    Jeetu-Ditipriya: জিতুর উপর চটেছে প্রযোজনা সংস্থা, চিরদিনই-র জন্য খোঁজ নয়া আর্যর, মিটিং-এ কী হল?

    মিটিংয়ে জিতুর ‘অ্যাটিটিউড’ দেখে খাপ্পা প্রযোজকরা। নতুন আর্যর খোঁজ চলছে। নায়িকার চরিত্রে থাকছেন দিতিপ্রিয়াই। 

    Published on: Nov 18, 2025 1:47 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    জি বাংলার চিরদিনই তুমি যে আমার-এ আর্য সিংহ রায়ের চরিত্রে আর দেখা যাবে না জিতু কমলকে! হ্যাঁ, মঙ্গলবার সকালে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে সেই ছবি। এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত চুপ প্রযোজনা সংস্থা থেকে চ্য়ানেল কর্তৃপক্ষ, সরাসরি কিছুই জানাননি জিতু নিজেও। তবে আকারে ইঙ্গিতে সোমবার গভীর রাতেই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আর এই মেগার সঙ্গে যুক্ত নন তিনি।

    ‘ইসকো নিকালো..’, জিতুর উপর চটল প্রযোজনা সংস্থা, চিরদিনই-র জন্য খোঁজ নয়া আর্যর
    ‘ইসকো নিকালো..’, জিতুর উপর চটল প্রযোজনা সংস্থা, চিরদিনই-র জন্য খোঁজ নয়া আর্যর

    ‘মানুষ মৃত্যুর চেয়ে বদনামকে বেশি ভয় করে’ এমনই পোস্ট ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করে নেন নায়ক। সঙ্গে লেখেন, ‘এই সুন্দর অভিজ্ঞতার জন্য ধন্যবাদ। এই জয় তোমার নয়, এটা হল তোমার অভিশপ্ত জীবনের সূচনা’। জিতুর মন যে ক্ষত-বিক্ষত যা স্পষ্ট। ওদিকে দিতিপ্রিয়ার সোশ্যাল মিডিয়ায় এক আশ্চর্য নীরবতা। গত কয়েকদিন ধরেই নেটপাড়ায় ভিলেন গল্পের নায়িকা। ‘ন্যাকা নায়িকা’র ট্যাগ সেঁটে কম ট্রোল করা হয়নি দিতিপ্রিয়াকে।

    আত্মপক্ষ সমর্থনে মুখ খোলেননি অভিনেত্রী। সূত্র বলছে, সোমবারের মিটিং-এ অবশ্য জিতুর মুখোমুখি বসেছিলেন তিনি। হাজির ছিলেন এসভিএফের দুই কর্ণধার শ্রীকান্ত মোহতা এবং মহেন্দ্র সোনিও। ছিল ক্রিয়েটিভ টিমের বাকি সদস্যরাও। সেই মিটিং-এ নাকি জিতু গা-ছাড়া মনোভাব দেখান। বিশেষ কথা না বলেই বেরিয়ে যান সেখান থেকে, তাতেই ক্ষুব্ধ এসভিএফ। দিতিপ্রিয়া অবশ্য বাধ্য মেয়ের মতোই সব কথা শুনেছেন। এর পরই জিতুর পরিবর্ত নায়কের খোঁজ শুরুর নির্দেশ এসেছে উপরমহল থেকে।

    গোটা ঘটনায় সিঁদুরে মেঘ দেখছে চিরদিনই তুমি যে আমার টিম। চলতি সিরিয়ালে নায়ক-নায়িকা রিপ্লেস আগেও হয়েছে। কিন্তু এবার পরিস্থিতি আলাদা। আর্য সিংহ রায়ের চরিত্রে অন্য কাউকে দর্শক গ্রহণ করবে কতখানি তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। টিআরপি তালিকায় জিতুর অনুপস্থিতির প্রভাব পড়বেই, সেখানে চ্যানেল আদেও রাজি হবে এই মেগা চালানোর জন্য? ফলে অনিশ্চিত এই মেগার ভবিষ্যত। কারণ নায়ক-নায়িকার ইগোর লড়াইয়ে কাজ হারাবেন অনেকেই যদি মেগা বন্ধ হয়।

    আর্য-অপর্ণাকে কাছ থেকে দেখছেন তিনি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এমনই একজন জানান, ‘দোষ কম-বেশি দুই পক্ষেরই আছে। নায়িকার আচরণ অপেশারদার, নায়ক ছুঁতে পারবে না এটা কেমন কথা? আর সারাক্ষণ সেটে নায়িকার মায়ের উপস্থিতি বেশ অস্বস্তিকর তো বটেই’। নায়ক কি তবে ধোয়া তুলসীপাতা? তেমনটাও নয়। সহকর্মীদের সঙ্গে জিতুর আচরণও সবসময় সঠিক থাকে না। জানাচ্ছে সেই সূত্র।

    এখন লাখ টাকার প্রশ্ন হল, নতুন আর্য হিসাবে কাকে বাছবে প্রযোজনা সংস্থা? জিতুর আগে এই চরিত্রের অফার গিয়েছিল রাহুল মজুমদারের কাছে। লুক টেস্টের পর সরে দাঁড়ান অভিনেতা নিজেই। পরবর্তীতে আর্য চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করেছিলেন জিতু। সেই ভূমিকায় অন্য কাউকে মেনে নেবে দর্শক? এখনও কি কোনও মিরাকেল ঘটার চান্স আছে? কে জানে!

