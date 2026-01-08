‘খাদান ২’তে কি দেবের সঙ্গে যিশু ফিরবেন? 'একটা মানুষ কীভাবে…', যা বললেন নায়ক

‘খাদান ২’তে কি দেবের সঙ্গে যিশু ফিরবেন? 'একটা মানুষ কীভাবে…', যা বললেন নায়ক
আবার ‘খাদান ২’তে যিশু সেনগুপ্ত ফিরবে কিনা সেই প্রশ্ন বার বার উঠে আসছে। আর এবার তা নিয়েই মুখ খুললেন নায়ক।
চলতি বছরের শুরুতেই একের পর ঘোষণা করেছিলেন মেগাস্টার দেব। তিনি তাঁর সুপারহিট বেশ কিছু ছবির সেকেন্ড পার্ট আনতে চলেছেন। এই তালিকায় রয়েছে ‘খাদান ২’ও। 'খাদান'-এ যিশু সেনগুপ্তর সঙ্গে দেবের জুটি রীতিমতো সারা ফেলে দিয়েছিল। তাঁদের বন্ধুত্বও যেমন মন কেড়েছিল দর্শকদের তেমনই তাঁদের দ্বন্দও মাতিয়ে রেখেছিল সকলকে। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই সেই জুটিকে আবার ‘খাদান ২’তে ফিরবে কিনা সেই প্রশ্ন বার বার উঠে আসছে। আর এবার তা নিয়েই মুখ খুললেন যিশু।
যিশু বলেন, ‘খাদান-এ আমার চরিত্রের মৃত্যু দেখানো হয়েছে। মরে গেলে একটা মানুষ কীভাবে ফিরে আসতে পারে?’ তারপর নায়কের থেকে জানতে চাওয়া হয় যে পুনঃজন্ম দেখানো হবে কি তাঁর চরিত্রের? যিশু মজা করে এর উত্তরে বলেন, ‘পুনঃজন্ম দেখানো হলে আমি দেবের কোলে থাকব। তাই আমার ফিরে আসার কোনো সম্ভবনা নেই। এই ছবিতে জনকে আমার ছেলে হিসাবে দেখানো হয়েছিল। তবে ওঁর যদি কোথাও কোনও ছেলে হয়ে থাকে সে তবে ফিরতে পারে।’
প্রসঙ্গত, ২০২৪-এর শেষে মুক্তি পেয়েছিল 'খাদান'। সুরিন্দর ফিল্মস ও দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেনচারের যৌথভাবে প্রযোজনায় এই ছবি এসেছিল। এই ছবিতে দেব দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি ছাড়াও প্রধান চরিত্রে রয়েছেন যিশু সেনগুপ্ত, বরখা বিস্ত, ইধিকা পাল, অনির্বাণ চক্রবর্তী, জন ভট্টাচার্য ও স্নেহা বোস।
বাংলার কয়লা খনি অঞ্চলে ছবি এই গল্পে তুলে ধরা হয়েছিল। দামোদর উপত্যকার কয়লা খনিতে কাজ করা দুই শ্রমিক শ্যাম ও মোহনের বিদ্রোহ, ক্ষমতার লড়াই এবং বন্ধুত্বের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে এই ছবিটি বানানো হয়। এই খনির শ্রমিকরা তাদের নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানোর পাশাপাশি অন্যান্য শ্রমিকদের ভবিষ্যতও বদলানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এক সময় ক্ষমতা প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। ছবিটি ২০২৪ সালের ২০ ডিসেম্বর বড়দিনের প্রাক্কালে মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটি সমালোচক এবং দর্শকদের কাছ থেকেও বেশ পজেটিভ রিভিউ পেয়েছিল।