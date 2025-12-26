Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সান্টার মুখোশ খুলতেই থতমতো খেল জিৎ, তবে কি এবার শুরু হবে নিশার প্রেমপর্ব?

    শুরু থেকেই টিআরপি তালিকায় প্রথম দিকে রয়েছে জোয়ার ভাটা। ধারাবাহিকের কাস্টিং হোক অথবা গল্প, সবকিছুই দর্শকদের ভীষণ মন কেড়েছে।

    Published on: Dec 26, 2025 3:36 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    শুরু থেকেই টিআরপি তালিকায় প্রথম দিকে রয়েছে জোয়ার ভাটা। ধারাবাহিকের কাস্টিং হোক অথবা গল্প, সবকিছুই দর্শকদের ভীষণ মন কেড়েছে। এখনও পর্যন্ত একদিনের জন্যেও ধারাবাহিকের গল্পের উত্তেজনার পারদ বিন্দুমাত্র কম হতে দেননি পরিচালক। এবারেও ধারাবাহিকের যে নতুন প্রমো মুক্তি পেল তাতে উত্তেজনার পারদ আরও কিছুটা বাড়লো বই কমলো না।

    সান্টার মুখোশ খুলতেই থতমতো খেল জিৎ
    সান্টার মুখোশ খুলতেই থতমতো খেল জিৎ

    বড়দিন উপলক্ষে ধারাবাহিকের নতুন একটা প্রমো সোশ্যাল মিডিয়ায় মুক্তি পেয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে, আসানসোলে উজি এবং নিশার জন্ম ভিটেতে যখন ঋষি তার আগামী প্রজেক্টের ভিত পুজো করতে যায় তখন নিশার গুলিতে ঘায়েল হয়ে যায় ঋষি। ঘটনা স্থলে পুলিশ অফিসার জিৎ বসুর গুলিতে পায়ে চোট পায় নিশা। সামনাসামনি দেখা না হলেও জিত বসু ধারণা করে ঋষির বাড়িতে আবার হানা দেবে আততায়ী।

    আরও পড়ুন: 'তিন দিনের মধ্যে তোমরা সুখবর... ', তবে কি আবার গর্ভবতী মধুবনী?

    বড়দিনের সন্ধেবেলা স্যান্টাক্লজ সেজে ঋষির বাড়িতে নিশা পৌঁছতেই তাকে ধরে ফেলে জিৎ বসু। এক টানে দাড়ি উপড়ে ফেলতেই নিশাকে দেখে কিছুটা থতমতো খেয়ে যায় জিৎ। একে অপরের চোখে চোখ রাখতেই যেন দুজনের মধ্যেই ভালোবাসার রং ফুটে ওঠে। তাহলে কি এবার এইভাবেই নিশার প্রেম পর্ব শুরু করবেন পরিচালক?

    ‘জোয়ার ভাটা’ ধারাবাহিকের এই প্রমো দেখে সেই কথাই আন্দাজ করছেন দর্শকরা। অনেকেই বলছেন, এবার পুলিশ চোরের প্রেমে পড়তে চলেছে। গল্পের মোড় এই ভাবেই অন্যদিকে বইবে। একজন লিখেছেন, তাকানো দেখে তো মনে হল নিশার প্রেমে পড়ে গেছে জিৎ। স্যার কেউ আবার লিখেছেন, এবার জমজমাট প্রেমের গল্প শুরু হবে। কেউ কেউ আবার ভানুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

    আরও পড়ুন: 'ঋত্বিক কী করে রাজি হলেন...?' ‘কর্মা কোর্মা’-কে ‘অখাদ্য সিরিজ’ বলে দাবী তসলিমার

    প্রসঙ্গত, এই ধারাবাহিকে আরাত্রিকা মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করলেও প্রথম দিন থেকে নিশা অর্থাৎ শ্রুতি দাস নজর কেড়েছেন সকলের। যদিও মাঝেমধ্যেই সেকেন্ড লিড হিরোইন হিসেবে অভিনয় করার জন্য কটাক্ষের সম্মুখীন হতে হয় অভিনেত্রীকে কিন্তু নিজের অভিনয় দক্ষতার দ্বারা সেই কটাক্ষের সঠিক জবাব দিতে পিছুপা হন না শ্রুতি।

    News/Entertainment/সান্টার মুখোশ খুলতেই থতমতো খেল জিৎ, তবে কি এবার শুরু হবে নিশার প্রেমপর্ব?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes