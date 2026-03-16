    ‘আপনাদের ছাড়া আমরা অসহায়…’, সোনার সংসারে কাদের প্রাপ্তিতে আবেগে ভাসলেন জীতু?

    Mar 16, 2026, 15:36:19 IST
    By Swati Das Banerjee
    সদ্য অনুষ্ঠিত হয়েছে জি বাংলার সোনার সংসার অ্যাওয়ার্ড। এই অনুষ্ঠানে ধারাবাহিকের সঙ্গে যুক্ত একাধিক অভিনেতা-অভিনেত্রী পুরস্কৃত হয়েছেন। তবে এই বছর জি বাংলার তরফ থেকে এমন কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যাতে ভীষন খুশী জীতু। জি বাংলার সোনার সংসার অ্যাওয়ার্ড নিয়ে তাই আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় কলম ধরলেন অভিনেতা।

    সোনার সংসারে কাদের পুরস্কার পেতে দেখে আবেগে ভাসলেন জীতু?

    জীতু লেখেন, আজকে জি বাংলা সোনার সংসার এওয়ার্ড টেলিকাস্ট হল। যারা পুরস্কার পেলেন তাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক অভিনন্দন, যারা পেলেন না তারা নিশ্চয়ই সামনের বছর পাবেন। কারন আমরা সবাই বেস্ট। কিন্তু আজকে আরও একটা অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে, অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই জি বাংলাকে।

    অভিনেতা লেখেন, ‘আজ প্রজেক্ট এর বাবা মাদের এ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। আজকে টেকনিশিয়ানদের অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটাও টেলিকাস্ট হবে। তবে সব থেকে মজার ব্যাপার যারা ক্যামেরার পেছনে থেকে আমাদের সব সময় এগিয়ে দেন, আমাদের অজস্র ভুলকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে তোলেন, যখন প্রচন্ড পিপাসা পায়, জল না চাইতেই এগিয়ে দেন, এলোমেলো চুলটাকে নিঃশব্দে ঠিক করে দেন তারা।’

    অভিনেতা লেখেন, ‘আর্য চরিত্রটিকে প্রত্যেকদিন যারা রূপদান দেন নিজেদের কলমের মাধ্যমে। মিনিংলেস সিনটাকেও শুধুমাত্র ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিয়ে আরো বেশি মনোগ্রাহী করে তোলেন, চ্যাপ্টা মুখগুলোকে নিজেদের হাতের জাদুতে টিকালো করে তোলেন যারা, তাদের সম্মানিত করল জি বাংলা।’

    সবশেষে জীতু লেখেন, ‘আপনাদের ছাড়া আমরা অসহায়। আপনাদের অনেক অভিনন্দন এবং প্রণাম। এরপর চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিকের জন্য যে টেকনিশিয়ানরা পুরস্কার পেয়েছেন তাদের একটি তালিকাও নিচে লিখে দিয়েছেন অভিনেতা।’

