নতুন বছরে হবে নতুন সত্যি ফাঁস! উজির দাদার মৃত্যুর জন্য কি সত্যিই দায়ী ঋষি?
জোয়ার ভাটা ধারাবাহিকের গল্প অনুযায়ী এই মুহূর্তে উজি ঋষিকে ধীরে ধীরে বিশ্বাস করছে কিন্তু অন্যদিকে নিশা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছে না, ঋষিকে। নিশা এখনো বিশ্বাস করে তার বাবার মৃত্যুর জন্য একমাত্র ঋষি দায়ী। ঋষির ওপর এই বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচলে দুই বোনের মধ্যে তৈরি হয়েছে দূরত্ব।
কিন্তু এবার যে প্রোমোটি মুক্তি পেয়েছে তা দেখলে কিছুটা চমকে যেতে পারেন আপনি। নতুন প্রোমোয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ঋষি এবং উজি একটি বিলাসবহুল পাবে গিয়েছে নতুন বছর উদযাপন করার জন্য। ঋষির সমস্ত অতীত ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে উজি, কিন্তু সে তো জানে না যে অতীত ভুলিয়ে দেওয়ার সে চেষ্টা করছে সেই অতীতেই লুকিয়ে রয়েছে তার নিজের অতীত।
পাবে জায়েন্ট স্ক্রিনে হঠাৎ করেই ফুটে ওঠে ঋষির সঙ্গে পাঁচ বছর আগে ঘটে যাওয়া সেই দৃশ্য যেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটি দুর্ঘটনায় ভুলবশত ঋষির হাতেই মৃত্যু হয় উজির দাদার। এই গোটা ব্যাপারটি দেখে আবার মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে ঋষি। দাদাকে দেখে যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারে না উজি।
তবে এই গোটা ঘটনার পিছনে যে নিশা রয়েছে, সেটা আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। নিশা প্রাণপণ চায় যাতে ঋষি শাস্তি পাক কিন্তু এই ঘটনার পেছনে যে ঋষির কোনও দোষ নেই সেটা কি বুঝি বুঝতে পারবে? নাকি এবার নিশার মতো সেও ঋষিকে আগের মতই অবিশ্বাস করবে?
একটি ভুল বোঝাবুঝি থেকে শুরু হওয়া যে গল্প তৈরি হয়েছিল সেই গল্পের মোড় যত দিন যাচ্ছে আরো বেশি জটিল হয়ে যাচ্ছে। তবে আগামী দিনে এই ঋষিকে ঘিরেই যে উজি এবং নিশার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব তৈরি হবে তা মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন দর্শকরা।
প্রসঙ্গত, এই ধারাবাহিকে আরাত্রিকা মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করলেও প্রথম দিন থেকে নিশা অর্থাৎ শ্রুতি দাস নজর কেড়েছেন সকলের। যদিও মাঝেমধ্যেই সেকেন্ড লিড হিরোইন হিসেবে অভিনয় করার জন্য কটাক্ষের সম্মুখীন হতে হয় অভিনেত্রীকে কিন্তু নিজের অভিনয় দক্ষতার দ্বারা সেই কটাক্ষের সঠিক জবাব দিতে পিছুপা হন না শ্রুতি।
