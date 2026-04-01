    নিশাকে শায়েস্তা করতে এবার পুলিশের উর্দি গায়ে উজি, কী হবে পরিণতি?

    ‘জোয়ার ভাটা’ ধারাবাহিক শুরু হয়েছিল দুই বোনের একটি সংগ্রাম দিয়ে। কিন্তু বর্তমান গল্প যেদিকে এগিয়ে চলেছে, তাতে এবার খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল দুই বোনের আলাদা আলাদা দুটি লড়াই। এবার আর এক সঙ্গে নয়, একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামল উজি আর নিশা।

    Apr 1, 2026, 16:32:51 IST
    By Swati Das Banerjee
    প্রমো প্রসঙ্গে

    ধারাবাহিকের যে নতুন প্রমো মুক্তি পেয়েছে সেখানে দেখতে পাওয়া যায়, নিশার আর লুকোচুরি করার কিছু নেই। তার আসল পরিচয় সবাই জেনে গিয়েছে তাই সে এখন বেপরোয়া। সে এখন একটি কোম্পানি খুলে বসেছে যার অধীনে সে রেখেছে একাধিক ছেলে মেয়ে। ফোনের মাধ্যমে লোকের থেকে টাকা লুট করাই এই কোম্পানির প্রধান মূল লক্ষ্য।

    এই কাজে নিশাকে সাহায্য করবে ভানু। কিন্তু অন্যদিকে নিশাকে শায়েস্তা করার জন্য এবার উজিকে পুলিশের ট্রেনিং দিল জিৎ বসু। মহারানী ওরফে নিশাকে শায়েস্তা করার জন্য এবার জিৎকে সঙ্গ দেবে নিশার বোন উজি। সে এখন ভারপ্রাপ্ত একজন পুলিশ। উজিকে এই লড়াইয়ে প্রতিমুহূর্তে সঙ্গ দেবে ঋষি।

    একদিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে উজির লড়াই অন্যদিকে নিশার একটা আলাদাই জগত, যেটা সে নিজেই তৈরি করেছে। এই দুই বোনের দুই লড়াইয়ের গল্প দেখতে হলে চোখ রাখতে হবে, জোয়ার ভাটা ধারাবাহিকের দিকে। তবে এখন নতুন সময়ে সম্প্রচারিত হচ্ছে এই ধারাবাহিক।

    সময়ের পালা বদলে ‘জোয়ার ভাটা’ ধারাবাহিকটি এই মুহূর্তে দেখানো হচ্ছে ৮:৪৫ মিনিট থেকে। তাই মহারানী আর পুলিশের নতুন এই লড়াই দেখার জন্য চোখ রাখতেই হবে জি বাংলার পর্দায়।

