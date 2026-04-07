    'আরও একটা নতুন ধাপ... ', হাত ধরে ছেলেকে প্রাইমারি ক্লাসে পৌঁছে দিলেন জোজো

    শুধুমাত্র মঞ্চে তিনি দর্শকদের মুগ্ধ করেন তা নয়, জোজো যে আদর্শ নিয়ে চলেন তা সত্যিই অনবদ্য। জোজোর ব্যক্তিগত সংগ্রাম থেকে শুরু করে সন্তানদের প্রতি ভালবাসা, সবটাই বারবার মুগ্ধ করেছে সাধারণ মানুষকে। জোজোর দুই সন্তান, বড় মেয়ে বাজো এবং ছোট পুত্র আদি অর্থাৎ অদীপ্ত।

    Apr 7, 2026, 22:16:11 IST
    By Swati Das Banerjee
    হাত ধরে ছেলেকে নতুন ক্লাসে পৌঁছে দিলেন জোজো
    বড় কন্যার জন্মের বেশ অনেকটা সময় পর ছেলেকে দত্তক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জোজো। যদিও শুধুমাত্র জোজো একা নন, এমন সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে দেখা গিয়েছে বহু তারকাকে। তবে ছোট্ট আদির সঙ্গে যখন ছবি পোস্ট করেন জোজো, তখন অজান্তেই মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে ওঠে।

    তবে ছোট্ট আদি আর এখন সেই ছোট্টটি নেই। সে রীতিমতো অনেকটাই বড় হয়ে গিয়েছে। ক্লাস ওয়ানের ছাত্র সে। প্রি স্কুল থেকে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হল সে। শুরু হল একটা নতুন ধাপ, একটা নতুন যাত্রা। ছেলের জীবনের এই নতুন খুশীকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন জোজো।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেলের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, ‘আজ থেকে শুরু আর একটা নতুন ধাপ। প্রি স্কুল থেকে প্রাইমারি স্কুল। ক্লাস ওয়ান। ছবিতে দেখা যায় ছেলের হাত শক্ত করে ধরে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন জোজো।’

    মায়ের পাশে বাধ্য সন্তানের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে ছোট্ট আদি। লাল রঙের জামা গায়ে ব্যাগ এবং বোতল নিয়ে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে রয়েছে আদি। একজন মায়ের কাছে এই মুহূর্তটা কতটা দামি, সেটা আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

    প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন স্বামী কিংশুক মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একসাথে থাকেন না জোজো। কর্মসূত্রে কিংশুক পাহাড়ে থাকেন, সেখানে তাঁর একটা হোমস্টে রয়েছে। অন্যদিকে মেয়ে মেহেকা এই মুহূর্তে ব্যাঙ্গালুরুতে কর্মরতা। তাই জোজো সব সময় থাকেন ছোট্ট আদিকে নিয়ে।

    তবে দত্তক সন্তান হলেও দিদি একমাত্র ভাইকে ভীষণ ভালোবাসে। অন্যদিকে জোজো প্রথম থেকেই দুই সন্তানের মধ্যে ভেদাভেদ করেননি, তাই আজ পর্যন্ত পারিবারিক কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি তাঁকে।

    Home/Entertainment/'আরও একটা নতুন ধাপ... ', হাত ধরে ছেলেকে প্রাইমারি ক্লাসে পৌঁছে দিলেন জোজো
