    Jisshu Sengupta Birthday: নীলাঞ্জনার সাথে বিচ্ছেদ,পাত্তা দেয় না দুই মেয়ে,কাদের সঙ্গে জন্মদিন কাটালেন যিশু?

     নীলাঞ্জনার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর বদল এসেছে যিশুর বন্ধুমহলেও। জন্মদিনে পাশে নেই মেয়েরা। বন্ধুদের সঙ্গেই উদযাপনে মাতলেন অভিনেতা-প্রযোজক। 

    Mar 16, 2026, 08:23:25 IST
    By Priyanka Mukherjee
    টালিগঞ্জ থেকে বলিউড— দাপিয়ে কাজ করছেন যিশু সেনগুপ্ত। কিন্তু পর্দার বাইরে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এখন এক ঝোড়ো হাওয়ার মুখোমুখি। নীলাঞ্জনার সাথে দীর্ঘ বছরের দাম্পত্যে ইতি আর দুই মেয়ে সারা ও জ়ারা-র সাথে বাড়তে থাকা দূরত্বের গুঞ্জনের মাঝেই এল অভিনেতার জন্মদিন। কোনো আড়ম্বর নয়, যিশু তাঁর এই বিশেষ দিনটি কাটালেন টলিপাড়ার এক নতুন ‘পরিবার’-এর সঙ্গে।

    নীলাঞ্জনার সাথে বিচ্ছেদ,পাত্তা দেয় না দুই মেয়ে,কাদের সঙ্গে জন্মদিন কাটালেন যিশু?
    নীলাঞ্জনার সাথে বিচ্ছেদ,পাত্তা দেয় না দুই মেয়ে,কাদের সঙ্গে জন্মদিন কাটালেন যিশু?

    নতুন ‘ইনার সার্কেল’:

    যিশুর এই জন্মদিনের আসরে দেখা মিলল না তাঁর পরিবারের কাউকেই। পরিবর্তে সেখানে ছিলেন অভিনেতার এখনকার সবথেকে কাছের কিছু বন্ধু। অভিনেতা সৌরভ দাস এবং দর্শনা বণিক ছিলেন এই ঘরোনের মধ্যমণি। সৌরভের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনা সংস্থা খুলেছেন যিশু। এতদিন যিশুর প্রোডাকশন হাউস সামলেছেন নীলাঞ্জনা। কিন্তু মাঝপথেই যিশু উজ্জ্বল প্রোডাকশন ছেড়ে বেরিয়ে যান নীলাঞ্জনা, খোলেন নিনি-চিনি'স মাম্মাস প্রোডাকশন। এরপরই নয়া ইনিংস যিশুর।

    এদিন বাড়ির ছাদে আয়োজিত ঘরোয়া সেলিব্রেশনে উপস্থিত ছিলেন নামী ফটোগ্রাফার তথাগত ঘোষ এবং তাঁর সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী ডিম্পল। দেখা মিলল ইন্দ্রাশিস রায়-সহ টলিপাড়ার চেনা মুখদের।

    যিশুর জন্মদিনের সেলিব্রেশন
    যিশুর জন্মদিনের সেলিব্রেশন

    জীবনের এই কঠিন মুহূর্তে এই মানুষগুলোই এখন যিশুর সবথেকে বড় ভরসা। নিজের সন্তানরা পাশে নেই, তবে বন্ধুরা এখনও শক্ত করে ধরে রয়েছে যিশুর হাত। এদিন কালো টি-শার্টে দেখা মিলল বার্থ ডে বয়ের। তার উপর বড় বড় হরফে লেখা- ‘সকলের জন্য শান্তি’ (Peace For All), যুদ্ধের এই আবহে গোটা বিশ্বের জন্য শান্তি কামনা করছেন নায়ক, পাশাপাশি কি নিজের মনের শান্তিও খুঁজছে ন?

    কেক কাটা ও গান-বাজনার আসর:

    একদিকে বিচ্ছেদের বিষাদ থাকলেও, জন্মদিনটি একেবারে সাদামাটা হতে দেননি বন্ধুরা। যিশুর ড্রয়িংরুমে বসেছিল গান-বাজনার আসর। চলল মন খোলা আড্ডা আর কেক কাটা। বন্ধুদের সাথে হাসিমুখে ছবিও তুললেন অভিনেতা। যদিও সেই হাসির আড়ালে দুই মেয়ের জন্য কোনো গোপন যন্ত্রণা লুকিয়ে ছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যায় নেটিজেনদের মনে।

    কঠিন সময়ে পাশে বন্ধুরা

    টলিউডে গুঞ্জন, বিচ্ছেদের পর থেকে যিশু অনেকটাই নিভৃতচারী হয়ে পড়েছেন। বিশেষ করে দুই মেয়ের তাঁকে ‘পাত্তা না দেওয়া’ বা দূরত্ব বজায় রাখা তাঁকে মানসিকভাবে কিছুটা ভেঙে দিয়েছে। এমন অবস্থায় সৌরভ, দর্শনা বা তথাগতদের মতো বন্ধুদের সঙ্গে এই সময় কাটানো তাঁর জন্য ইতিবাচক বলেই মনে করছেন শুভাকাঙ্ক্ষীরা। আপতত যিশু-সৌরভের প্রোডাকশনের অভিমানের শ্যুটিং চলছে। সেই নিয়ে ব্যস্ত যিশু।

    News/Entertainment/Jisshu Sengupta Birthday: নীলাঞ্জনার সাথে বিচ্ছেদ,পাত্তা দেয় না দুই মেয়ে,কাদের সঙ্গে জন্মদিন কাটালেন যিশু?
