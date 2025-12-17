Shirin-Jeetu: প্রেমে মাখামাখি! আর্যর নামের মেহেন্দি অপর্ণার হাতে, শিরিনে মুগ্ধ জীতু কী বললেন?
Shirin-Jeetu: পর্দায় প্রেম জমে ক্ষীর! আর্য-অপর্ণার প্রাক-বিয়ের অনুষ্ঠানে ঠাসা রোম্যান্স, ঝলক দেখে উদগ্রীব ভক্তরা। কী বলছেন জীতু-শিরিন?
আর্য-অপর্ণার অনস্ক্রিন বিয়ে নিয়ে উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে। বিয়ের কার্ড আর প্রোমো রীতিমতো ভাইরাল। আর্যর প্রথম স্ত্রী ‘রাজনন্দিনী’র ভূমিকায় পায়েলের এন্ট্রিও তবে খুব জলদি। এর পাশাপাশি প্রাক-বিয়ের আসরও জমে উঠেছে।
আর্য-অপর্ণার মেহেন্দি আর সঙ্গীতের জমজমাট ঝলক সামনে এসেছে ইতিমধ্যেই। নায়িকা বদলের পর এই সিরিয়ালের টিআরপি খানিকটা কমেছে, দিতিপ্রিয়ার বদলি হিসাবে শিরিনকে মেনে নিতে এখনও দ্বিধাবোধ করছেন দর্শকদের একাংশ। যদিও জীতু কমল কিন্তু নিজের ‘যুদ্ধের সঙ্গী’র প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এবার ‘বড় পাটাকা’ নিয়ে সরব নায়ক।
মেহেন্দির আসরে গোলাপি লেহেঙ্গায় ঝলমলে অপর্ণা। আর্যর নামের মেহেন্দি তাঁর হাতে। মাথায় গোঁজা গোলাপ, গলায় পার্লের জুয়েলারি। স্নিগ্ধ সাজে নায়িকাকে দেখে চোখ সরল না ‘আর্য’ জীতুর। সাজগোজের মামলায় হবু বউকে টেক্কা দিলেন আর্য। বেবি পিঙ্ক শেডের পাঞ্জাবি আর জহর কোটে পাওয়া গেল জীতুকে।
চ্যানেলের তরফে ইতিমধ্যেই আর্য-অপর্ণার রোম্যান্সের টুকরো ঝলক তুলে ধরেছে। যেখানে গদগদ প্রেম দেখে ফ্য়ানেরা পাগলপারা। কখনও অপর্ণার চুলে গোলাপ গুঁজলেন, কখনও আবার হবু বউয়ের হাতে মেহেন্দি লাগালেন আর্য।
জীতুর সঙ্গে একসঙ্গে শট দিতে চাননি দিতিপ্রিয়া। অন্যদিকে অফস্ক্রিনেও শিরিনের সঙ্গে জীতুর রসায়ন জমজমাট। নতুন বিটিএস ভিডিয়োতে শিরিনকে বলতে শোনা গেল, ‘আপনাদের উৎসাহ আমাদের ভরসা দেয়, মনোবল জোগায়, দায়িত্ব বাড়িয়ে দেয় অনেকটা।’ নবাগতার নায়িকার সাবলীল মিডিয়া বাইট শুনে মুগ্ধ জীতু। তিনি বললেন, ‘দায়িত্ব দেয়, মনোবল দেয় আর কী দেয়?… ভরসা (পাশ থেকে শিরিন বলে দিলেন) সবটাই বলে দিল। বলেছিলাম না বিশ্বাস রাখুন… বড় পাটাকা আর কী। বিয়ের এপিসোড। ….আপনাদের কাছে আমরা যে প্রেজেন্টেশনটা দিতে চাই তার থেকে বেশি পাবেন এইটুকু বলব’।
সম্প্রতি টিভি নাইন বাংলার ঘরের বায়োস্কোপ অ্যাওয়ার্ডে পপ্যুলার চয়েজ বিভাগে সেরা অভিনেতার সম্মান পান জীতু। সেই পুরস্কার নিজে শিরিনের হাতে তুলে দিয়েছেন নায়ক। জীতু-দিতিপ্রিয়ার অফস্ক্রিন বন্ধুত্ব না জমলেও শিরনের সঙ্গে নায়কের রসায়ন জমে ক্ষীর তা বলাই যায়।