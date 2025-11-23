Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Jeetu-Ditipriya Row: রবিতে ফোরামের সাথে মিটিং জিতু-দিতিপ্রিয়ার! এবার নায়িকা চিরদিনই ছাড়বেন? ইগোর লড়াই জারি

    Jeetu-Ditipriya Row: তবে কি এবার দিতিপ্রিয়া এই সিরিয়াল ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন? জিতুকে নিয়ে কেন এত অস্বস্তি নায়িকার? 

    Published on: Nov 23, 2025 6:48 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ‘ভগবান’ দর্শক এবং টেকনিশিয়ানদের কথা ভেবে ফের চিরদিনই তুমি যে আমারের সেটে ফিরেছেন জিতু কমল। নায়কের ধামেকেদার এন্ট্রিও সকলে ইতিমধ্যেই পর্দায় দেখেছে। স্ট্রেচারের উপর থেকে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে অ্য়াকশন মুডে জিতু। তাঁর মুখে সংলাপ- ‘আর্য সিংহ রায় ইজ ব্যাক’।

    রবিতে ফোরাম মিটিংয়ে বসবে জিতু-দিতিপ্রিয়াকে নিয়ে! এবার অপর্ণা বদলি? ঝামেলা জারি
    রবিতে ফোরাম মিটিংয়ে বসবে জিতু-দিতিপ্রিয়াকে নিয়ে! এবার অপর্ণা বদলি? ঝামেলা জারি

    শুক্রবার শ্য়ুটে যোগ দেন জিতু। কিন্তু কয়েকঘণ্টা যেতে না যেতেই জানা যায়, বেঁকে বসেছেন নায়িকা। দিতিপ্রিয়া মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। এবার নাকি আর্টিস্ট ফোরামে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। কথা বলেছেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গেও। যদিও মহিলা কমিশনে কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি নায়িকার তরফে। তারপর থেকেই ফের তরজা শুরু এই মেগার ভবিষ্যত কী? তবে কি এবার দিতিপ্রিয়া এই সিরিয়াল ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন? নায়িকা বদল হলে মেগা চলবে? হাজারো প্রশ্ন ভিড় করেছে দর্শক মনে।

    জানা যাচ্ছে, শনিবার চ্যানেল, প্রযোজনা সংস্থা, এবং জিতু-দিতিপ্রিয়াকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিল আর্টিস্ট ফোরাম। তবে কোনও সমাধানসূত্র মেলেনি। আনন্দবাজারকে ফোরামের সম্পাদক শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রবিবার ফের মিটিংয়ে বসবেন তাঁরা। তারপরই দিতিপ্রিয়ার লিখিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু কী সেই অভিযোগ, তা স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।

    ওদিকে সূত্রের খবর রবিবারও শ্য়ুটিংয়ে ব্যস্ত রয়েছেন জিতু। তাঁর কামব্যাক প্রোমো সোশ্যালে ঝড় তুলেছে। শান্তিলাল মুখোপাধ্য়ায় জানিয়েছেন, নায়ক-নায়িকার সঙ্গে কথা বলে মধ্যস্থতার চেষ্টা চালানো হয়েছে। তাঁর কথায়,'উভয়কেই একাধিক সমাধানসূত্র দেওয়া হয়েছে। দেখা যাক, কী হয়।' দুজনে যাতে মিটমাট করে নেন সমস্যার, তেমনটাই চেষ্টা চালাচ্ছে ফোরাম।

    আরও পড়ুন-আর্য সিংহ রায় থাকছেন জিতুই! HT Bangla-র খবরে সিলমোহর, কার জন্য নায়ক বাধ্য হলেন ফিরতে?

    গত ২০শে নভেম্বর মধ্যরাতে জিতু নিজের কামব্যাকের খবর জানিয়ে লেখেন, '২০০৮ থেকে আমি ক্যামেরার সামনে কাজ শুরু করি। ২০০৮ থেকে আজ ২০২৫ এর শেষ লগ্ন পর্যন্ত আমি যতটুক প্রতিষ্ঠা পেয়েছি তার ৮০% ক্রেডিট আমাদের টেকনিশিয়ান দাদা-বন্ধুদের। বাড়িয়ে বলছি না বা বিনয় দেখাচ্ছি না। সেটা আমার ফ্লোরে এসে টেকনিশিয়ানদের জিজ্ঞেস করুন। বিশেষত, টিভির কাজে কোনও কোনও চরিত্র ব্যাপকভাবে মানুষের মনে জায়গা করে নেয় আর সেখানে মহিলা চরিত্র-এর সংখ্যাই বেশি। কিছু কিছু ব্যতিক্রম পুরুষ চরিত্র তৈরি হয় যেমন- সাধক বামাক্ষ্যাপা, অরণ্য সিংহ রায়, মল্লার সেন ইত্যাদি।

    তেমনি,জি বাংলা এবং এস ভি এফ এর প্রযোজনায় এবং অমিত সেনগুপ্তর পরিচালনায় ‘আর্য সিংহ রয়’ এই চরিত্রটি বহুদিন বাদে পুরুষ চরিত্র হিসেবে দারুণ ভাবে জায়গা করে নিয়েছে মানুষের মনে। এর পুরো ক্রেডিট তো লেখক, প্রযোজক,পরিচালকের আর সর্বোপরি আমার ভগবান দর্শক এর।'

    তিনি আরও লেখেন, ‘যাইহোক ভনিতা না করে বলি, শুধুমাত্র আমার টেকনিশিয়ানস এবং আমার ভগবান দর্শকদের কথা মাথায় রেখে আমি আবারও চিরদিনই তুমি যে আমার প্রজেক্টটিতে জয়েন করতে বাধ্য হলাম। আশা রাখি আর কোনও অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটবে না। একই ভাবে আবারও সুন্দরভাবে আপনাদের মনোরঞ্জন করবো বলে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হলাম। হ্যাঁ আমি আবার কল টাইম পেয়েছি।’

    News/Entertainment/Jeetu-Ditipriya Row: রবিতে ফোরামের সাথে মিটিং জিতু-দিতিপ্রিয়ার! এবার নায়িকা চিরদিনই ছাড়বেন? ইগোর লড়াই জারি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes