ভাগ্যের ফেরে আবার আসানসোলে দুই বোন, জন্মভূমিতেই কি হবে উজির শেষ পরিণতি?
‘জোয়ার ভাঁটা’ এমন একটি সিরিয়াল যার প্রথম দিন থেকে ধারাবাহিকটির গল্প দর্শকদের মন ছুঁয়েছে। একের পর এক ঘটনা যেন ঘটেই চলেছে উজি আর নিশার জীবনে। দুই বোনের বাবার মৃত্যুর ঘটনা দিয়ে যে ধারাবাহিকের গল্প শুরু হয়েছিল, যে আসানসোলের পটভূমিতে তৈরি হয়েছিল গল্পের কাহিনি, এবার ভাগ্যের ফেরে সেই আসানসোলেই ফিরে আসতে হল দুই বোনকে।
এই মুহূর্তে ধারাবাহিকের গল্প অনুযায়ী, ঋষি নিজের নতুন প্রজেক্টের জন্য পাড়ি দেবে আসানসোলে। সেখানে জন্ম ভিটেয় ঋষির নতুন প্রজেক্টের ভিত পুজো হবে আর তা হবে উজির হাত ধরেই। কিন্তু উজি কিছু বলতে না পারলেও নিশা মনে মনে প্ল্যান করে নেয় যে আসানসোলে তারা তাদের বাবাকে হারিয়েছিল, সেখানেই ঋষিকে উপযুক্ত শাস্তি দেবে সে।
ঋষি আসানসোলে যাওয়ার আগে নিশাকেও যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আসানসোল নামটা শুনতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে নিশা, যদিও তখন তাকে সাময়িকভাবে থামিয়ে দেয় উজি। কিন্তু নিশা মনে মনে অন্য প্ল্যান কষতে থাকে। ভিত পুজোর কলস যখন নিজের হাতে তুলে নেয় উজি ঠিক তখনই একটি গাড়ির পেছন থেকে রিমোট দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায় নিশা।
তাহলে কি এবার প্রতিশোধ পূরণ হবে নিশার? ঋষির মৃত্যুতেই কি নিশার সমস্ত ইচ্ছে পূরণ হবে? না, ব্যাপারটা হয়তো অতটাও সহজ হবে না কারণ ধারাবাহিকের প্রমো দেখে স্পষ্ট হয়ে যায়, নিশা যে ব্লাস্ট ঘটাবে সেখানে ঋষি নয় বরং আক্রান্ত হবে উজি। প্রতিশোধের আগুনে অজান্তেই নিজের বোনের ক্ষতি করে ফেলবে সে।
কিন্তু উজির কি তাহলে পথচলা শেষ হয়ে গেল? নাকি প্রাণে বেঁচে যাবে সে? উজির ক্ষতি কি নিশাকে নতুনভাবে জীবনকে দেখতে বাধ্য করবে নাকি প্রতিশোধের আগুনে নিজেকে আরও বেশি অপরাধের জগতে ঠেলে দেবে সে? গল্পের নতুন মোড় যাই হোক না কেন, ‘জোয়ার ভাঁটা’ যে নিজের অনবদ্য গল্পের স্টাইলের জন্য ইতিমধ্যেই সকলের মনে জায়গা করে নিয়েছে সেটা আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।