Jeetu-Shirin: আর্য-অপর্ণার রোম্যান্স, নতুন নায়িকাকে জড়িয়ে জীতু! শিরিনকে নিয়ে লিখলেন, ‘ডিরেক্টরকে খুব বেশি খাটতে হবে না’

Jeetu-Shirin: আর্য-অপর্ণার রোম্যান্স, নতুন নায়িকাকে জড়িয়ে জীতু! শিরিনকে নিয়ে লিখলেন, ‘ডিরেক্টরকে খুব বেশি খাটতে হবে না’
নায়িকা অপর্ণা অর্থাৎ অপু হিসেবে আর দেখা যাচ্ছে না দিতিপ্রিয়া রায়কে। সেই জায়গায় এসেছেন শিরিন পাল। নতুন অপর্ণাকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢালাও প্রশংসা করলেন।
সদ্য মুখ বদল ঘটেছে জি বাংলার অন্যতম চর্চিত ধারাবাহিক ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’-এ। যেখানে নায়িকা অপর্ণা অর্থাৎ অপু হিসেবে আর দেখা যাচ্ছে না দিতিপ্রিয়া রায়কে। নায়ক জিতু কমলের সঙ্গে ঝামেলার পর ধারাবাহিক ছাড়েন তিনি। সম্প্রতি দিতিপ্রিয়ার জায়গায় ধারাবাহিকে অপর্ণার চরিত্রে বাছাই করা হয়েছে শিরিন পালকে। ঝারগ্রাম কথাকৃতি নাট্যদলের সদস্যা শিরিন। ইতিমধ্যেই অপর্ণা হিসেবে শিরিনকে দেখা গিয়েছে টেলিভিশনের পর্দায়।
যদিও দর্শকদের একটা অংশ মানতে না-রাজ এই নতুন অপর্ণাকে। সদ্য টেলিভিশনে পা রাখা শিরিনকে নিয়ে শুরু হয়েছে ট্রোল। এমনকী, জীতুর সঙ্গে শিরিনকে দেখে ‘বাবা-মেয়ে লাগছে’ এমন মন্তব্যেও ভরে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। এবার শিরিনের সঙ্গে নিজের একটি রোম্যান্টিক দৃশ্য শেয়ার করে, সব দর্শকদের উদ্দেশে বিশেষ বার্তা দিলেন জীতু।
চিরদিনই তুমি যে আমার-এর আর্য সিংহ রায় সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখলেন, ‘নিজেরা দেখবেন তারপর বিচার করবেন, দয়া করে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। ভালো না লাগলে, ভালো লাগছে না বলবেন। কোনও অসুবিধা তো নেই। আপনাদের সিদ্ধান্ত শিরোধার্য, আপনারাই তো আমার ভগবান। আমার ভয় কিসের!’
যদিও নিজের নতুন নায়িকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ জীতু কমল। লিখেছেন, ‘তিন দিন কাজ করলাম, দুর্দান্ত অভিনেত্রী। সত্যি বলছি। ডিরেক্টরকে খুব একটা বেশি খাটতে হবে না। খুব তাড়াতাড়ি ধরে নিতে পারে কাজ। খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে। আর বিবেক-শিক্ষিতা তো, তাই জন্য ওর মধ্যে একটা বিবেক কাজ করে, যে কতটুকু আমি শুনবো আর কতটুকু শুনবো না। খুব সুন্দর হবে আমাদের কাজ এই আশা রাখি। এটাও জানি, আপনারা পাশে ছিলেন এবং পাশে থাকবেন। নতুন শুরু করেছে তাকে উৎসাহিত করবেন।’
সঙ্গে ট্রোলের উদ্দেশে লিখেছেন, ‘নীচে টেনে নামানোর চেষ্টায় ওর মন ভেঙে দেবেন না। কিছু কিছু মানুষ তবুও করবেন তাদেরকে আর কী বলব বলুন। তারা তাদের কাজ করে যাবেন, আমরা আমাদের কাজটুকু করি। জয় মহাকাল’
ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে অবশেষে হারিয়ে যাওয়া অপর্ণাকে দেখতে পেল আর্য। এক মন্দিরে গিয়ে এক হল চার চোখ। এক-অপরকে সম্পূর্ণ আবেশে জড়িয়ে ধরে তারা। অর্থাৎ এতদিন ধরে যে রোম্যান্টিক দৃশ্য়ের প্রত্যাশা করে এসেছে দর্শক, তা পূরণ হতে চলেছে।
এক নেটিজেন জীতুর এই পোস্টে মন্তব্য করেছেন, ‘এতদিন পরে সিরিয়ালটার প্রাণ ফিরে এলো। এতদিন দেখতাম কেমন ছন্নছাড়া ভাব কিন্তু আজ সিরিয়ালটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অসাধারণ এক্সপ্রেশন, এই না হলে রোমান্স। পুরো ধামাকা।’ আরেকজন লিখলেন, ‘দারুণ লাগছে দুজনকে। নতুন অপর্ণার চেহারায় আরও অনেক বেশি সারল্য। মিষ্টি লাগছে আমার তো’! আবার আরেকজন জীতুকে পরামর্শ দেন, ‘আপনি তো আগের নায়িকাকে নিয়েও একেবারে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাই আমি বলব শুধু নিজের কথা বলুন। আর কাওকে নিয়ে মাথা ঘামাবেন না’!