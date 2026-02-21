Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    জীতু অতীত, স্বামী, সন্তানকে নিয়ে কেমন সংসার চান নবনীতা? নিজেই জানালেন নায়িকা

    ২০১৯ সালের মে মাসে জীতু কমলকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন নবনীতা দাস। তাঁদের জুটি দর্শকরা খুবই পছন্দ করতেন। তবে হঠাৎ হয় ছন্দপতন। ২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে আইনিভাবে আলাদা হয়ে যান। তবে এবার নবনীতার একটি ইনস্টা স্টোরি কাড়ল নজর। যেখানে নবনীতা জানিয়েছেন স্বামী, সন্তানকে নিয়ে কেমন সংসার চান তিনি?

    Published on: Feb 21, 2026 9:55 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ২০১৯ সালের মে মাসে জীতু কমলকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন নবনীতা দাস। তাঁদের জুটি দর্শকরা খুবই পছন্দ করতেন। তবে হঠাৎ হয় ছন্দপতন। ২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে আইনিভাবে আলাদা হয়ে যান। তবে এবার নবনীতার একটি ইনস্টা স্টোরি কাড়ল নজর। যেখানে নবনীতা জানিয়েছেন স্বামী, সন্তানকে নিয়ে কেমন সংসার চান তিনি?

    জীতু অতীত, স্বামী, সন্তানকে নিয়ে কেমন সংসার চান নবনীতা? নিজেই জানালেন নায়িকা
    জীতু অতীত, স্বামী, সন্তানকে নিয়ে কেমন সংসার চান নবনীতা? নিজেই জানালেন নায়িকা

    আরও পড়ুন: মিমির সঙ্গে জুটি বাঁধছেন রাহুল! কোন সিরিজে একসঙ্গে দেখা মিলবে তাঁদের?

    নবনীতা একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন। সেখানে দেখা যায় একজন মহিলা তাঁর স্বামী ও সন্তানকে নিয়ে সুন্দর সময় কাটাচ্ছেন। সন্তানকে কোলে নিয়ে বসে আছেন তিনি, আর স্বামী একরাশ স্নেহ ও আদরে ভরিয়ে দিচ্ছে একরত্তিকে। ভিডিয়োটি শেয়ার করে নায়িকা লেখেন, ‘এটা ম্যানিফেস্ট করছি।’ আসলে এভাবেই নবনীতা বুঝিয়েছেন যে কীরকম সংসার চান তিনি, স্বামী হিসেবে কেমন মানুষকে চান।

    কিন্তু সম্ভবত জীতুর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর এখনও কোনও মনের মানুষকে খুঁজে পাননি তিনি। কারণ নানা সাক্ষাৎকারে নায়িকা নিজেকে সিঙ্গেল বলেই দাবি করেন। তাছাড়াও তাঁদের বিচ্ছেদ হয়েছে প্রায় আড়াই বছর হয়ে গেল। মাঝে নবনীতার নাম জড়িয়েছিল তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে। যদিও এখন আর সেভাবে তাঁকে কারুর সঙ্গে দেখা যায় না।

    এক সময় তিনি এবং জীতু একসঙ্গে ইসস্মার্ট জোরির মঞ্চে গিয়েছিলেন। কিন্তু রিয়্যালিটি শো থেকে ফেরার কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁরা বিচ্ছেদ ঘোষণা করেন। যদিও বিচ্চেদের কারণ নিয়ে মুখ খোলেননি কোনও পক্ষই।

    আরও পড়ুন: অনন্যা-সুকান্তর বিয়ের জন্য বানানো হচ্ছে নতুন গান! জানেন কে গাইবেন সেই বিশেষ গান?

    নবনীতা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, তাঁরা ভালো থাকার জন্যই আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জীতু প্রথমে ব্য়াপারটা অস্বীকার করলেও, জানা যায় ডিভোর্স ফাইল সারা। ২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে আইনিভাবে আলাদা হয়ে যান।

    উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে নবনীতা তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে একটি স্ট্রোরি শেয়ার করেন। সেখানে থেকেই জানা যায় তিনি হাসপাতালে ভর্তি। ওই স্টোরিতে দেখা যায় চলতি বছরের ৫ ফেব্রুয়ারির একটি ছবি যেখানে তিনি জিমে শরীরচর্চা করছেন তিনি। আর অন্য একটি ছবিতে হাসপাতালের বেডে তিনি শুয়ে। সেই ছবিটি ছিল চলতি বছরের ৬ ফেব্রুয়ারির ছবি। সেই ছবির নীচে তিনি লেখা ছিল, 'অপ্রত্যাশিত'। তবে অভিনেত্রীর কী হয়েছিল সেই বিষয়ে অবশ্য কিছুই জানা যায়নি।

    News/Entertainment/জীতু অতীত, স্বামী, সন্তানকে নিয়ে কেমন সংসার চান নবনীতা? নিজেই জানালেন নায়িকা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes