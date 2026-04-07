Jeetu Kamal: 'আমি খাব,তুমি অভুক্ত থাকবে…', টলিপাড়ায় কর্মবিরতি, চিরদিনই-র টেকনিশিয়ানদের টাকা দেবেন ‘আর্য’ জীতু

Jeetu Kamal: 'আমি খাব,তুমি অভুক্ত থাকবে…', টলিপাড়ায় কর্মবিরতি, চিরদিনই-র টেকনিশিয়ানদের টাকা দেবেন ‘আর্য’ জীতু
তিনি পর্দারন নায়ক, তবে এবার টলিপাড়ায় বেশকিছু টেকনিশিয়ানের জীবনের নায়ক হয়ে ওঠলেন জীতু কমল। কর্মবিরতিতে রুজিরুটিতে টান, টেকনিশিয়ান ভাইদের নিজের পকেট থেকে টাকা দেবেন জীতু।
টলিপাড়ার আকাশে আবারও কর্মবিরতির কালো মেঘ। মঙ্গলবার থেকে বন্ধ সমস্ত শুটিং। রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মৃত্যুকে ঘিরে অচলাবস্থা টলিপাড়ায়। লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের চেনা শব্দে যখন তালা পড়েছে, তখন সব থেকে বেশি দুশ্চিন্তায় পড়েছেন স্টুডিয়োর সেই দিন আনি দিন খাই টেকনিশিয়ানরা। কিন্তু এই বিপদের দিনে তাঁদের হাত ছাড়লেন না অভিনেতা জীতু কমল। নিজের ধারাবাহিক, চিরদিনই তুমি যে আমার-এর ফ্লোরের টেকনিশিয়ানদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন, শুটিং বন্ধ থাকাকালীন দিনগুলোর পারিশ্রমিক তিনিই দেবেন। যাতে তাঁদের হাঁড়ি চড়তে সমস্যা না হয়।
আপ্লুত টেকনিশিয়ানরা
টালিগঞ্জের ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে ঘটেছে বলে মনে করতে পারছেন না অনেকে। জীতুর এই পদক্ষেপে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন তাঁর সহকর্মীরা। তাঁদের দাবি, ‘এমনটা প্রথমবার দেখলাম। অভিনেতা যে আমাদের কথা এভাবে ভাববেন, তা ভাবিনি।’
সমালোচকদের কড়া জবাব জীতুর
সমাজমাধ্যমে নিজের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে জীতু এক দীর্ঘ পোস্ট করেছেন। তবে সেখানে দরাজ মনের পরিচয় দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর নিশানায় ছিল ইন্ডাস্ট্রির একাংশ। রাহুলের মৃত্যুর প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন জীতু, পাশাপাশি দুদিন আগে রাহুলের সঙ্গে নিজের ছবিতে মালা পরিয়ে প্রতিবাদ জানানোয় তাঁকে কম কটাক্ষ শুনতে হয়নি। অনেকেই তাঁর সেই কাণ্ডকে পাবলিসিটি স্টান্ট বলে বিদ্রুপ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'আমি জানি আমার কিছু শিল্পী বন্ধু বলবে এটা মিডিয়া কভারেজ পাওয়ার কৌশল। ঠিক যেভাবে আমার প্রতীকী প্রতিবাদকে সার্কাস বলা হয়েছিল। এবার থেকে ভেবেছি আমি আত্মপ্রচারই করব। যে কাজগুলো সন্তর্পণে করে যেতাম, সেগুলো এখন থেকে সামনে আনব। অন্তত তাতে যদি চারটে মানুষের মুখে হাসি ফোটে, ক্ষতি কী!' প্রসঙ্গত, এরাও মানুষ ছবির শ্যুটিংয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন জীতু। সেই প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধেই ক্ষোভ নায়কের।
বাবা-মায়ের শিক্ষা আর পরিবারের টান
জীতু স্পষ্ট করেছেন যে তিনি কোনো কুবেরের সন্তান নন। কিন্তু তিনি তাঁর বাবা-মায়ের সন্তান। তিনি লিখেছেন, 'আমার বাবা-মা শিখিয়েছেন পাশের বাড়ির মানুষ অভুক্ত থাকলে পাশে দাঁড়াতে হয়। আমি মাস-শেষে একটা মাইনে পাই, তাই এইটুকু পাশে দাঁড়ানোর সাহস দেখাতে পারি। এটাকে দয়া হিসেবে বড় করে দেখাবেন না প্লিজ।' তিনি আরও যোগ করেন, কাল যদি তাঁর কাজ বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনিও এই টেকনিশিয়ানদের বাড়িতেই ডাল-ভাতের আবদার করবেন।
শোকাতুর টলিপাড়ায় মানবিকতার সুর
রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মান্তিক মৃত্যুতে টলিপাড়ার পরিবেশ এমনিতেই ভারী। তার ওপর কর্মবিরতির জেরে আশঙ্কা আর দুশ্চিন্তা ঘিরে ধরেছিল টেকনিশিয়ানদের। জীতুর এই পদক্ষেপ সেখানে খানিক স্বস্তিতে চিরদিনই তুমি যে আমারের টেকনিশিয়ানরা।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত।