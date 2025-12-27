Edit Profile
    'ভীষণ ভয় করছে... ', বাংলাদেশে জেমসের কনসার্টে তান্ডব নিয়ে সরব জোজো-রাঘব

    বাংলাদেশের যেভাবে একের পর এক ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে তাতে সেই দেশের অবস্থা যে একেবারেই ভালো না তা বারবার স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে এক হিন্দু ব্যক্তিকে গায়ে আগুন লাগিয়ে হত্যা করে কিছু মৌলবাদীরা।

    Published on: Dec 27, 2025 5:30 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    বাংলাদেশের যেভাবে একের পর এক ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে তাতে সেই দেশের অবস্থা যে একেবারেই ভালো না তা বারবার স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে এক হিন্দু ব্যক্তিকে গায়ে আগুন লাগিয়ে হত্যা করে কিছু মৌলবাদীরা। এই ঘটনায় নিন্দায় মুখর হন গোটা বিশ্ব। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের অন্যতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানটকে যেভাবে তছনছ করে দেওয়া হয়েছিল, তাতে ভীষণ হতাশ শিল্পীজগৎ।

    বাংলাদেশে জেমসের কনসার্টে তান্ডব নিয়ে সরব জোজো-রাঘব
    বাংলাদেশে জেমসের কনসার্টে তান্ডব নিয়ে সরব জোজো-রাঘব

    এবার গান গাইতে গিয়ে জেমস হলেন হেনস্থার শিকার। প্রতিবেশী দেশের রক তারকা ফরিদপুর জেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে গান গাইতে গিয়েছিলেন। সেখানে আচমকা কিছু বহিরাগত ব্যক্তি ঢোকার চেষ্টা করে। কিন্তু কনসার্ট এন্ট্রি না পেয়ে ভীষণভাবে রেগে যায় তারা। দেওয়াল ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে অনেকে।

    এরপরই শুরু হয়ে যায় ইট পাথর নিক্ষেপ। গোটা ঘটনায় ২৫ থেকে ৩০ জন আহত হন। যদিও শিল্পীর শারীরিক কোনও ক্ষতি হয়নি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুষ্ঠান থামিয়ে সেখান থেকে চলে যান। এই গোটা ঘটনায় আবার নিন্দায় সরব হয়েছেন দুই বাংলার একাধিক শিল্পী।

    সম্প্রতি এই বিষয় নিয়ে নিউজ ১৮ বাংলার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জোজো বলেন, ‘আমি তো ভাবতেই পারছি না। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আমরা যারা শিল্পী তারা তো মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্যই সব সময় প্রস্তুত থাকে কিন্তু গান বা নাচের মঞ্চে এইভাবে আক্রমণ করার বিষয়টা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। কিছুদিন আগেই যেভাবে হারমোনিয়াম তবলা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল তা দেখে খুব কষ্ট হয়েছিল। আবার আজকের ঘটনা দেখে খারাপ লাগছে।’

    বাংলাদেশে জেমসের কনসার্টে ঘটে যাওয়া বিপত্তি নিয়ে মুখ খুললেন সঙ্গীতশিল্পী রাঘব চট্টোপাধ্যায়ও। সরাসরি তিনি জানিয়ে দেন, বাংলাদেশের যেতে রীতিমতো তিনি ভয় পাচ্ছেন এখন। একটা সময় যে বাংলাদেশের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল সেই প্রতিবেশী দেশের বর্তমান অবস্থা দেখে আতঙ্কে রয়েছেন তিনি। আগামী দিনে সেখান থেকে ডাক এলে কতটা তিনি যাবেন সেই বিষয় নিয়েও তিনি যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্থ।

