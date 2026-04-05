‘কথা দাও মদ খেয়ে, নেশা করে…’! ফের চিরদিনই তারকা অভ্রজিৎ-জীতুর ঝামেলা প্রকাশ্যে
শনিবার নিজের ছবিতেই মালা পরিয়ে আর্টিস্ট ফোরামের বিরুদ্ধে সরব হন জীতু কমল। রাহুল মারা যাওয়ার পর থেকেই সরব তিনি। আর তাতেই নাম না করে জীতুকে ঠুঁকেছেন তাঁর চিরদিনই তুমি যে আমার-এর সহকর্মী কিংকর ওরফে অভ্রজিৎ। অবশ্য ইটের বদলে পাটকেলও এল।
আপাতত টলিউড তাঁদের ভাই-বন্ধু-সহকর্মী-দাদা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচার চাইতে মুখর। ইতিমধ্যেই শনিবার একটি মিছিল বেরিয়েছিল তিলোত্তমায়। প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণার সঙ্গে গিয়ে কলকাতার রিজেন্ট পার্ক থানা ও ওড়িশার তালসারিতে গিয়ে প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টসের নামে থানায় ডায়েরি করা হয়েছে রাহুলের মৃত্যুর। কারণ অভিনেতার জলে ডুবে মারা যাওয়ায় একাধিক অসঙ্গতি সামনে এসেছে। এমনকী, ক্রমাগত প্রযোজনা সংস্থা যে তথ্য গোপন করার চেষ্টা চালিয়ছে, তা স্পষ্ট। তবে খানিক অন্য পথে হেঁটে প্রতিবাদ করেছেন জীতু কমল। তিনি শনিবার পথসভায় ছিলেন না, বরং নিজের ছবিতেই মালা পরিয়ে আর্টিস্ট ফোরামের বিরুদ্ধে সরব হন। পাশে রাখা ছিল প্রয়াত রাহুলের ছবিখানাও। আর সামনে রাখা ছিল প্রদীপ ও আর কিছু কাগজ।
আর জীতুর এই প্রতিবাদ নিয়ে, নাম না করে তাঁকে ঠুঁকেছেন তাঁর চিরদিনই তুমি যে আমার-এর সহকর্মী কিংকর ওরফে অভ্রজিৎ। লেখেন, ‘স্থান কাল পাত্র, এটা বেসিক। প্রতিবাদ অবশ্যই কাম্য, কিন্তু মুহূর্ত তোমার নয়। শোকে যারা আছেন তারা মিথ্যে নয়। তোমার না পাওয়া অবশ্যই বলার অবকাশ আছে, এই মুহূর্তটা নয়, ভালো থাকো শান্ত হয়ে। মা বাবা হও তারপর বুঝবে, গলায় মালা দেওয়াটা কতটা যুক্তি যুক্ত। তোমার উন্নতি হোক।’
প্রসঙ্গত জীতুর অভিযোগ, গত ১৬ মার্চ তিনি একটি প্রোডাকশন হাউজের কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে আবার তাকে শুটিং শেষ করতে ডাকা হয়, যদিও চিকিৎসক তাঁকে ধুলোবালির মধ্যে কাজ করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি অভিযোগ করেন, প্রোডাকশন হাউজ চিকিৎসকের সেই নির্দেশ মানেনি এবং শেষ দিনে তাকে গালিগালাজও করে।
জীতু আরও বলেন, তিনি ফোরামের সিনিয়র অভিনেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও, কোনও সাহায্য পাননি। তিনি স্পষ্ট জানান, প্রয়োজনে ইন্ডাস্ট্রি ছেড়েও দিতে রাজি, কিন্তু বিষয়টির শেষ পর্যন্ত লড়াই করবেন। এমনকী যে দিন তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, সেদিন বারবার অসুস্থতার কথা জানালেও ধুলোর মধ্যে শুটিং চালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয় তাঁকে এবং শেষমেশ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরে বিশ্বনাথ বসু তাঁকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তাঁর অভিযোগ, প্রোডাকশন হাউজ কোনও দায়িত্ব নেয়নি। এমনকী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে, তাঁকে আরও খারাপ পরিবেশে শুটিং করানো হয়।
ফের আসা যাক অভ্রজিতের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট প্রসঙ্গে। ব্যাপারটা নজরে এড়ায়নি জীতুর। তিনিও নিজস্ব ঢঙেই জবাব দিয়েছেন। একদম চাঁচাছোলা, বরই যেন স্পষ্টবাদী। বলা ভালো, অভ্রজিতের ঢিল ছুঁড়ে, জবাবে পেয়েছেন ইয়াব্বড় পাটকেল। কোনো লুকোছাপায় না গিয়ে, অভ্রজিতের পস্টের স্ক্রিনশট শেয়ার করে জীতু লেখেন, ‘আচ্ছা তুমি কথা দাও তুমি মদ খেয়ে, নেশা করে কখনো ফ্লোরে আসবে না। ফ্লোরে টলোমলো পায়ে পড়ে যাবে না। স্থান-কাল পাত্র বুঝে মদ খাবে, কথা দাও। নেশা কেটে যাওয়ার পর, একাকি সরি বলবে না। বল, বলবে না 'মন থেকে তোকে ভালোবেসে লিখি'। আচ্ছা আমি যখন হসপিটালে ছিলাম তখন তোমার মনে হয়েছে, আমার মায়ের চোখে মুখে কতটা আশঙ্কা ছিল, কতটা কষ্ট ছিল যে, আজকে আমার ছেলেটার শ্বাসনালীতে এত বড় একটা প্রবলেম হলো। সে আবার চলে গেল সেই শুটিংয়ে যেখানে আবার শ্বাসনালীতে প্রবলেম হতে পারে, যেখানে তোমাদের সেক্রেটারি উপস্থিত ছিলো, যে তোমাকে এই কথাগুলো বলতে বলছে।’ (বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে)
সঙ্গে জীতু নিজের পোস্টের শেষে আরও লেখেন, ‘শিকল সোনার হোক বা লোহার দুটোই দাসত্বের! সংগ্রাম বা বিপ্লবের কোন সঠিক স্থান-কাল-পাত্র হয় না।’
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।