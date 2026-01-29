সাদা পাকা চুল, শীর্ণকায় দেহ, জন আব্রাহামকে দেখে চিন্তিত ভক্তরা, অসুস্থ নাকি অভিনেতা?

Edit Profile
    জন আব্রাহাম, নামটি মাথায় এলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে এমন একটি মানুষের দৃশ্য যিনি সুঠাম শরীরের অধিকারী। লম্বা চওড়া এই অভিনেতাকে বারবার অ্যাকশন দৃশ্যেই দেখে অভ্যস্ত দর্শকরা। কিন্তু সম্প্রতি জন আব্রাহামের এমন একটি ছবি সামনে উঠে এলো যা দেখে কিঞ্চিত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন অনুরাগীরা।

    Published on: Jan 29, 2026 5:30 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    সাদা পাকা চুল, শীর্ণকায় দেহ, জন আব্রাহামকে দেখে চিন্তিত ভক্তরা
    সাদা পাকা চুল, শীর্ণকায় দেহ, জন আব্রাহামকে দেখে চিন্তিত ভক্তরা

    জনের যে ছবিটি প্রকাশ্যে এসেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে আগের মতো আর মুখে চাপ দাড়ি নেই জনের, বরং ক্লিন শেভড লুকে জনকে চেনা দায়। মাথায় সাদা পাকা চুল, শীর্ণকায় দেহ, সবমিলিয়ে এই মানুষটাই যে জন আব্রাহাম তা বিশ্বাস করতে কিছুটা কষ্ট হবে বৈকি।

    আরও পড়ুন: 'বড়রা যাই বলুক আমায় থাকতে হবে পরিষ্কার...', তৃণাকে নিয়েই কী বিশেষ পোস্ট অভিনবের

    জন আব্রাহামের এই ছবি সামনে উঠে আসতেই খুব স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়েছে জল্পনা কল্পনা। কেন চেহারায় এতটা পরিবর্তন এল? তাহলে কি শারীরিকভাবে অসুস্থ অভিনেতা? প্রশ্ন করেছেন নেটপাড়ার বাসিন্দারা। অনেকে আবার এই ছবিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারসাজি বলেও মনে করেছেন।

    যদিও কেউ কেউ বলেছেন, এই মুহূর্তে আব্রাহামের বয়স ৫৪ বছর, খুব স্বাভাবিকভাবেই চেহারায় বদল আসতেই পারে। মুখের বলিরেখা আসাই স্বাভাবিক। উনি নিশ্চয়ই সুস্থ রয়েছেন। অনেকে আবার ভাবছেন নতুন চরিত্রের জন্য হয়তো নিজের চেহারাই এই পরিবর্তন এনেছেন জন।

    আরও পড়ুন: বিচ্ছেদ বিতর্কে বুড়ো আঙুল! ইন্ডাস্ট্রিতে ২০ বছর, রুক্মিণীকে নিয়েই কেক কাটলেন দেব

    প্রসঙ্গত, গতবছর জন আব্রাহাম অভিনয় করেছিলেন তেহরান ছবিতে। এই ছবিতে রাজীব কুমারের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। ২০১২ সালে দিল্লিতে বোমা হামলার পর রাজীব কুমার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, তার জীবন নিয়েই তৈরি হয়েছিল এই ছবিটি।

    এই মুহূর্তে জন কোন ছবির কথা ঘোষণা না করলেও বলিউডের অন্দরের খবর, ফোর্স থ্রি ছবিতে নাকি অভিনয় করতে চলেছেন তিনি। যদিও এই ছবিতে আদৌ জন অভিনয় করবেন কিনা অথবা জনের বিপরীতে কে অভিনয় করবেন সেটা জানা যায়নি।

