Jeetu Kamal: ‘মৃত্যুর আগেই মেরে ফেলবেন না', চিরদিনই-র শ্যুটিংয়ে ফিরে কেন এই ভাবনা জিতুর?

গত বুধবার ‘এরাও মানুষ’ ছবির শ্যুটিং সেটে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল জিতু কমলকে। সপ্তাহ পার হওয়ার আগেই শ্যুটিং সেটে ফিরলেন সবার প্রিয় আর্য সিং রায়। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা যেমনটা আগেই জানিয়েছিল, আজ থেকে চিরদিনই তুমি যে আমারের শ্যুটিং শুরু করছেন নায়ক।
এদিন সাত সকালে গাড়ির ভিতর বসে একটি নিজস্বী শেয়ার করে নিয়েছেন জিতু। কালো মাস্কে মুখ ঢাকা। পরনে কালো স্ট্রাইপ কাটা সাদা টি-শার্ট। শ্যুটিংয়ে যাওয়ার পথে তিনি ফেসবুকে লিখলেন, ‘বেঁচে থাকাকালীন মানুষকে নিয়ে সেলিব্রেট করুন। মৃত্যুর আগেই মেরে ফেলবেন না। আমি কাজ করি টাকা পাই বলে নয়। আমি কাজ করি,আমার কাজটা ভীষণ ভালো লাগে বলে।’
পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি জিতুকে এমনটা ভাবতে বাধ্য করিয়েছে। তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গতকাল থেকেই ধর্মেন্দ্রর শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে নানান গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। সেই থেকেই হয়ত জিতু লিখেছেন, ‘মৃত্যুর আগেই মেরে ফেলবেন না’। তিনি আরও লেখেন, ‘ধন্যবাদ অরবিন্দদা, এসভিএফ প্রোডাকশনের তরফ থেকে একমাত্র তোমার কনসার্ন দেখে আমি অভিভূত।দেখো তোমার চাকরি আবার না চলে যায় জীতুর খবরা-খবর নেওয়ার জন্যে’। জিতুর পোস্টের পরের অংশটি খানিক তীর্যক। তবে স্পষ্ট করে কিছু লেখেননি অভিনেতা।
বুকে সংক্রমণ নিয়ে বাইপাস লাগোয়া এক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন জিতু। গত রবিবার তিনি ছাড়া পান। এখন অভিনেতা সুস্থ। তবে তাঁকে শরীরের যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। একইসঙ্গে ছবি এবং সিরিয়ালের শ্যুটিংয়ের ধকল থেকেই জিতুর শরীর ভেঙে পড়েছে। অনুরাগীদের কণ্ঠেও একই সুর। ফেসবুক পোস্টের কমেন্ট বক্সে একজন লেখেন, ‘এটা বুঝলে তো নিজের শরীরের যত্ন নিজেকেই নিতে হয়,আর সব ভুলে কাজ পাগল হয়েও কেউ সেই মূল্য দেয় না। সাবধানে চলাফেরা করো,যত্ন নিও শরীরের। ভালবাসা অফুরান।’
গত কয়েক দিন যাবত টিভির পর্দায় আর্য সিংহ রায়কে দর্শক দেখতে পাচ্ছে না। বাধ্য হয়েই গল্পের মোড় ঘোরাতে হয়েছে ক্রিয়েটিভ টিমকে। অপর্ণার উপর ধেয়ে এসেছে খুনের অভিযোগ। গ্রেফতার হয়েছে আর্যর হবু বউ। আর্য ফিরে এসে কীভাবে অপর্ণাকে উদ্ধার করবে সেটাই দেখবার। জিতুর কামব্যাকের পর এই গল্প নতুন করে কীভাবে সাজান লেখক-পরিচালক, সেটা দেখবার। তবে দু-একদিনের মধ্যেই টিভির পর্দায় দর্শক দেখতে পাবে তাঁদের প্রিয় আর্য সিংহ রায়কে।
News/Entertainment/Jeetu Kamal: ‘মৃত্যুর আগেই মেরে ফেলবেন না', চিরদিনই-র শ্যুটিংয়ে ফিরে কেন এই ভাবনা জিতুর?