    Chirodini Row: ‘আমাদের সিন কীভাবে হবে সেটা আমার কাছে ধোঁয়াশা…’! ফেসবুক লাইভে বললেন জিতু, কী লেখা আছে চিরদিনই-র ভাগ্যে?

    ‘একটা ভাঙা কাঁচ, সেটাকো জোড়া লাগানোর হাজারও চেষ্টা…’! জিতু কমলের গলায় হতাশার সুর খুঁজে পেল দর্শক। এদিকে মহিলা কমিশনের দ্বারস্থ দিতিপ্রিয়া রায়। কী লেখা আছে চিরদিনই তুমি যে আমার-এর ভাগ্যে?

    Published on: Nov 22, 2025 7:00 PM IST
    By Tulika Samadder
    শুক্রবার ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’-এর সেটে ফিরেছেন জিতু কমল। সেদিন রাতে একটি ফেসবুক লাইভও করেন তিনি। খবর, সেটে স্বাভাবিকভাবেই শ্যুট চলছে। জিতু কমল ফেরায় খুশি চিরদিনই তুমি যে আমার-এর সহ-অভিনেতারাও। কিন্তু ফেসবুক লাইভে এসে জিতুর গলায় ধরা পড়েছে কিছুটা হতাশার সুর।

    কী লেখা আছে চিরদিনই তুমি যে আমার-এর ভাগ্যে?
    পর্দায় আর্য সিংহ রায়কে বলতে শোনা যায়, ‘ছেড়ে দিয়েছিলাম বীতশ্রদ্ধ হয়ে। সেই প্রোজেক্টে যোগ দেওয়া শুধুমাত্র আমার দর্শক আর টেকনিশিয়ানদের কথা ভেবে। একটা ভাঙা কাঁচ, সেটাকো জোড়া লাগানোর হাজারও চেষ্টা করলেও, জানি না সেটা কতদূর জোড়া লাগবে, আমি কোনো কনট্রোভার্সিতে যেতে চাইছি না…’! শুধু তাই নয় জিতু আরও বলেন, ‘আজকে থেকে কাজে যোগ দিলাম আবার। কিন্তু আমাদের সিন কীভাবে হবে সেটা আমার কাছে এখনও ধোঁয়াশা।’

    এদিকে খবর, শনিবার মহিলা কমিশন আর আর্টিস্ট ফোরামে লিখিত অভিযোগ জমা করেছেন দিতিপ্রিয়া রায়। জানা গিয়েছে প্রথমে মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন দিতিপ্রিয়া। এরপর লীনার পরামর্শে, আর্টিস্ট ফোরাম আর মহিলা কমিশনে লিখিত জমা দেন। সঙ্গে মানসিকভাবেও নাকি বিপর্যস্ত নায়িকা। কারণ জিতু-ভক্তরা ক্রমাগত কটাক্ষ করে চলেছে তাঁকে সোশ্যাল মিডিয়াতে। কটূক্তিতে তিনি মানসিকভাবে এতটাই ভেঙে পড়েছেন যে কাজে মন বসাতে পারছেন না। তিনি এখন চাইছেন তাই ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ছেড়ে দিতে।

    জিতু আর দিতিপ্রিয়া দুপক্ষের কথা শুনেই প্রশ্ন উঠছে, আদৌ কি চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিক চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন নির্মাতারা। নাকি দুই প্রাপ্ত বয়স্ক অভিনেতার মধ্যেকার ঝামেলা ও ইগোর কারণে টিআরপিতে ভালো ফল করার পরেও, এটিকে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে চ্য়ানেল ও নির্মাতারা!

    শুক্রবার জিতুর কামব্যাককে উদযাপন করতে সেটে হাজির হয়েছিলেন তাঁর ভক্তরা কেক, মিষ্টি, ফুল নিয়ে। তবে সেই উদযাপনই ক্যানসেল করেন অভিনেতা। কারণ অনেকদিন পর সেটে ফিরে, কাজেই ছিল তাঁর মনযোগ। সুষ্ঠভাবে শ্যুটিং করতে চেয়েছিলেন।

