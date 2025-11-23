এ যে উল্টো পুরাণ! পাপারাজ্জিদের হাত থেকে বাবাকে উদ্ধার করল জেহ

ছবি শিকারীদের ছবির হাত থেকে সন্তানদের রক্ষা করেন সেলিব্রিটি অভিভাবকরা, এই দৃশ্য প্রায়শই আপনি দেখতে পাবেন সোশ্যাল মিডিয়ার পর্দায়। কিন্তু এবার সাইফ আলি খানকে ছবি শিকারীদের হাত থেকে রক্ষা করল জেহ! আসলে বাবা মাকে যা করতে দেখে সন্তানরাও সেটাই করে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া গেল সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও থেকে।
ইন্টারনেটে যে ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, বাচ্চাদের সঙ্গে কেনাকাটা করার পর সাইফ আলি খান গাড়ির দিকে এগোচ্ছেন। একদম ক্যাজুয়াল পোশাকে রয়েছেন অভিনেতা। বাবার সঙ্গে তৈমুর শান্তভাবেই গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু হঠাৎ জেহ বাবার সামনে এমনভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে যাচ্ছে যেন মনে হচ্ছে ছবি শিকারীদের হাত থেকে বাবাকে রক্ষা করতে চাইছে সে।
শুধু তাই নয় বাবার সঙ্গে গাড়িতে ওঠার পরেও হাত সামনে এমনভাবে রাখে যেন বাবার ছবি না তুলতে পারে কেউ। এমন দৃশ্য মাঝেমধ্যেই অভিভাবকদের করতে দেখা যায়। আসলে করিনা কাপুর খান এবং সাইফ আলি খান দুজনেই ছবি শিকারীদের বারবার মানা করেন যাতে দুই সন্তানের ছবি তারা না তোলেন। বাবা মাকে দেখেই দুই ছেলেও এখন ওই একই ভঙ্গিতে কথা বলেন ছবি শিকারীদের সঙ্গে।
জেহর বাবাকে রক্ষা করার মিষ্টি উপায় দেখে ভক্তরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারেননি। একজনের মন্তব্য ছিল, ‘ছোট বাচ্চাটি সম্মতি সম্পর্কে বাবাদের শেখাচ্ছে।’ আরেকজন মন্তব্য করেছিলেন, ‘সে এত সুন্দর যে সামলাতে পারছে না।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘এটা খুব সুন্দর। ঈশ্বর বাচ্চাটিকে আশীর্বাদ করুন।’ কিছু ভক্ত তাকে করিনা কাপুরের অনুকরণ বলেও মনে করেছিলেন, ‘ছোট বাচ্চাটি কারিনা কাপুরের প্রো ম্যাক্স।’ আরেকজন মন্তব্য করেছিলেন, ‘সে কারিনার জব উই মেট সংস্করণ।’ আরেকজন বলেন, ‘বেবো 2.0।’
সইফ বর্তমানে তার আসন্ন ছবি ‘হেওয়ান’-এর শুটিংয়ে ব্যস্ত। প্রিয়দর্শন পরিচালিত এই ছবিতে ১৭ বছর পর আবার একসঙ্গে অভিনয় করবেন অক্ষয় ও সইফ। সাইফ নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করলেও অক্ষয় প্রতিপক্ষের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। প্রযোজনার ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র এইচটি সিটিকে জানিয়েছে, ‘অক্ষয় এবং সাইফ সবসময় একে অপরের সাথে কাজ করা উপভোগ করেছেন এবং একে অপরের কাজ উপভোগ করেছেন। স্ক্রিপ্টটি পড়ার মুহূর্ত থেকেই তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে তারা একসাথে কাজ করছেন।’ ছবিটি ২০২৬ সালে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।