Jeetu Kamal: ‘আমাকে কি ফ্লোর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে আজীবনের মতো?’ ডাক্তারকে সটান প্রশ্ন জিতুর! কী হয়েছে তাঁর?

দ্য শো মাস্ট গো অন। এই মন্ত্রতেই দীক্ষিত জিতু কমল। তাই তো অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তির দিন কয়েকের মধ্যেই ফিরে এসেছেন শ্যুটিং ফ্লোরে। গত ৫ই নভেম্বর এরাও মানুষ ছবির শ্যুটিং সেটে অসুস্থ হয়ে পড়েন জিতু। বুকে যন্ত্রণা, সঙ্গে জ্বর। জ্ঞান হারান অভিনেতা।
গত রবিবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। এবার নিজের ইউটিউব পডকাস্টে নিজের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত জানালেন অভিনেতা। চিরদিনই তুমি যে আমার-এ ইতিমধ্যেই কামব্যাক করেছে আর্য। ইউটিউব চ্যানেলে জিতু জানান, 'হ্য়াঁ, আমার শরীর খারাপ ছিল। আমি ক্ষণিকের জন্য ব্ল্য়াক আউট হয়ে গিয়েছিলাম। আমার শ্বাসনালীতে ইনফেকশন আছে। আমার ফুসফুসে সমস্যা ধরা পড়েছে।' ফুসফুসে সংক্রমণ থাকায় জিতুকে ধোঁয়া এবং ধুলো থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। যদিও অভিনয় পেশায় যুক্ত হওয়ায় এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি বললেন, ‘আমি ডাক্তারকে প্রশ্ন করলাম, আমাকে কি ফ্লোর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে আজীবনের জন্য়’। ডাক্তার তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন, ফ্লোর জিতুর কাছে মন্দিরের মতো, সেটা তিনি পারবেন না। তবে খুব সাবধানে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।
এতকিছুর পরও নিজের শরীরিক পরিস্থিতি নিয়ে খানিক গা ছাড়া মনোভাব জিতুর। তিনি বলেন, 'তাতে কী এল গেল? আমার নিজের শুভাকাঙ্খী চিনতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু কারা অধিক ফোন করে নিজেদের গুরুত্ব জাহির করার চেষ্টা করছেন, শুধু আমার কাছে নয়। সমাজের কাছে, বা অন্য কারুর কাছে। সেটা বোঝবার মতো বুদ্ধি এবং জ্ঞান আমার হয়েছে।' জিতু জানান, যে সব মানুষরা ভালো-খারাপ সময় তাঁর পাশে থাকেননি, তাঁরা হঠাৎ করে তাঁর খবর নেওয়ায় বিরক্ত তিনি।
অনেকেই ফেক কনসার্ন দেখানোয় বিরক্ত জিতু। নাম না করেই জিতু বলেন, ‘আমি খুব বিকক্ত হলাম। অনেকের কথায় আমি বিরাট বড় বড় স্টেপ নিয়েছি, তাঁরা আমার খোঁজ নেননি। তাতে কি আমি কষ্ট পেয়েছি? না। মানুষ অনেক সময় কিছুই করে না, তবে অন্যের জীবনে গ্রহণযোগ্যতা হারায়।’
জিতু জানিয়েছেন, অনকেেই চেষ্টা করেছেন তাঁকে ফ্লোর থেকে বার করার। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। সবটাই সম্ভব হয়েছে দর্শকদের ভালোবাসায়। শরীর খারাপ আসবে, আবার চলে যাবে। নিজের কাজের প্রতি যত্নশীল হতে চান জিতু। সেই ভালোবাসাতে ভর করেই সামনে এগিয়ে যেতে চান অভিনেতা।
