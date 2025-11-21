আর্য সিংহ রায় থাকছেন জিতুই! HT Bangla-র খবরে সিলমোহর, কার জন্য নায়ক বাধ্য হলেন ফিরতে?

স্বস্তির নিঃশ্বাস, মুখে চওড়া হাসি জীতু কমল ভক্তদের। আর্য সিংহ রায় হিসাবে ফের স্বমহিমায় ফিরছেন তিনি। ভক্তদের প্রার্থনা সার্থক, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদও সার্থক। জিতু কমলকে অবশেষে বাধ্য হয়েই ফেরাল প্রযোজনা সংস্থা, নায়কও দর্শকদের আবেগ আর টেকনিশিয়ানদের কথা মাথায় রেখে নিজের মত বদলালেন।
নতুন আর্য কে হবেন সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজায় যখন ব্যস্ত সকলে তখন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলাই প্রথম জানিয়েছিল আর্য চরিত্রে থাকছেন জিতু কমল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই খবরে সিলমোহর দিলেন জিতু নিজেই। এদিন মধ্যরাতে ফেসবুক পোস্টে জিতু জানান কেন ফিরছেন তিনি।
পর্দার আর্য সিংহ রায় লেখেন, '২০০৮ থেকে আমি ক্যামেরার সামনে কাজ শুরু করি। ২০০৮ থেকে আজ ২০২৫ এর শেষ লগ্ন পর্যন্ত আমি যতটুক প্রতিষ্ঠা পেয়েছি তার ৮০% ক্রেডিট আমাদের টেকনিশিয়ান দাদা-বন্ধুদের। বাড়িয়ে বলছি না বা বিনয় দেখাচ্ছি না। সেটা আমার ফ্লোরে এসে টেকনিশিয়ানদের জিজ্ঞেস করুন। বিশেষত, টিভির কাজে কোনও কোনও চরিত্র ব্যাপকভাবে মানুষের মনে জায়গা করে নেয় আর সেখানে মহিলা চরিত্র-এর সংখ্যাই বেশি। কিছু কিছু ব্যতিক্রম পুরুষ চরিত্র তৈরি হয় যেমন- সাধক বামাক্ষ্যাপা, অরণ্য সিংহ রায়, মল্লার সেন ইত্যাদি।
তেমনি,জি বাংলা এবং এস ভি এফ এর প্রযোজনায় এবং অমিত সেনগুপ্তর পরিচালনায় ‘আর্য সিংহ রয়’ এই চরিত্রটি বহুদিন বাদে পুরুষ চরিত্র হিসেবে দারুণ ভাবে জায়গা করে নিয়েছে মানুষের মনে। এর পুরো ক্রেডিট তো লেখক, প্রযোজক,পরিচালকের আর সর্বোপরি আমার ভগবান দর্শক এর।'
তিনি আরও লেখেন, ‘যাইহোক ভনিতা না করে বলি, শুধুমাত্র আমার টেকনিশিয়ানস এবং আমার ভগবান দর্শকদের কথা মাথায় রেখে আমি আবারও চিরদিনই তুমি যে আমার প্রজেক্টটিতে জয়েন করতে বাধ্য হলাম। আশা রাখি আর কোনও অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটবে না। একই ভাবে আবারও সুন্দরভাবে আপনাদের মনোরঞ্জন করবো বলে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হলাম। হ্যাঁ আমি আবার কল টাইম পেয়েছি।’
জিতুর এই পোস্ট দেখে আনন্দের জোয়ারে ভাসছে তাঁর ভক্তরা। অনেকেরই রাতের ঘুম উড়েছিল গত কয়েকদিনে। একজন লেখেন, ‘এই কয়দিন এর মানসিক অশান্তির পর যে শান্তিটা পেলাম ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আমি এখনো কান্না করছি চোখের পানি বাঁধ মানছে না। এখনকার কান্নাটা অবশ্য আনন্দের কান্না তোমাকে আমাদের মাঝে আবার ফিরে পাওয়ায় আনন্দের কান্না।’ আরেকজন লেখেন, ‘মানসিক শান্তি ফিরে পেলাম’।
দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মেটেনি, তবে পেশাদার অভিনেতা হিসাবে কাজ চালিয়ে যাবেন জিতু। ওদিকে এদিন টেলি অ্য়াকাডেমির মঞ্চে জিতু-বিতর্ক নিয়ে মুখ খোলেননি দিতিপ্রিয়া। প্রিয় মেয়ের পুরস্কার হাতে অপর্ণা মানে দিতিপ্রিয়া সাফ বলেন, নো-কমেন্টস।
