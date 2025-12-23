নায়িকার সঙ্গে সমস্যা! ‘রক্তপাত জেনেও…’, কেরিয়ারে উন্নতির পথে বাধা নিয়ে লিখলেন জীতু?

নায়িকার সঙ্গে সমস্যা! ‘রক্তপাত জেনেও…’, কেরিয়ারে উন্নতির পথে বাধা নিয়ে লিখলেন জীতু?
ছোট পর্দায় সারা ফেলে দিয়েছেন অভিনেতা জীতু কমল। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ফ্যানবেস ঈর্ষণীয়। কোনও নেতিবাচক পোস্ট এলেই, রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েন জীতুর ভক্তরা। ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ নিয়ে নানা সমস্যা তৈরি হয়েছিল। আর তাতে জীতুর উপর যে অনেকটা প্রভাব পড়েছিল তা বলাই বাহুল্য। তবে সেই সব তিক্ততা কাটিয়ে এখন 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিকে আর্য সিংহ রায়ের রাজত্ব। আর এর মধ্যে হঠাৎ করে নায়ক লিখলেন, ‘রক্তপাত জেনেও…’। কোন যন্ত্রণার কথা ভাগ করে নিলেন নায়ক?
মঙ্গলবার নায়ক তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে কিছু ছবি ভাগ করে নেন। সেখানে সাদা-কালো কাজ করা টুকটুকে লাল রঙের জ্যাকেট, কালো টি -শার্ট, কালো জিন্স আর রোদ চশমায় ধরা দেন। স্টুডিয়োর প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নায়ক ছবিগুলি তোলেন। আর সেই সব ছবি পোস্ট করে জীতু লেখেন, 'লাল পাহাড় সমান স্বপ্ন, চূড়ায় রক্তপাত জেনেও, চড়তে যাওয়ার ইচ্ছে।'
কিন্তু হঠাৎ করে কেন এমন লিখলেন নায়ক? না তিনি কিছু খোলসা করেননি। তবে বর্তমানে তাঁর কেরিয়ার গ্রাফ যে বাড়ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সত্যজিৎ রায়ের ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় থেকে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়দের মতো টলিপাড়ার প্রথম সারির নায়িকাদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কাজ করে ফেলেছেন নায়ক। চলতি বছরে তাঁর মুক্তি পাওয়া ছবি ‘গৃহপ্রবেশ’ রীতিমতো সারা ফেলে দিয়েছিল।
তাছাড়াও বহুদিন পর মেগায় ফিরেও ছক্কা হাঁকিয়েছেন জীতু। তাঁর মেগা টিআরপি তালিকায় শুরুর দিকেই থাকে। ফলে সবটা মিলিয়ে তিনি যে উন্নতির শিখরে পৌঁছছেন তা বলাই যায়। তবে এই পর্যন্ত জার্নিটা খুব একটা সহজ ছিল না। মাঝে এসেছে নানা বাঁধা-বিপত্তি মনের ভিতরে রক্তক্ষরণও হয়েছে।
পথ চলতে চলতে প্রাক্তন স্ত্রী নবনীতা দাসের সঙ্গেও বিচ্ছেদ এসেছে। অন্যদিকে, বহু বছর পর মেগায় ফিরে দিতিপ্রিয়া রায়ের দাবি ঘিরে বিতর্কের মুখেও পড়তে হয়েছে নায়ককে। তাই সেই সব উপলদ্ধি থেকেই সম্ভবত নায়ক এমন লিখেছেন। যদিও আসল কারণ খোলসা করেননি নায়ক।
নায়কের এই পোস্ট দেখে তাঁর অনুরাগীরা নানা কমেন্টে ভরিয়ে দিয়েছেন। একজন লেখেন, ‘তোমাকে সব কিছুতেই সব জায়গায় মানিয়ে যায়।’ আর একজন লেখেন, ‘আঘাত আসবে জেনেও যাঁরা এগিয়ে যায়, তাঁরাই দিনশেষে জয়ী হয়। স্বপ্নের বিশালতা যাঁর কাছে পাহাড় সমান,তাঁর কাছে রক্তপাত কেবলই একটা ছোট দাগের সমান। আর যাঁর নামে জয়ের অঙ্গীকার, তাঁকে সব বাঁধা পেরিয়ে এগিয়ে যেতেই হবে। সমস্ত সুন্দর ইচ্ছে পূর্ণ হোক তোমার।’
