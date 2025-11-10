গরিমার সঙ্গে দেখা করতে অসমে জোজো, শ্রদ্ধা জানাতে যাবেন জুবিনের সমাধিতেও
গত ১৯ সেপ্টেম্বর চিরদিনের জন্য না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন অসম তথা ভারতের অন্যতম বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গর্গ। সঙ্গীতশিল্পীর প্রয়াণ ভারতের সঙ্গীত জগতের জন্য একটি বিশাল বড় ক্ষতি, যা কখনও পূরণ হওয়ার নয়।
টলিউডের সঙ্গে বহুদিনের সম্পর্ক ছিল জুবিনের। বাংলার একাধিক সঙ্গীত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিল বহুদিনের সম্পর্ক। টলিউডের দেব-জিৎ যেন আলাদা পরিচয় পেয়েছিল জুবিনের গাওয়া গানের মাধ্যমে।
টলিউডের খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বরা জুবিনের মৃত্যুকে শ্রদ্ধা জানালেও জোজো এবার নিজেই রওনা দিলেন গুহাটির উদ্দেশ্যে। সম্প্রতি জুবিনের স্ত্রী গরিমা ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, সেই খবর শুনে আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে অসমের দিকে রওনা হলেন জোজো।
এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, খুব সম্প্রতি জোজোর শাশুড়ির মৃত্যু হয়েছে। বাড়িতে নিজের কর্তব্য করার পর এবার বন্ধুর প্রতি তাঁর কর্তব্য পালন করতে চলেছেন তিনি। জুবিন যে অভিনেত্রীর বহুদিনের বন্ধু সে কথা তিনি জানান এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়েই।
জোজো বলেন, ‘আমি অনেকদিন ধরেই প্ল্যান করছিলাম কিন্তু আসতে পারছিলাম না তাই ছটফট করছিলাম। প্রথমেই গরিমার সঙ্গে দেখা করব, ও এখন অসুস্থ। এরপর জুবিনের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাবো। ও আমার বহু দিনের বন্ধু। হয়তো বহুদিন আমাদের দেখা হয় না কিন্তু দেখা না হলেই যে বন্ধুত্ব থাকে না তা তো নয়।’
জোজো আরও বলেন, ‘জুবিনের মৃত্যুর খবর শোনার পর আমি দুদিন কোনও কথা বলতে পারিনি। কি বলবো আর কি বলব না সেটাই বুঝে উঠতে পারিনি আমি তখন। ওর মৃত্যু শুধু অসমের জন্য নয়, গোটা ভারতবর্ষের জন্য একটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে থাকবে।’
বন্ধু জুবিনের সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে জোজো বলেন, ‘আমরা একটা রিয়ালিটি শোতে এক সাথে কাজ করেছিলাম। প্রায় দেড় থেকে দুই বছর চলেছিল ওই অনুষ্ঠানটি। তখন থেকেই ওর সঙ্গে খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে উঠেছিল। তবে একসঙ্গে অন্যভাবে আর কাজ করে ওঠা হয়নি। যদিও মাঝে রিয়ালিটি অনুষ্ঠান হলে একসঙ্গে দেখা হতো।’
জুবিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে গায়িকা বলেন, ‘এখন তো কেউ কোনও কাজ করলে সবাইকে বলে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সবাই সবকিছু জেনে যায়। কিন্তু জুবিন এমন একজন মানুষ ছিলেন, যিনি বহু মানুষের বহু উপকার করেছেন কিন্তু কেউ জানতে পারেনি। ওর মৃত্যু মানবিকতার মৃত্যু ছাড়া আর কিছু না।’
