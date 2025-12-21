Edit Profile
    'আমিও সেই বোকাদের দলে... ', স্বার্থহীনভাবে ভালবাসাই কি অপরাধ জীতুর?

    দিতিপ্রিয়া থেকে শিরিন, সহকর্মীকে সবসময় এগিয়ে রাখতেই ভালোবাসেন জীতু। অভিনেতার দিকে একাধিক অভিযোগ ধেয়ে এলেও খুব সন্তর্পনে সেই সমস্ত ঘটনাকে সামলেছেন তিনি।

    Published on: Dec 21, 2025 9:46 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    দিতিপ্রিয়া থেকে শিরিন, সহকর্মীকে সবসময় এগিয়ে রাখতেই ভালোবাসেন জীতু। অভিনেতার দিকে একাধিক অভিযোগ ধেয়ে এলেও খুব সন্তর্পনে সেই সমস্ত ঘটনাকে সামলেছেন তিনি। ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিকে নিজের জনপ্রিয়তাকে পাশে রেখে ভালোবেসে এগিয়ে দিয়েছেন অন্যদের। এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসাই কি অপরাধ?

    স্বার্থহীনভাবে ভালবাসাই কি অপরাধ জীতুর?
    স্বার্থহীনভাবে ভালবাসাই কি অপরাধ জীতুর?

    কিছুদিন আগেই অভিনেতা একটি পোস্ট করেছিলেন যেখানে তিনি লিখেছিলেন, ‘অতিরিক্ত কোনও কিছুই ভালো নয়। সবকিছু বেশি হয়ে গেলে তা তিক্ত হয়ে যায়।’ হয়তো সবাইকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ভালোবেসেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেন তিনি আর তাই মাঝেমধ্যেই নিজের কর্মকাণ্ডের জন্যই আক্ষেপ করতে হয়।

    এবারেও কিছুটা অন্যরকম সুর শুনতে পাওয়া গেল অভিনেতার গলায়। ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিকের বর বেশে একটি ছবি পোস্ট করেছেন জীতু, যেখানে তাঁকে খুব চিন্তিত দেখতে লাগছে। কিন্তু হঠাৎ কেন অভিনেতার মন খারাপ তা স্পষ্ট হয়ে যায় নেপথ্যে থাকা কথাগুলো শুনলেই।

    ছবিটির সঙ্গে যে কন্ঠ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে সেটি আর কারও নয়, স্বয়ং জীতুর। তিনি বলছেন, ‘বোকারা প্রেমে পড়ে, তারা কিছু না বুঝেই ভালোবাসে। তারা ভালবাসে হৃদয় দিয়ে, যাকে ভালবাসে তাকে হারাতে চায় না। তারা শুধু চায় ভালোবাসার মানুষ ভালো থাকুক। তারা ভালোবাসি বলতে দ্বিধাবোধ করে না। হারিয়ে ফেলার আগেই তড়িঘড়ি বলে বসে, ভালবাসি। তারপর? তারা বোকা বনে যায়, আমিও সেই বোকাদের দলে।’

    ক্যাপশনেও তিনি লিখেছেন, ‘বোকাদের দল শক্তিশালী, বোকাদের দল স্বার্থহীন, বোকাদের দল অগোছালো অমলিন।’ জীতুর পোস্ট দেখে বেশ বোঝাই যাচ্ছে তিনি বারবার মানুষকে ভালবেসে যেভাবে আঘাত পেয়েছেন তাতে মনে মনে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন তিনি। বর্তমান সমাজে স্বার্থহীনভাবে ভালবাসলে হয়তো এমন ভাবেই কষ্ট পেতে হয়।

    বারবার আঘাত পেতে পেতে কি তিনি নিজেকে আগামীদিনে বদলাতে পারবেন নাকি ভবিষ্যতেও এইভাবে সকলকে এগিয়ে রাখবেন নিজের থেকে? ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিক ছেড়ে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেও শুধুমাত্র বাকিদের কথা ভেবেই তিনি থেকে গিয়েছিলেন ধারাবাহিকে, নতুন অপর্ণাকে সাহায্য করছেন সব রকম ভাবে এমন কি নিজের পাওয়া পুরস্কার তুলে দিয়েছেন সহ অভিনেত্রীর হাতে, এত কিছু করেও নিজের প্রাপ্য সম্মানটুকু কি পাবেন জীতু?

