    অনুষ্ঠিত হল করিনা পুত্র জেহর পঞ্চম জন্মদিন, অতিথিদের তালিকায় ছিলেন কারা?

    করিনা কাপুর ও সইফ আলি খানের ছোট ছেলে জাহাঙ্গির আলি খান ওরফে জেহ শনিবার ৫ বছরে পা দিল। দেখুন জন্মদিনের উদযাপনের ঝলক।

    Published on: Feb 21, 2026 4:41 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    সম্প্রতি করিনা কাপুর এবং সইফ আলি খান তাঁদের ছেলে জাহাঙ্গির, ওরফে জেহ-এর জন্য নারুটো-থিমযুক্ত জন্মদিন পার্টির আয়োজন করেছিলেন। উদযাপনের সেই ছবি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। জেহর ৫ বছর পূর্ণর উদযাপনে তার পিসি সোহা আলি খান ইনস্টাগ্রামে পার্টির ছবি পোস্ট করেছেন।

    অনুষ্ঠিত হল করিনা পুত্র জেহর পঞ্চম জন্মদিন
    জেহর জন্মদিনের পার্টির প্রথম ছবিতে, জেহকে খালি গায়ে জন্মদিনের কেকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। ছবিতে বার্থডে বয়কে বিশাল ৩-তলা কেক দেখে উত্তেজিত হতে দেখা যায়, যা নারুটো-থিমযুক্ত কুকি দিয়ে সজ্জিত ছিল, যা সে নিজের হাত দিয়ে তুলে নিয়েছিল।

    করিনা ও কারিশমা জেহর বাম দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন, অন্যদিকে দাঁড়িয়েছিলেন সোহা, সইফ ও সাবা। তৈমুরকেও জেহর পাশেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। পরের ছবিতে, করিনা জেহকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যখন সে তার হাতে থাকা কুকিগুলি দেখাচ্ছিল। জেহর মুখ একটি লাল হার্ট ইমোজি দিয়ে ঢাকা ছিল। তৃতীয় ছবিতে করিনাকে সোহা, সাবা এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেহা ধুপিয়ার সাথে পোজ দিতে দেখা যায়।

    ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে সাবা লিখেছিলেন, ‘চোখের পলকেই সে পাঁচ। কেক কাটার ছবিগুলি অবশ্যই বিশৃঙ্খল হবে। কেক দেখা যাচ্ছে - জন্মদিনের ছেলেটিকে সেভাবে দেখা যাচ্ছে না! (কিন্তু আমরা ওকে শুনতে পাচ্ছিলাম) আর এই সবকিছুর মধ্যেও বেবো এমন শীতল রয়েছেন - কীভাবে??!!’ সাবার পোস্টে করিনা লাল হার্ট ইমোজি দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

    সইফ এবং করিনা সম্পর্কে

    সইফ ২০১২ সালে করিনাকে বিয়ে করেছিলেন। ২০০৮ সালের 'টাশান' ছবির সেটে তাঁরা একে অপরের প্রেমে পড়েন। সইফ এবং করিনার দুই ছেলে - তৈমুর (জন্ম ২০১৬) এবং জেহ (জন্ম ২০২১)। করিনার আগে সাইফ অমৃতা সিংকে বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে, অভিনেতা সারা আলি খান এবং ইব্রাহিম আলি খান।

    কাজের ক্ষেত্রে

    কারিনাকে শীঘ্রই মেঘনা গুলজারের আসন্ন ছবি 'দাঁয়রা'-তে দেখা যাবে। এই তদন্তমূলক ক্রাইম থ্রিলারে পৃথ্বিরাজ সুকুমারনও অভিনয় করেছেন এবং ছবির শুটিং শেষ হয়েছে। এটি বর্তমানে পোস্ট-প্রোডাকশনে রয়েছে এবং এই বছরের শেষের দিকে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

