'ঝড়-বৃষ্টির মাঝে গঙ্গার মধ্য়ে নৌকায় শ্য়ুটিংয়ের চাপ দেওয়া হয়', অভিযোগ জানালেও চুপ আর্টিস্ট ফোরাম, বোমা জীতুর!

'ঝড়-বৃষ্টির মাঝে গঙ্গার মধ্য়ে নৌকায় শ্য়ুটিংয়ের চাপ দেওয়া হয়', অভিযোগ জানালেও চুপ আর্টিস্ট ফোরাম, বোমা জীতুর!
‘….হয়তো রাহুলদার সাথে এই ভয়ানক ঘটনাটা ঘটতোই না’, রাহুলের মৃত্যুর ঘটনায় ফোরামের উদাসীনতাকে দায়ী করলেন জীতু কমল। ঠিক কী বলেলন তিনি?
রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর কেটেছে ছয় দিন। কিন্তু বিতর্কের রেশ কিছুতেই কমছে না! গত কয়েকদিন কাঠগড়ায় তোলা হয়েছিল আর্টিস্ট ফোরামকে। কেন প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন একাধিক অভিনেতা। অবশেষে নড়চড়ে বসে ফোরাম। শুক্রবার রাত পৌনে এগারোটা নাগাদ সাংবাদিকদের ডেকে জানানো হয়, শনিবার লীনা গঙ্গোপাধ্যায় ও শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রযোজনা সংস্থার নামে এফআইআর করা হবে।
রাহুলের মৃত্যুর সুষ্ঠ তদন্ত চেয়ে শনিতে রিজেন্ট পার্ক থানায় অভিযোগ দায়ের করবে আর্টিস্ট ফোরাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও মন শান্ত নয় অভিনেতা জীতু কমলের। রাহুলের মৃত্যুর মামলায় শুরু থেকেই সরব জীতু। চিরদিনই তুমি যে আমার বেঁধেছে তাঁদের। রাজ চক্রবর্তীর যে ছবিতে অভিনয় করে রাহুলকে গোটা বাংলা চিনেছিল, সমনামের মেগা সিরিয়ালে বর্তমানে অভিনয় করছেন জীতু।
রাহুলের মৃত্যুর পর থেকেই আর্টিস্ট ফোরামের সমালোচনায় সরব জীতু। শুক্রবার রাতের সিদ্ধান্তের পর জীতু লেখেন, বুম্বা দা বললেন, ‘যে চলে গেছে তাকে তো আর ফেরানো যাবে না’….এই কথাটা যতটা সত্যি, আবার যে/যারা চলে যেতে পারতো তার/তাদের জন্য আপনাদের যে উদাসীনতা ,অবহেলা গুরুত্বহীনতা, অনীহা, সেটাও ততটাই সত্যি। সেক্রেটারি উপস্থিত ছিল সেই শুটিংয়ে যেখানে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি অপরিণত/অপেশাদার প্রোডাকশন এর কার্যকলাপে। সেক্রেটারি চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন।'
মাস কয়েক আগে এরাও মানুষ ছবির শ্যুটিংয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল জীতু কমলকে। পরবর্তীতে সেই প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে তীব্র ঝামেলায় জড়ান নায়ক। জীতুর কথায়, ‘সেক্রেটারি সেখানেও উপস্থিত ছিলন যেখানে হসপিটাল থেকে ফিরে আবারও একই পরিবেশে (আরও দ্বিগুণ খারাপ পরিবেশে যা আমার শ্বাসনালী কে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করে) কাজ করানো হয়।'
এখানেই থামনেননি জীতু। তিনি বলেন, '১৫ই মার্চ সন্ধ্যা বেলা সাড়ে ছটা-সাতটার সময় তুমুল ঝড় বৃষ্টি উঠে চন্দননগরের গঙ্গার ধারে কিন্তু সেই প্রোডাকশন হাউজ আমাকে গঙ্গার মধ্যে নৌকায় শুটিং করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে আমি সেই শুটিং করব না জানাই। তার জন্যে পরেরদিন এবং সেটা শুটিংয়ের শেষ দিন তারা গালি সহ গায়ে পর্যন্ত হাত দিতে আসে। ১৬ তারিখের সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি আর্টিস্ট ফোরামে সঙ্গে সঙ্গেই মেইল করি। সেই মেইলের পরিপ্রেক্ষিতে কোন রকমের ফোন পর্যন্ত আমার কাছে আসেনি।
কে বলতে পারে, আমার কমপ্লেনের বিষয়টি আপনারা যদি সেই দিন একটু গুরুত্ব নিয়ে দেখতেন, ন্যূনতম কথা বলতেন, আমি তো আপনাদের ফোরামেরই মেম্বার ছিলাম, তাহলে, হয়তো রাহুলদার সাথে এই ভয়ানক ঘটনাটা ঘটতোই না। খুব গর্ব করে বলেছিলাম (প্রমাণ স্বরূপ যে ভিডিও প্রকাশ করেছিলাম) আমাদেরও তো ফোরাম আছে। আর আমার ফোরাম আমাকে কাঁচ কলা দেখিয়েছে। ওই যে বলেছিলাম মৃত শিল্পীর পায়ে ফুল দেওয়া, এখন নিদেনপক্ষে মৃত শিল্পীর জন্য FIR করা। এর চেয়ে বেশি কিছু এক্সপেক্ট করি না'।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত।