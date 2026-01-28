Edit Profile
    বই দিয়ে সাজানো চিতায় জ্বলতে চান জীতু! অভিনেতার পোস্টে মন খারাপ ভক্তদের

    এই মুহূর্তে শুধুমাত্র ধারাবাহিক নয়, বড় পর্দার সুপরিচিত এবং জনপ্রিয় অভিনেতা হলেন জীতু কমল। নিজের জীবনের প্রতিটি দিক মাঝেমধ্যেই তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেন যার ফলে দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতার সরাসরি যোগাযোগ তৈরি হয়।

    Published on: Jan 28, 2026 8:00 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    এই মুহূর্তে শুধুমাত্র ধারাবাহিক নয়, বড় পর্দার সুপরিচিত এবং জনপ্রিয় অভিনেতা হলেন জীতু কমল। নিজের জীবনের প্রতিটি দিক মাঝেমধ্যেই তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেন যার ফলে দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতার সরাসরি যোগাযোগ তৈরি হয়। এই মুহূর্তে জি বাংলার চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিক অভিনয় করছেন অভিনেতা, এছাড়া খুব শীঘ্রই শুরু বড় পর্দায় মুক্তি পাবে জীতুর দুটি ছবি।

    বই দিয়ে নিজের চিতা সাজাতে চান জীতু
    বই দিয়ে নিজের চিতা সাজাতে চান জীতু

    তবে সম্প্রতি অভিনেতা এমন কিছু পোস্ট করলেন যা দেখে মন খারাপ হয়ে গেল ভক্তদের। কি এমন লিখলেন জীতু, যার ফলে চোখে জল চলে এল নেট পাড়ার বাসিন্দাদের? ২৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় একরাশ বইয়ের সামনে তিনটি ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেতা, যার ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘এক দিস্তা বই দিও, যাতে চিতায় কাঠের দরকার না পড়ে।’

    আরও পড়ুন: পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে সাজানো থালা, প্রিয়াঙ্কাকে আইবুড়োভাত খাওয়ালেন মানসী- অরিজিতা

    জীতু যে বই পড়তে খুব ভালোবাসেন সে কথা অভিনেতার অনুরাগীরা বিলক্ষণ জানেন। এই বইকে সঙ্গে নিয়েই তিনি শেষ যাত্রায় যেতে চান, কিন্তু অভিনেতার এই অন্তিম ইচ্ছার কথা শুনে কিন্তু ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন ভক্তরা। সেই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে গোটা কমেন্ট বক্স জুড়ে।

    একজন লিখেছেন, বইয়ের প্রতি তোমার ভালোবাসা অপরিসীম কিন্তু সেটা এই ক্যাপশন দিয়ে কি বোঝাতে হতো? অন্য একজন লিখেছেন, বই মনের অন্ধকার দূর করুক, বইয়ের মত বন্ধু হয় না কিন্তু ক্যাপশনে শেষ লাইনটা না দিলেও চলত।

    আরও পড়ুন: অদ্রিজাকে জোর টক্কর দেবচন্দ্রিমার! প্রিয় বন্ধুর বিয়েতে সাজলেন লেহেঙ্গায়

    দেবলীনা মিত্র নামের নেট পাড়ার এক বাসিন্দা লিখেছেন, বইপ্রেমিক হিসাবে ক্যাপশনটা অসাধারণ কিন্তু জীতু প্রেমিক হিসাবে এই ক্যাপশন ভীষণ কষ্ট দিল। মধুমিতা দত্ত চৌধুরী নামের একজন লিখেছেন, ক্যাপশন বদলাও একদম ভালো লাগছে না।

    প্রসঙ্গত, অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত চোর ছবিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে জীতুকে, অন্যদিকে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি ছবির কাজ করছেন তিনি। এত ব্যস্ততার জন্যই কিছু মাস আগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ভীষণভাবে তবে আপাতত তিনি সুস্থ এবং জোর কদমে চলছে কাজ।

