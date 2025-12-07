‘ডাকাতি করছে আর জামা কিনতে পারছে না…’? নতুন প্রমো আসতেই কটাক্ষের মুখে নিশা

Edit Profile
    প্রথম থেকেই টানটান উত্তেজনা ধরে রেখেছে জোয়ার-ভাটা ধারাবাহিকটি। বাবার মৃত্যুর পর দুই বোনের দোষীকে সাজা দেওয়ার যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা এখনও অব্যাহত। প্রতিদিনই প্রায় টানটান উত্তেজনায় এগোচ্ছে এই ধারাবাহিকের গল্প। 

    Published on: Dec 07, 2025 9:28 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    প্রথম থেকেই টানটান উত্তেজনা ধরে রেখেছে ‘জোয়ার ভাটা’ ধারাবাহিকটি। বাবার মৃত্যুর পর দুই বোনের দোষীকে সাজা দেওয়ার যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা এখনও অব্যাহত। প্রতিদিনই প্রায় টানটান উত্তেজনায় এগোচ্ছে এই ধারাবাহিকের গল্প। তবে এবার ধারাবাহিকের যে নতুন প্রমো মুক্তি পেল, তাতে নিশার জামা দেখে কটাক্ষ করেন নেটিজেনরা।

    নতুন প্রমো আসতেই কটাক্ষের মুখে নিশা

    জি বাংলা তরফ থেকে ‘জোয়ার ভাটা’ ধারাবাহিকের যে নতুন প্রমো মুক্তি পেয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, নিশা এবং উজি দুজনে প্রয়াত দাদার ছবির সামনে তার শ্রাদ্ধ করছে। কিন্তু সেখানে হঠাৎ তাদের দেখে ফেলে ঋষি। ঋষি গাড়ি থেকে নেমে উজির নাম ধরে এগোতেই চমকে যায় দুই বোন। তাহলে কি এবার সত্যি সত্যি দুই বোন ধরা পড়ে যাবে ঋষির কাছে?

    দুই বোনের ঋষির কাছে ধরা পড়ে যাওয়া নিয়ে মানুষ যতটা না চিন্তিত তার থেকেও বেশি চিন্তিত নিশার একই জামা দেখে। বিগত বেশ কিছুদিন ধরে নিশার একই জামা দেখে বিরক্ত নেট দুনিয়ার বাসিন্দারা। তাই এবার শেষমেষ এই নতুন প্রোমোর কমেন্ট বক্সে সকলেই নিশার জামা নিয়ে নিজেদের মন্তব্য লিখলেন।

    একজন লিখেছেন, ‘সবই তো ঠিক আছে কিন্তু একই জামা কেন বারবার পড়াচ্ছেন।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘নিশার জামাটা এবার চেঞ্জ করুন।’ পৌলমী সামন্ত নামের একজন নেটিজেন লিখেছেন, ‘পাঁচ বছর ধরে এক জামাই পরিয়ে রেখেছে।’ কেউ কেউ আবার উপহাস করে লিখেছেন, ‘গরিব জি বাংলা! নিশাকে এক জামা আর কতবার পড়াবে?’

    কেউ আবার লিখেছেন, ‘নিশার জন্য বাজেট এত কম কেন? এত টাকা ডাকাতি করে আর কটা জামা কিনতে পারে না?’ একজন নেটিজেন লিখেছেন, ‘একই রকম জামা দেখতে কার ভালো লাগে? লুকটা না চেঞ্জ করুক অন্তত জামাটা চেঞ্জ করুক।’

    তবে এনাদের মধ্যেও একজন আবার সিরিয়ালের গল্পের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, ‘সিরিয়ালটা সত্যি দারুন হচ্ছে। টানটান উত্তেজনা। কিন্তু ঋষি চরিত্রটি এমনি ভালো হলেও বুদ্ধিটা যেন খুব কম দেখাচ্ছে। এত বড় বিজনেসম্যান কি কিছুই বুঝতে পারছে না? তবে সিরিয়ালটা খুব ভালো সাসপেন্সে ভরা। প্রত্যেকের অভিনয় অতুলনীয়।’

