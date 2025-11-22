Jeetu-Ditipriya Row: ‘নূপুরের দাম হাজার টাকা হলেও, স্থান পায়ে…’, ফেসবুকে লিখলেন জিতু কমল, ফের ক্যাচাল চিরদিনই-র সেটে?

শুক্রবার থেকে চিরদিনই তুমি যে আমার-এর সেটে ফিরেছেন অভিনেতা জিতু কমল। একাধিক বিতর্ককে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে আর্য সিংহ রায় হিসেবে অভিনেতার জনপ্রিয়তা। দর্শক চিরদিনই বয়কটের ডাক পর্যন্ত তোলে। খবর, চ্যানেলের চাপে পড়ে জিতুকে ফেরাতে ব্যস্ত হয় প্রযোজনা সংস্থাটি। বৃহস্পতিবার রাতেই কলটাইম পাওয়ার পর, সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর দিয়েছিলেন তিনি ফিরছেন শ্যুটিংয়ে।
শনিবার ফের নজরে জিতুর সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল। যা অবশ্য এসেছিল শুক্রবার গভীর রাতেই। যেখানে লেখা, ‘নূপুরের দাম হাজার টাকা হলেও তার স্থান পায়ে। আর, টিপের দাম এক টাকা হলেও তার স্থান মাথায়।’
আর জিতুর এই পোস্ট দেখে নেটপাড়ার প্রশ্ন, ‘শুক্রবরেও কি তাহলে সেটে কিছু ঘটল?’ এর আগে অভিনেতা জানান, তিনি ‘অপমানিত’। একজন মন্তব্য করলেন, ‘মারাত্মক লাগে এই উপমা। সম্মান ও মর্যাদা র মূল্যায়ন হয় শুধুমাত্র কর্মের দ্বারা। টাকার ভারে নয়।’ আরেকজন লেখেন, ‘তুমি নিজের কাজে মন দাও। কে কী বলল সত্যি কিছু যায় আসে না। আমরা জানি তুমি কেমন মানুষ। কে তোমার নামে কী বলছে, তার তোয়াক্কা তোমার ভক্তরা করে না’।
খবর বলছে, শুক্রবার নির্দিষ্ট সময়েই সেটে পৌঁছন জিতু কমল আর দিতিপ্রিয়া রায়। জিতু ফেরায় স্বস্তিতে সিরিয়ালের বাদবাকি তারকারাও। নির্বিঘ্নেই হয়েছে কাজ। এমনকী, জিতুর কামব্যাককে উদযাপন করতে সেটে হাজির হয়েছিলেন তাঁর ভক্তরা কেক, মিষ্টি, ফুল নিয়ে। তবে যে কোনো উদযাপনই ক্যানসেল করেন অভিনেতা। কারণ অনেকদিন পর সেটে ফিরে, কাজেই ছিল তাঁর মনযোগ। সুষ্ঠভাবে শ্যুটিং করতে চেয়েছিলেন।
জিতু-দিতিপ্রিয়ার ঝামেলা:
অগস্টে প্রথম খবর আসে জিতু আর দিতিপ্রিয়ার ঝামেলার। সেই সময় নায়িকা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানান যে, তাঁকে কিছু ‘অবাঞ্ছিত’ হোয়াটসঅ্য়াপ ম্য়াসেজ করেছেন জিতু। যাতে তিনি ‘অপ্রস্তুত বোধ’ করছেন। এদিকে, সেটে কথাই বলেন না জিতু তাঁর সঙ্গে। দাবি করেন, তিনি নাকি দিতিপ্রিয়ার মাকে ভয় পান।
এরপর জিতু আরেক কদম এগিয়ে দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে হওয়া সব হোয়াটসঅ্য়াপ চ্যাটের স্ক্রিনশট শেয়ার করেন সোশ্যাল মিডিয়াতে। সেখানে দেখা যায় জিতু ইয়ার্কি মারলেও, প্রতিবাদ আসেনি দিতিপ্রিয়ার পক্ষ থেকে। সেইসময় অবশ্য প্রযোজনা সংস্থার হস্তক্ষেপে ব্যাপারটা মিটমাট হয়ে যায়।
এরপর গত সপ্তাহে লাগে ফের ক্যাচাল। অসুস্থ শরীর নিয়ে কাজে পেরেন জিতু। এদিকে দিতিপ্রিয়া নাকি দেরিতে আসেন সেটে। রেগে গিয়ে সেট থেকে বেরিয়ে যান জিতু। তারপর জান যায়, দিতিপ্রিয়া নাকি জিতুর সঙ্গে শট দিতে রাজি নন। রোম্য়ান্টিক দৃশ্য়ে লাগিয়েছেন ‘নো টাচ’ শর্ত। জিতু এবার পোস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়াতে। জানান, লোকমুখে শুনেছেন দিতিপ্রিয়ার দাবি, ‘তিনি ভালো মানুষ নন, যার সঙ্গে শট দেওয়া যায়’। এমনকী প্রযোজনা সংস্থাও নাকি তাঁকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সিরিয়াল ছাড়ার কথা বলছে। এরপর চলতি সপ্তাহের সোমবারে হয় একটা মিটিং। প্রযোজনা সংস্থ মুখোমুখি বসায় দিতিপ্রিয়া আর জিতুকে। কিন্তু, সেখানেও ক্যাচাল। জিতু মাঝপথে বেরিয়ে যান মিটিং থেকে। এমনকী, প্রযোজনা সংস্থা নতুন মুখ খুঁজতে শুরু করে আর্য চরিত্রের জন্য। আর জিতুও এনওসি দিয়ে দেন। তবে জিতু-ভক্তরা মানতে পারেননি। সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়। ওঠে চিরদিনই তুমি যে আমার বয়কটের ডাকও। শেষমেশ সোশ্যাল মিডিয়ায় জিতু-বাহিনীর চাপে পড়ে ফিরিয়ে আনা হয় অভিনেতাকে।
