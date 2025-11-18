Jeetu Kamal: চিরদিনই থেকে বাদ জিতু? বৈঠক শেষের পর ভালোবাসার বার্তা নায়কের, কেন ক্ষমা চাইলেন?

সিরিয়ালের হিরো-হিরোইনের মধ্য়ে অফস্ক্রিনে যে ড্রামা চলছে এখন সেটা বেশি মশলাদার হয়ে ওঠেছে অনস্ক্রিন গল্পের চেয়ে। গত কয়েকদিন ধরে গোটা টলিগঞ্জে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে জিতু-দিতিপ্রিয়ার দ্বৈরথ। একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে এর আগেও হিরো-হিরোইনের গণ্ডোগোল বেঁধেছে। কখনও তাঁরা একসঙ্গে মিডিয়ার মুখোমুখি হতে অস্বীকার করেছেন, কখনও আবার সেটে বাক্য় বিনিময় না করে বসে থেকেছেন। এমন নজির অগুণতি।
কিন্তু নায়িকা নায়কের সঙ্গে শটই দেবেন না! এমনটা নজিরবিহীন ঘটনা। দিতিপ্রিয়ার অভিযোগে বিদ্ধ জিতু। সোমবার সন্ধ্য়ায় প্রযোজনা সংস্থার অফিসে টানা তিন ঘণ্টা ধরে বৈঠক চলেছে। রফাসূত্র মেলেনি। তাই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে পারে প্রযোজনা সংস্থা। মঙ্গলেই অমঙ্গলের ঘণ্টা বাজতে পারে এমন আশঙ্কা রয়েছে।
গত কয়েকদিনে সোশ্য়াল মিডিয়াতে যেভাবে জিতুর স্বপক্ষে অনুরাগী সওয়াল করেছে, তাতে নায়ক বদলের সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাই সমাধানসূত্র না মিললে, এই মেগ বন্ধ করে দেওয়ার কঠিন সিদ্ধান্তই নিতে পারে প্রযোজনা সংস্থা। চ্যানেলের হাতে এমনিতেই দু-দু'টো মেগা রয়েছে। তারে ধরি ধরি-র মতো বহু প্রতীক্ষিত মেগা স্লটের অপেক্ষায়।
বৈঠকের পর ফোনে অধরা নায়ক-নায়িকা দুজনেই। তবে রাত গড়াতে সোশ্য়াল মিডিয়ায় অ্যাক্টিভ জিতু। শাহরুখ খানের ভক্ত নায়ক। বাদশারই একটা রিল ভিডিয়ো এদিন ফেসবুকে শেয়ার করেন পর্দার আর্য সিং রায়। সেখানে কিং খানতে বলতে শোনা গেল তাঁর সাক্সেসের রহস্য। শাহরুখ বলেন, ‘আমি কাজ করি। এখানে যাঁরা বসে আছে, তাঁদের বাবা-মা’রাও আমাকে ভালোবাসে। আমি আশা করছি, এঁদের সন্তানরাও আমাকে ভালোবাসবে। আমার এই আপিলটা প্রজন্মের পর প্রজন্মের মধ্যে বিস্তৃত। আসলে আমার মধ্যে কেউ ভাইকে খুঁজে পায়, কেউ স্বামীকে, কেউ বন্ধুকে, কেউ প্রেমিককে। আর বিশ্বাস করুন, সবেতে আমিই সেরা'।
ইতিবাচক এই বার্তা শেয়ার করে জিতু লেখেন, ‘ধন্যবাদ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আমিই সেরা, ভালোবাসা ছড়াও, ভালোবাসা পাও’।
এখানেই শেষ নয়। মোটিভেশন্যাল স্পিকার গৌর গোপাল দাসের একটি ভিডিয়োও শেয়ার করেন জিতু। যেখানে আধ্য়াত্মিক গুরুকে বলতে শোনা গেল,'লোকে কী বলবে এই ভাবনাতেই জীবনটা ঘেঁটে ঘ! মন আর মস্তিষ্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব জারি। ভাবি অনেক সময় আছে, এখন অন্য়ের কথায় বাঁচি, আমার হাতে অনেক সময় আছে। তবে জীবনের পাতাগুলো বড্ড দ্রুত পালটে যাচ্ছে, এই সব ভাবতে বসে প্রাণ খুলে বাঁচা তো দূর, রোজ যেন বেঁচেও মরে থাকা।' এইসব ভাবনাই এখন ঘিরে ধরেছে জিতু কমলকে।
শেষমেশ কী হবে এই মেগা সিরিয়ালের ভবিষ্যত? আর্য-অপর্ণার বিয়ে দেখিয়েই কি গল্পে ইতি টানবেন নির্মাতারা? সেটাই দেখবার।
