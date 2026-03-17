    ‘হারামের টাকা নিয়েছিস বেরিয়ে যা…’! তাঁকে গালাগাল করা হয় ছবির সেটে, পালটা জীতু

    পরিচালকের অভিযোগ ছিল, জীতু কল অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দাবি করেছেন, ১০ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে চাননি, শেষ দিনে শ্যুট ছেড়ে বেরিয়ে যান। এমনকী পরিচালককে ‘পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হবে’ এমনও দাবি করেন।

    Mar 17, 2026, 16:09:31 IST
    By Tulika Samadder
    মঙ্গলবার ফের বিতর্ক টলিপাড়ায়। তাও ‘অডিয়েন্স স্টার’ হিসেবে খ্যাত জীতু কমল। ‘এরাও মানুষ দ্য সার্চ উইদিন’-এর সেটে পরিচালক থেকে শুরু করে ক্রু সদস্যদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। জীতু সকালে ফোনে অধরা থাকায়, তাঁর পক্ষ তুলে ধরা হয়নি। যদিও পরিচালকের অভিযোগ ছিল, তিনি অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দাবি করেছেন, ১০ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে চাননি, শেষ দিনে শ্যুট ছেড়ে বেরিয়ে যান। এমনকী পরিচালককে ‘পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হবে’ এমনও দাবি করেন।

    জীতু কমল।
    তবে এবার নীরাবতা ভাঙলে জীতু। নিজের পক্ষ তুলে ধরলেন সামনে। জানালেন, কীভাবে সেটে তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়। তাঁকে ‘গালাগালি’ করেন পরিচালক। একটি ভিডিয়োও শেয়ার করেছেন, যেখানে সেটে এক সহকারীকে বলতে শোনা যাচ্ছে, উত্তেজনার বশে পারিপার্শ্বিক চাপে গালাগালি দিয়ে ফেলেছেন পরিচালক।

    জীতু সেই ভিডিয়ো শেয়ার করে লেখেন, ‘প্রথম মুহূর্ত থেকে বলে যাচ্ছি, উনি গালি দিয়েছেন। এখন ভেবে বলছি, এমনটা নয়।আপনি তো এমনি এমনি বলবে না, ভিডিওতে (15th march,2026) আছে- 'আমি ওর হয়ে ক্ষমা চাইছি, গালি দেওয়াটা ঠিক হয় নি, ও অর্থাৎ প্রকাশ বাবু (ডাইরেক্টর) ডিসটার্ব আছেন'।’

    জীতু আরও লেখেন, ‘শেষ দিন এসে আপনাদের মনে হল যে আমি কপারেট করছি না? তাহলে এতদিন যে বলে গেলেন, 'কাজটা খুব ভালো দাঁড়িয়েছে'। দারুন লুক এন্ড ফীল। তুমি খুব ডেডিকেটেড আর্টিস্ট, থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর কপোরেশন। তার প্রমাণ তো হোয়াটসঅ্যাপ আছে আমার কাছে। আপনি জিনিসটাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আনলেন, তাই আমিও এর কনক্লিউশন করছি।’

    জীতুর দাবি, ‘হারামের টাকা নিয়েছিস বেরিয়ে যা,বা…’, বলা হয় তাঁকে। আর তা বলেন পরিচালক প্রকাশ লাহিড়ি। তাঁর উদ্দেশে জীতুর বার্তা, ‘(ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, আমি খানিকটা এক্সাইটেড ছিলাম তাই আমার গলা ঐরকম শোনাচ্ছে, আর সেটা স্বাভাবিক কিন্তু আমি ফ্লোর ছেড়ে যাইনি। আপনি ডিসটার্ব ছিলেন তো তাই ‘হারামের টাকা নিয়েছিস বেরিয়ে যা,বা...’ এই কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। আপনি ফ্লোরে ভালো কাজ করেছেন প্রকাশবাবু। আপনি ভবিষ্যতেও খুব ভালো কাজ করবেন, কিন্তু আপনার টাকার অহংকার আপনাদের একটা ত্রুটি। টাকা দিচ্ছেন বলে মানুষকে কুকুর বিড়াল ভাবা এটা একটু বন্ধ করতে হবে। বিশ্বাস করুন আপনার মত চার-পাঁচ জনকে কিনে নেবে এরকম রাঘব বোয়াল প্রডিউসার/টেকনিশিয়ান হাওয়াই চটি পরে ঘুরে বেড়ায় আমাদের এখানে। অত গর্জায় না। টাকা আজ আছে কাল থাকবে না।’

