'পুরুষ মানেই নষ্ট নয়... ', সিরিয়াল ছেড়ে দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কোন বিশেষ বার্তা দিলেন জিতু?

'পুরুষ মানেই নষ্ট নয়... ', সিরিয়াল ছেড়ে দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কোন বিশেষ বার্তা দিলেন জিতু?
প্রায় কয়েক মাসের বিবাদের পরিণতি ঘটল সম্প্রতি। ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিক ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন জিতু কমল। যদিও এই বিষয়ে অভিনেতা অথবা প্রযোজনা সংস্থা থেকে শুরু করে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ কেউ কিছু জানাননি তবে সোমবার গভীর রাতেই আকারে ইঙ্গিতে জিতু নিজেই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তিনি আর এই সিরিয়ালের সঙ্গে যুক্ত নন।
সূত্র অনুযায়ী জানা গিয়েছে, সোমবার জিতুর মুখোমুখি হয়েছিলেন দিতিপ্রিয়া। হাজির ছিলেন প্রযোজনা সংস্থার কর্ণধাররাও। ক্রিয়েটিভ টিমের বাকি সদস্যরাও ছিলেন। কিন্তু মিটিংয়ে জিতু সেইভাবে কথা বলতে চাননি বলে ক্ষুব্ধ হয়েছেন প্রযোজনা সংস্থার কর্ণধাররা। যদিও দিতিপ্রিয়া শেষ অব্দি ছিলেন এবং সব কথা শুনেছেন তাই জিতুর পরিবর্তে অন্য নায়কের খোঁজ শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই।
তবে জিতুর পরিবর্তে কোন নায়ককে নেওয়া হবে তা এখনও প্রকাশ্যে না এলেও সিরিয়াল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই আবার নতুন পোস্ট করেছেন অভিনেতা। ‘ইন্টারন্যাশনাল মেন্স ডে’ উপলক্ষে তিনি এমন একটি পোস্ট করলেন যা ভীষণভাবে ইঙ্গিতবহ এই মুহূর্তে।
জিতু যে পোস্ট করেছেন সেখানে লেখা, ‘কান্না পেলে সেও কাঁদে, ব্যথায় তারও কষ্ট হয়। সমাজ যতই বুঝুক না ভুল পুরুষ মানেই নষ্ট নয়।’ এই লেখাটির ক্যাপশনে ‘হ্যাপি ইন্টারন্যাশনাল হিউমানস ডে’ লিখেছেন জিতু।
জিতু যে বার্তা দিয়েছেন তা দেখে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তিনি নিজের সঙ্গে করা সমস্ত ভুলের প্রতিবাদ করছেন এই ভাবেই। যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার পরিণতি যে এমন হবে তা হয়তো নিজেও বুঝতে পারেননি অভিনেতা। তাই পুরুষ মানেই নষ্ট নয়, এই কথার আড়ালেই জিতু বোঝাতে চেয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা হয়তো সবটাই ভিত্তিহীন।
জিতু দিতিপ্রিয়ার মধ্যে সমস্যা তৈরি হয় একটি কথোপকথনের স্ক্রিনশট শেয়ার করা নিয়ে, যেখানে অভিনেত্রী দাবি করেন সহ অভিনেতা নাকি তাঁকে এমন কিছু মেসেজ করেছেন যা তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়। অন্যদিকে জিতু বেশ কিছু স্ক্রিনশট শেয়ার করেন, যা নিয়ে শুরু হয়ে যায় বিতর্ক।
তবে দুই তারকার মধ্যে এই সমস্যা ক্ষতির মুখে ঠেলে দিল একটি জনপ্রিয় ধারাবাহিকের ভবিষ্যৎকে। আগামী দিনে জিতু এই ধারাবাহিক থেকে বেরিয়ে গেলে নতুন নায়ককে কতটা গ্রহণ করতে পারবেন দর্শকরা, আদৌ সিরিয়ালটি আগামী দিনে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন কিনা প্রযোজকরা, প্রশ্ন থেকেই যায়।
