুন: ছোট পর্দায় প্রথমবার একসঙ্গে দেবশঙ্কর-সোহিনী, বলবেন ভালোবাসার গল্প
বছরের মাঝামাঝি সময়, বিশেষ করে পুজোর পর থেকে ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিক নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হল, সেটা কারও অজানা নয়। দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে চলতে থাকা সমস্যার জেরে একটা সময় ধারাবাহিক ছাড়ার কথা চিন্তা করেছিলেন অভিনেতা।
যদিও দর্শক এবং ধারাবাহিকের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যদের কথা মাথায় রেখে আবার তিনি ফিরে এসেছেন ধারাবাহিকে। কিন্তু ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিকের পর ভবিষ্যতে আর কোনও সিরিয়ালে তিনি অভিনয় করবেন না, এ কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।
দিতিপ্রিয়া চলে যাওয়ার পর ধারাবাহিকে এন্ট্রি নেন নতুন অভিনেত্রী শিরিন। স্বভাবসিদ্ধ কারণে নতুন অভিনেত্রীকেও নিজের জায়গা ছেড়ে দেন জীতু। এমনকি নিজের পাওয়া পুরস্কার সহ অভিনেত্রীর হাতে তুলে দেন। গোটা ব্যাপারটি দেখে অনেকেই অভিনেতাকে বারবার সাবধান করেছেন, আবার কারও সঙ্গে যেন তিনি আর না জড়িয়ে পড়েন।
অতিরিক্ত নরম স্বভাব অথবা অতিরিক্ত ভালো স্বভাব অনেক ক্ষেত্রে পরিস্থিতি মানুষের বিপরীত দিকে চলে যায় তাই ২০২৫ সালে যে ‘বাঁশ’ জীতুকে তিতিবিরক্ত করে তুলল, সেই ভুল অভিনেতা যেন আর না করেন সেটাই বারবার কমেন্ট বক্সে জানিয়েছেন অভিনেতার ভক্তরা।
আরও পড়ুন: 'সব ধর্মের ঠাকুরকে একটা কথাই... ', বাংলাদেশের অশান্ত পরিবেশ নিয়ে যা বললেন দেব
তবে শুধু কাজের ক্ষেত্রে নয়, শারীরিকভাবেও তিনি অসুস্থ হয়ে ভর্তি হয়েছিলেন হাসপাতালে। কাজ করতে করতেই আচমকা অজ্ঞান হয়ে যান, যার ফলে তড়িঘড়ি তাঁকে ভর্তি করাতে হয় হাসপাতালে। সব মিলিয়ে ২০২৫ কমবেশি ভালো-মন্দ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই কেটেছে অভিনেতার।।
প্রসঙ্গত, ছোটপর্দার পাশাপাশি ইতিমধ্যেই বড় পর্দায় অভিনয় করেছেন জীতু। ‘গৃহপ্রবেশ’ ছবিতে শুভশ্রীর বিপরীতে অভিনেতার অভিনয় মুগ্ধ করেছে সকলে। আগামী বছর শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের বিপরীতে একটি সিনেমায় অভিনয় করতে দেখা যাবে জীতুকে, যার শ্যুটিং ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।