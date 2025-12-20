Jeetu-Shirin: জীতুর উপলব্ধি ‘অতিরিক্ত কিছুই ভালো না’! নতুন অপর্ণা শিরিনকে নিয়ে বাড়তি ‘আদিখ্যেতা’র জের?

Jeetu-Shirin: জীতুর উপলব্ধি ‘অতিরিক্ত কিছুই ভালো না’! নতুন অপর্ণা শিরিনকে নিয়ে বাড়তি ‘আদিখ্যেতা’র জের?
আর্য-অপর্ণার বিয়ের পোস্ট ছেয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। শেষ কোন বাংলা সিরিয়ালে এমনটা ঘটেছিল বলা মুশকিল! নতুন নায়িকাকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত জীতুও। তবে হঠাৎ করেই নায়কের উপলব্ধি 'অতিরিক্তকোনও কিছুই ভালো নয়।
অবশেষে মধুরেন সমাপয়েৎ! চার হাত এক হয়েছে আর্য-অপর্ণার। এই যাবতকালে টেলিভিশনের সবচেয়ে আলোচিত বিয়ে সুসম্পন্ন। কিন্তু বিয়ে মিটতেই গভীর রাতে জীতুর উপলব্ধি জীবনে কোনওকিছুই অতিরিক্ত ভালো নয়। জীতু-দিতিপ্রিয়ার বিবাদ, নায়িকার সিরিয়াল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে নতুন নায়িকা শিরিন পালের আগমন- গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আলোচনার কেন্দ্রে জি বাংলার এই মেগা।
তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, এত আলোচনা-সমালোচনা সত্ত্বেও নতুন নায়িকা আসায় নম্বর বাড়েনি এই সিরিয়ালের। বরং টিআরপি তালিকা বলছে চলতি সপ্তাহে স্লট হারা হয়েছে চিরদিনই তুমি যে আমার। পাশাপাশি নতুন অপর্ণাকে নিয়ে জীতুর বাড়তি ‘আদিখ্যেতা’ও দৃষ্টিকটূ লেগেছে দর্শকদের একাংশের।
কিছুদিন আগে আগ বাড়িয়ে নিজের সেরা অভিনেতার পুরস্কার পর্যন্ত শিরিনের হাতে তুলে দেন জীতু। অথচ সেই পুরস্কার কেন জীতু শিরিনকে দিলেন, তার জবাব খুঁজে পাননি অনুরাগীরা। দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে জুটি বেঁধেই জীতুর এএসআর হয়ে ওঠা। এই অ্য়াওয়ার্ড যদি সত্যি জীতুর সঙ্গে কেউ ভাগ করে নেওয়ার দাবিদার হন, তিনি দিতিপ্রিয়া।
এদিন জীতু ফেসবুকে লেখেন, ‘অতিরিক্ত কোন কিছুই ভালো নয়। না অতিরিক্ত সাহায্য করা, না সাহায্যে নেওয়া। না ভালোবাসা না অতিরিক্ত সম্মান দেখানো।অতি রিক্ত করেl…..’।
জীতুর এই ভাবনার সঙ্গে সহমত হয়েছেন তাঁর অনুরাগীরা। একজন লেখেন, 'ভারসাম্যই জীবনের আসল নাম। যা কিছু 'অতি', দিনশেষে তা কেবলই 'রিক্ত' করে দিয়ে যায়। তাই পরিমিতিবোধেই মুক্তি৷' আরেজন লেখেন, ‘ঐযে কথাই বলে অতিরিক্ত কোনো কিছুর থেকেই তিক্ততার জন্ম, জীবনের সবকিছুর ভারসাম্য রাখাটা দরকার।’
আরও পড়ন-‘যুদ্ধের সঙ্গী’ শিরিনের হাতে নিজের অ্য়াওয়ার্ড তুলে দিল ‘আর্য’ জীতু! দিতিপ্রিয়াকে কটাক্ষের জন্যই এই বাড়াবাড়ি?
জীতুর এই পোস্ট দেখে অনেকের প্রশ্ন, তবে কি নতুন নায়িকার সঙ্গেও বনিবনা হচ্ছে না জীতুর? নাকি আর্য-অপর্ণার বিয়ে নিয়ে চ্যানেলের প্রচার কৌশল বাড়াবাড়ি ঠেকছে নায়কের চোখে?
সেই কথা অবশ্য় খোলসা করেননি নায়ক। বরং টিভি নাইন বাংলা ঘরের বায়স্কোপ জিতে জীতু ঘোষণা করেছিলেন, ‘প্রতিদিন আমরা একটা যুদ্ধের মধ্য়ে দিয়ে যাই। এখন আমার সেই যুদ্ধের সঙ্গী এক নবাগতা। আমাদের ইন্ডাস্ট্রির নবাগতা, শিরিন পাল। টিভি নাইন-কে বলব আমি এত বছর ধরে অনেক অ্য়াওয়ার্ড পাচ্ছি, ফিল্মফেয়ার পেয়েছি। এই অ্যাওয়ার্ডটা আমি আমার তরফ থেকে ওকে দিচ্ছি। ও ফ্লোরে দাঁড়িয়ে যে লড়াইটা লড়ছে সেটা অভাবনীয়, অতুলনীয়। শুধুমাত্র আজ ওর জন্য এই অ্য়াওয়ার্ডটা হাতে তুলে নিলাম। আমার মা-ও বলত, এই অ্যাওয়ার্ডটা তুমি ওর হাতে তুলে দাও কারণ ও তোমার যুদ্ধের সঙ্গী এখন’।