    Jojo Mukherjee Son: ‘তোর জন্যই জীবনটা আবার গোছানো..’, দত্তক পুত্র আদিকে সম্পত্তির কতটা দেবেন জোজো?

    Jojo Mukherjee Son: তাঁর দরাজ কণ্ঠ যেমন দর্শকদের মোহিত করে, তেমনই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রাম এবং সন্তানদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণা। মেয়ের মা হওয়া সত্ত্বেও ৫০-এর দোরগোড়ায় আদিকে দত্তক নেন গায়িকা। 

    Mar 16, 2026, 21:02:14 IST
    By Priyanka Mukherjee
    জোজো মানেই মঞ্চ কাঁপানো এনার্জি আর সুরের জাদু। কিন্তু এই তারকা ইমেজের বাইরে তিনি একজন লড়াকু মা। তাঁর দরাজ কণ্ঠ যেমন দর্শকদের মোহিত করে, তেমনই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রাম এবং সন্তানদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণা। জোজোর দুই সন্তান— বড় মেয়ে বাজো এবং তাঁর দত্তক নেওয়া পুত্র আদি (অদীপ্ত)।

    পঞ্চাশের দোরগোড়ায় এসে আদিকে দত্তক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন জোজো। তাঁর নিজের সন্তান রয়েছে। তবুও ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হননি। সম্প্রতি নিজের ফোনের গ্যালারি পরিষ্কার করতে গিয়ে শিল্পীর চোখে পড়ল তাঁর দত্তক পুত্র আদিকে নিয়ে তোলা একটি পুরনো ছবি। আর সেই ছবি দেখেই স্মৃতির দরজায় কড়া নাড়ল পুরনো দিনের নানা লড়াইয়ের কথা।

    তিনি লেখেন, ‘গ্যালারি ক্লিন করতে গিয়ে পেলাম আদি আর আমার এই ছবিটা। আমাদের পুরনো বাড়ির সেই বাসার ঘরের কত স্মৃতি আজও জ্বলজ্বল করে ওঠে।’

    জোজো মনে করিয়ে দেন যে, এই একরত্তি ছেলেটি তাঁর জীবনের সবথেকে কঠিন সময়গুলোতে ছায়ার মতো পাশে ছিল। মারণ ভাইরাস করোনা থেকে শুরু করে ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয় আইলা— প্রতিটি ঝড়ঝাপটা আদি আর জোজো একসাথেই সামলেছেন।

    নিজের দত্তক নেওয়া পুত্রের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা উগরে দিয়ে জোজো জানান যে, আজ তাঁর জীবন যতটা সুন্দর ও গোছানো, তার কৃতিত্ব অনেকখানিই আদ্যন্তর (আদি)-র। তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে লেখেন, ‘তুই না থাকলে জীবনটা আবার এতটা গোছানো হতো না... থ্যাংক ইউ গড।’

    দীর্ঘদিন স্বামী কিংশুক মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক ছাদের তলায় থাকেন না জোজো। কর্মসূত্রে পাহাড়ে থাকেন কিংশুক (বাবলু)। সেখানে তাঁর হোমস্টে রয়েছে। ওদিকে মেয়ে মেহেকা (ডাকনাম বাজো) ব্যাঙ্গালুরুতে কর্মরতা। জোজোর সারাক্ষণের সঙ্গী তাঁর ছেলে আদি।

    জোজোর কাছে তাঁর দুই সন্তানই চোখের মণি। বড় মেয়ে বাজো তাঁর রক্তের উত্তরাধিকারী, আর আদি তাঁর হৃদয়ের ফসল। সম্পত্তি ভাগের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে জোজোর অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট এবং আধুনিক মনস্ক। বছরখানেক আগে এক সাক্ষাৎকারে জোজো স্পষ্ট করেছিলেন সে বিষয়টা।

    জোজো সবসময়ই মনে করেন, মাতৃত্ব কেবল জন্ম দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আদিকে দত্তক নেওয়ার সময় থেকেই তিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন যে তাঁর বড় মেয়ে বাজো যে সুবিধা বা অধিকার পাবে, আদিও তার থেকে বঞ্চিত হবে না। আইনত দত্তক নেওয়া সন্তানেরও উত্তরাধিকার সূত্রে সমান অধিকার থাকে এবং জোজোও সেই পথেই হাঁটছেন।

    সম্পত্তি নিয়ে ভাই-বোনের মধ্যে কোনও তিক্ততা বা রেষারেষি নেই। জোজো তাঁদের এমনভাবেই বড় করেছেন যাতে তাঁরা একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। বাজোও তাঁর ছোট ভাইকে নিজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মনে করেন।

    জোজো এইসময় অনলাইনকে জানিয়েছিলেন, ‘বাজোর বাবার, দিদার সব সম্পত্তি বাজো পাবে। কিন্তু, আদির জন্য আমি কিছু জিনিস আলাদা করে তৈরি করে দিয়ে যেতে চাই। যাতে ওকে কারও কাছে কখনও হাত পাততে না হয়।' সব সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তেই নিয়েছেন গায়িকা।

