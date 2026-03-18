    ‘এরাও মানুষ’ নির্মাতার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ জীতুর, পাঠালেন মানহানির নোটিশ

    গতকাল থেকেই ‘এরাও মানুষ’ সিনেমা নিয়ে তৈরি বিতর্কে উত্তাল নেটপাড়া। এবার প্রযোজক তথা পরিচালক সাঁই প্রকাশ লাহিড়ীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করলেন জীতু।

    Mar 18, 2026, 19:30:05 IST
    By Swati Das Banerjee
    গতকাল থেকেই ‘এরাও মানুষ’ সিনেমা নিয়ে তৈরি বিতর্কে উত্তাল নেটপাড়া। মঙ্গলবার সিনেমার পরিচালক সাঁই প্রকাশ লাহিড়ী দাবি করেন, তাঁর সঙ্গে এবং ক্রু মেম্বারদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন জীতু। যদিও তার কিছুক্ষণের মধ্যেই একের পর এক ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এনে নিজের পক্ষ তুলে ধরেন অভিনেতা। এবার প্রযোজক তথা পরিচালক সাঁই প্রকাশ লাহিড়ীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করলেন জীতু।

    'এরাও মানুষ' নির্মাতার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ জীতুর
    এই প্রসঙ্গে অভিনেতার আইনজীবী অয়ন চক্রবর্তী আনন্দবাজার ডট ইনকে জানান, ইতিমধ্যেই নোটিশ পাঠানো হয়েছে পরিচালককে। শ্যুটিং ফ্লোরে অশালীন ব্যবহার থেকে শুরু করে হেনস্থা, সবশেষে অভিনেতার বিরুদ্ধে যে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে, সেটা উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

    আরও পড়ুন: ‘অভিমান’-এর সেটে কাটা হল দুটি জন্মদিনের কেক, একটি যিশুর, অন্যটি?

    তবে শুধুমাত্র পরিচালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে তা নয়, ফেডারেশনের কাছেও লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন অভিনেতা। এই গোটা ঘটনায় ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ জীতু। পারিশ্রমিকের থেকেও অভিনেতার কাছে সম্মান অনেক বড়, তাই নিজের সম্মান রক্ষার জন্যই এই পদক্ষেপ নেওয়াটা দরকার বলে মনে করেছেন অভিনেতা।

    অভিনেতার কথায়, সম্মান পেলে পারিশ্রমিক না দিলেও কাজ করা যায়। কিছুদিন আগেই তিনি অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়ের ‘চোর’ ছবিতে কাজ করেছেন বিনা পারিশ্রমিকে। অভিনেতার কথায় সায় দিয়েছেন সুদীপা চট্টোপাধ্যায়ও।

    এদিন জীতু বলেন, ‘পরিচালক বলছেন আমি স্পটবয়দের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি। একজন টেকনিশিয়ানও যদি আমার বিরুদ্ধে কথা বলেন, তাহলে আমি ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে দেব। এইভাবে ইন্ডাস্ট্রি চলতে পারে না। সব সময় অভিনেতাদের সফট টার্গেট করা হয়, এবার এটার শেষ হওয়া দরকার।’

    আরও পড়ুন: এক দিনেই বন্ধ টেকনিশিয়ানদের স্বাস্থ্যসাথী রেজিস্ট্রেশনের কাজ, 'আমি ক্ষমাপ্রার্থী...', বললেন দেব

    প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই একের পর এক ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন জীতু, যেখানে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে সকলের সঙ্গে কী সুন্দর মিলেমিশে কাজ করছেন তিনি। কোথাও সমস্যার লেশমাত্র নেই। এছাড়াও প্রথম যে ভিডিয়োটি তিনি পোস্ট করেছিলেন সেটা থেকেও স্পষ্ট, কীভাবে সেটে তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছিল।

    ইতিমধ্যেই জীতুর স্বপক্ষে মুখ খুলেছেন অভিনেত্রী সুদীপা চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, জীতু না থাকলে, ‘চোর’ ছবির শ্যুটিং মাত্র ৯ দিনে কিছুতেই শেষ করা যেত না। জীতু যে ভীষণ একনিষ্ঠ একজন অভিনেতা, সেটাও বারবার প্রকাশ করেছেন সুদীপা।

