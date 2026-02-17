Anusha Viswanathan: পাকা কথার পর ভেঙেছে বিয়ে, ব্রালেট আর প্যান্টিতে বোল্ড লুকে ‘জলসার তোতা’ অনুশা

টলিপাড়ার অন্যতম চর্চিত নাম অনুশা বিশ্বনাথন। প্রখ্যাত পরিচালক অশোক বিশ্বনাথনের কন্যা অভিনয় জগতের পরিচিত মুখ। অনুশা আবারও শিরোনামে। তবে এবার কোনো নতুন ধারাবাহিক নয়, বরং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েন এবং গ্ল্যামারাস ফটোশুট নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা।
মন-ভাঙার পর্ব
একসময় অভিনেতা-চিত্রনাট্য়কার আদিত্য সেনগুপ্তর সঙ্গে অনুশার সম্পর্কের খবর ছিল টলিপাড়ার ওপেন সিক্রেট। শোনা গিয়েছিল, তাঁদের বিয়ের তারিখও পাকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সেই দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ভেঙে যায়। আদিত্যর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর নিজেকে কিছুটা আড়ালে রেখেছিলেন অভিনেত্রী।
বোল্ড লুকে প্রত্যাবর্তন:
বিচ্ছেদ পরবর্তী বিষণ্ণতা কাটিয়ে আবারও স্বমহিমায় ফিরলেন অনুশা। সম্প্রতি নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বোল্ড ফটোশুটের ছবি শেয়ার করেছেন তিনি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, জানলার ধারে রোদেলা বিকেলে অন্তর্বাস এবং শর্টস পরে পোজ দিয়েছেন অভিনেত্রী। তাঁর এই ‘সুপার হট’ অবতার দেখে ক্লিন বোল্ড নেটিজেনরা। অনেকেই বলছেন, বিরহ কাটিয়ে অনুশা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী।
ছোট পর্দা থেকে দূরত্ব:
স্টার জলসার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘জল থই থই ভালোবাসা’-তে ‘তোতা’র চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করেছিলেন অনুশা। ধারাবাহিকে অপরাজিতা আঢ্যের মেয়ের চরিত্রে তাঁর সাবলীল অভিনয় প্রশংসা কুড়িয়েছিল। তবে ওই সিরিয়াল শেষ হওয়ার পর থেকে তাঁকে আর নতুন কোনো মেগা ধারাবাহিকে দেখা যায়নি। বড় পর্দা বা ওটিটি-তে কাজ করলেও ছোট পর্দার দর্শকরা তাঁদের প্রিয় ‘তোতা’কে বেশ মিস করছেন।
ব্যক্তিগত জীবনের জয়গান:
বর্তমানে অনুশা নিজের মতো করে সময় কাটাচ্ছেন। বর্তমানে নিজের শর্তে জীবন উপভোগ করছেন, তাঁর সাম্প্রতিক ছবিগুলোই তার প্রমাণ।
Anusha Viswanathan: পাকা কথার পর ভেঙেছে বিয়ে, ব্রালেট আর প্যান্টিতে বোল্ড লুকে 'জলসার তোতা' অনুশা