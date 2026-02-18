Edit Profile
    পুলিশের জালে ধরা পড়ল উজি, ঋষি জেনে গেল স্ত্রীর আসল পরিচয়, এবার কী করবে নিশা?

    বাবার মৃত্যুর বদলা নিতে শহরে এসেছিল দুই মেয়ে, কিন্তু নিয়তির নিয়ম মেনে ঋষির স্ত্রী হতে হয় উজিকে। যদিও পড়ে সে ভালবেসে ফেলে স্বামীকে। অন্যদিকে নিশা বারবার চেষ্টা করতে থাকে ঋষি এবং তার গোটা পরিবারকে ধ্বংস করে দেওয়ার। কিন্তু মাঝে ঢাল হয়ে দাঁড়ায় উজি।

    Published on: Feb 18, 2026 4:30 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ঋষি জেনে গেল স্ত্রীর আসল পরিচয়, এবার কী করবে নিশা?
    উজি আর নিশার আসল পরিচয় জানার জন্য ঋষির গোটা পরিবার থেকে বার বার চেষ্টা করা হলেও তারা অধরা থেকে যায়। এদিকে ঋষির পরিবারের পাশে দাঁড়াতে দাঁড়াতে কখন যে উজি সকলের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠে তা সে নিজেই বুঝতে পারে না।

    আরও পড়ুন: লুকিয়ে লাজুকে উপহার দেয় অনুভব, কিন্তু সে কথা জেনে যায় বনলতা, তারপর?

    এইসব কিছুর মধ্যেই হরিপ্রসাদ মিত্রের দুই মেয়েকে ধরার জন্য নতুন করে জাল ছড়ায় পুলিশ। খবরে জানানো হয়, নিশা মিত্র পুলিশের এনকাউন্টারে মারা গিয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই কথা শুনে হতভম্ব হয়ে যায় উজি।

    কাউকে কিছু না বলে এমনকি দিদির সঙ্গে কথা না বলেই সে সেই জায়গায় চলে যায় যেখানে নিশার মৃত্যু হয়েছে বলে খবরে জানানো হয়। আর এখানেই ভুল করে ফেলে সে। মাটিতে শুয়ে থাকা একটি মেয়েকে নিজের দিদি ভেবে যখনই সে তুলতে যায়, সে তার দিদি নয় বরং পুলিশেরই এক সদস্য।

    আরও পড়ুন: হাতে নটরাজের ট্যাটু, পোষ্যদের সঙ্গে নিয়েই পশুপতির আরাধনা করলেন মিমি

    এরপর আর কিছু বুঝতে বাকি থাকে না উজির। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে যায়। আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা ঋষির সামনে সবকিছু প্রকাশ্যে চলে আসে। নিজের স্ত্রীর আসল পরিচয় জেনে অবাক হয়ে যায় ঋষি। কিছুই যেন বলতে পারে না সে।

    এদিকে সব জানার পর আরও বেশি উগ্র হয়ে ওঠে নিশা। সে শপথ নেয়, উজিকে যারা ইচ্ছাকৃত ফাঁসিয়েছে, তাদের সকলের বিরুদ্ধে বদলা নেবে সে। তাহলে এবার কোন মোড়ে এসে দাঁড়ালেও উজি- ঋষির সম্পর্ক? নিশা পারবে বদলা নিতে?

